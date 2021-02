Major League Baseball entscheidet sich für Extreme Networks als offiziellen WLAN-Anbieter

Wi-Fi 6-Lösungen von Extreme werden in mehr als der Hälfte aller Baseballstadien der Major League Baseball (MLB) implementiert, um das Fan-Erlebnis zu verbessern. Vorreiterrolle der Liga beim Einsatz von Technologien im Sport wird gestärkt.

FRANKFURT A.M./SAN JOSE, 19. Februar 2021 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR) wurde als offizieller Wi-Fi-Lösungsanbieter der Major League Baseball (MLB) gewählt. Der Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen wird ab der MLB-Saison 2021 Wi-Fi und Wi-Fi-Analytics in 16 MLB-Ballparks bereitstellen, um das Fan- und Medienerlebnis zu verbessern. Die Implementierungen sind bis 2026 geplant. Darüber hinaus wird Extreme das Netzwerk im Jackie Robinson Training Complex der MLB in Vero Beach, Florida, bereitstellen.

Die MLB ist die traditionsreichste Sportliga Nordamerikas und hat durch den Einsatz von technologiegestützten Informationen den Profisport ins 21. Jahrhundert gebracht. Mit dem Fokus auf Daten und Analysen hat die MLB unmittelbar die Art und Weise verbessert, wie Spieler trainieren und spielen, wie Verantwortliche Dienstpläne und Entscheidungen während des Spiels treffen und wie Fans das Spiel erleben. Die fortschrittlichen Netzwerklösungen von Extreme vereinen modernste Cloud-, Mobilitäts- und Analysefunktionen. Dies führt dazu, dass die Lösungen die erste Wahl für führende professionelle Sportverbände und -ligen sind. Technologische Zuverlässigkeit, Netzwerkfähigkeit und Datengenauigkeit hat höchste Priorität. So ist Extreme in der Lage, die MLB zu unterstützen und zu ermöglichen, dass die Spielstätten der Liga ein verbessertes Netzwerkerlebnis für Fans, Spieler und Mitarbeiter bieten können.

Das Wichtigste in Kürze:

– Vorteile für Reporter und Medien: ExtremeWireless™ cloudfähige Access Points werden in 16 Stadien der National League und American League installiert und bieten sicheres, dediziertes Wi-Fi und Netzwerkanalysen. Die schnellere, effizientere Netzwerkkapazität erfüllt die Anforderungen von Medien- und Rundfunk-Vertretern an hohe Bandbreiten. So können sie Multimedia-Updates während der fast 1.300 Spiele, die in den 16 Stadien während einer kompletten Saison und in der Nachsaison stattfinden, schneller senden und empfangen.

– Verbessertes Erlebnis für Fans und Mitarbeiter: Die Fans in den von Extreme ausgestatteten MLB-Stadien können auf ein schnelleres, effizienteres WLAN-Netzwerk verlassen. Dies ermöglicht die Nutzung von bandbreitenintensiven Anwendungen während des Spiels. Darüber hinaus profitieren die Mitarbeiter von fortschrittlicher Konnektivität, Datenanalysen und Telemetrie-Einblicken, um den Kundenservice direkt zu verbessern und gleichzeitig das Betriebsrisiko zu reduzieren. Der Jackie Robinson Training Complex der MLB in Vero Beach, Florida, der als Jugendzentrum für die Baseball- und Softballförderung der Liga dient, ist ebenfalls Teil des Netzwerk-Upgrades. Der Fenway Park, Heimat der Boston Red Sox, wird der erste Ballpark sein, in dem die High-Density Wi-Fi 6-Lösungen von Extreme zum Einsatz kommen.

– Förderung von Frauen in der Technologie im Sportbereich: Im Rahmen ihrer Partnerschaft werden die MLB und Extreme gemeinsame Programme entwickeln und Veranstaltungen durchführen, um Frauen zu unterstützen und zu würdigen, die den Fortschritt der Technologie im Sport vorantreiben. Die MLB und Extreme engagieren sich für die Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion in der Sport- und Technologiebranche und freuen sich auf die Zusammenarbeit bei diesen wichtigen Initiativen.

Chris Marinak, Chief Operations & Strategy Officer, MLB

“Unser Bestreben, Best-in-Class-Technologie einzusetzen, dient einerseits dazu, die Major League Baseball bei der Weiterentwicklung des Sports zu unterstützen. Andererseits wollen wir Fans aller Generationen auf neue Art und Weise ansprechen. Unsere Netzwerkanforderungen verlangen nicht nur ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit. Wichtig ist auch die Möglichkeit, Daten, Anwendungen und Geräte zu integrieren, die es uns ermöglichen, detaillierte Informationen und Einblicke zu erhalten. Mit der Unterstützung von Extreme sind wir sicher, dass wir ein verbessertes Erlebnis für jeden in diesen Baseballstadien bieten werden.”

Ed Meyercord, President & Chief Executive Officer, Extreme Networks

“Major League Baseball ist ein Vorreiter im Einsatz von Technologie, um die Interaktion zwischen Fans und Sport zu verbessern. Die branchenführenden Lösungen von Extreme nutzen modernste Cloud-, Mobilitäts- und Analysefunktionen und helfen der Liga, ihren Teams und Fans dabei, Daten, Geräte und Menschen auf möglichst einfache Art und Weise miteinander zu vernetzen. Als eingefleischte Baseball-Fans ist es für uns ein Privileg, die Major League Baseball in ihrem unermüdlichen Bestreben zu unterstützen, bei jedem Spiel datengetriebene Erlebnisse der Extraklasse zu bieten.”

Über Extreme Networks

Die Lösungen und Services von Extreme Networks, Inc. (EXTR) bieten Unternehmen und Organisationen auf sehr einfache Weise hervorragende Netzwerkerfahrungen, die sie in die Lage versetzen, Fortschritte zu erzielen. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern sie damit die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

Extreme Networks , ExtremeCloud und das Logo von Extreme Networks sind Marken oder eingetragene Marken von Extreme Networks, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier aufgeführte Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Firmenkontakt

Pressekontakt

