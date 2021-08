Makler-Lotse ist aktuell Nummer 1 bei der Kundenzufriedenheit

Das Deutsche Institut für Service Qualität untersuchte unter anderem Deutschlands Beste Online-Portale im Bereich Maklervermittlung. Makler-Lotse erreichte im Bereich Kundenservice Platz 1.

Düren, 30.08.2021 – Makler Vergleichsportale im Test. Makler-Lotse schneidet gut ab

In der Kategorie Maklerempfehlung liegt Makler-Lotse bei der Kundenzufriedenheit an erster Stelle. In der Gunst der Verbraucher steht die erste deutsche Ratingagentur für Immobilienmakler sehr gut da. Von den zehn bewerteten Vergleichsportalen, erreichte Makler-Lotse auf Anhieb den vierten Platz im Gesamtergebnis.

Der Award „Deutschlands beste Online-Portale“ zeichnet regelmäßig die beliebtesten Verbraucherportale aus. Es handelt sich hierbei um eine Studie des Deutschen Instituts für Servicequalität GmbH & Co. KG, im Auftrag von N-TV. Das Marktforschungsinstitut führt Wettbewerbsanalysen durch und zeigt aus Kundensicht, wer beim Service führt. Ziel ist eine bessere Transparenz für die Verbraucher.

Untersucht werden Kundenservice, Benutzerfreundlichkeit sowie Qualität. Dazu kommen weitere Kriterien, rund um den Nutzen des angebotenen Service.

Die Ratingagentur mit Scoring Algorithmus

Obwohl Makler-Lotse erst seit etwas mehr als einem Jahr am Markt ist, konnte sich das Portal bereits die vordersten Plätze sichern. Hier steht Kundenzufriedenheit an erster Stelle, denn wer einen Makler sucht, möchte reibungslosen Service. Dazu gehört ein übersichtliches Portal, eine schnelle Reaktion auf Kundenanfragen und vielfältige Kontaktmöglichkeiten.

Ein ausgeklügelter Algorithmus sorgt für ein neutrales Ergebnis. Sie geben die Eckdaten Ihres Objekts ein und dann findet das System einen geprüften Makler in der Region, der auf Ihre Immobilie spezialisiert ist. Die Maklerempfehlung ist kostenlos und unverbindlich. Dabei müssen die Immobilienmakler strenge Qualitätsanforderungen erfüllen. Es werden mehr als 40 Qualitätsrichtlinien zugrunde gelegt. Die fachliche Kompetenz, eine nachweisliche Kundenzufriedenheit, sowie die strategische Vorgehensweise müssen beim Maklervergleich optimal aufeinander abgestimmt sein.

Bereits nach wenigen Augenblicken bekommt der Eigentümer seine Maklerempfehlung und hat dadurch eine enorme Zeitersparnis. Dabei bleibt alles kostenfrei und unverbindlich, denn die Eigentümer bestimmen, wen sie wann kontaktieren.

Für Makler ein klarer Wettbewerbsvorteil

Für Immobilienmakler bietet Makler-Lotse eine Reihe von Vorteilen, denn die interne Zertifizierung ist für den Makler ein klarer Wettbewerbsvorteil, da sie Vertrauen bei potenziellen Klienten schafft. Dadurch kann der Makler neue Kunden gewinnen und seine Leistung optimieren. Es entsteht ein Scoring, das sich aus der alltäglichen Arbeit des Immobilienmaklers zusammensetzt. Es ist dabei völlig egal, ob es sich um ein großes Maklerbüro oder um einen Einzelmakler handelt. Eine Vermittlung gegen Provision erfolgt nicht, denn das würde das Rankingergebnis verfälschen. Durch eine unabhängige Expertise kann sich der Makler selbstbewusst sowie authentisch präsentieren.

Kunde und Makler arbeiten reibungslos zusammen

Makler-Lotse durchleuchtet den Immobilienmarkt und findet den passenden Experten. Von der Erstbesichtigung bis zum notariellen Verkaufsabschluss wird eine optimale Betreuung garantiert. Makler und Kunde arbeiten reibungslos zusammen, da alle Qualitätsanforderungen erfüllt sind.

Trotz guter Platzierungen, wird Makler-Lotse ständig weiter verbessert, um den Kundennutzen zu optimieren. Dazu gehört die Vielfalt und Qualität der Dienstleistungen, Kontaktmöglichkeiten und eine blitzschnelle Reaktion bei Kundenanfragen. Verständliche Informationen, sowie Benutzerfreundlichkeit stehen im Mittelpunkt.

Mit Makler-Lotse lassen sich Immobilien problemlos verkaufen. Die einfache Handhabung und effiziente Abwicklung spart Zeit und schont die Nerven. Starten Sie jetzt den Maklervergleich.

Das Projekt Makler-Lotse.de wird von der DIKS GmbH in Düren betrieben, die selbst seit mehr als 13 Jahren erfolgreich als Immobilienmakler tätig sind und bestens mit den sich stetig verändernden Anforderungen an Immobilienmakler vertraut sind. Um seriösen und kundenorientiert arbeitenden Immobilienmaklern eine wertvolle und vor allem glaubwürdige Vermarktungshilfe an die Hand zu geben, wurde Makler-Lotse als unabhängiges Empfehlungsportal geschaffen. Das Besondere ist der ausgeklügelte Algorithmus, der für authentische und nachvollziehbare Empfehlungen sorgt, und dabei völlig unbestechlich vorgeht. Makler-Lotse ist sowohl für Immobilien Verkäufer als auch für Immobilienmakler ein wertvoller Gewinn.

