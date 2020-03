MAISON CALATRAVA – ein historisches Kleinod mit Ventilatoren von Casa Bruno

Das grosse Anwesen, in der spanischen Provinz Castellón nördlich von Valencia gelegen, war einige Jahre unbewohnt und verlassen, bis es jetzt von H Up Interiorismo + Diseño zu neuem Leben erweckt wurde.

Umgeben von einer Mauer aus dem 13. Jahrhundert bietet das Herrenhaus nach der behutsamen Renovierung sieben grosse Zimmer mit allem modernen Komfort, schöne freie und überdachte Terrassen sowie einen grossen Garten mit Pool. In allen Bereichen des Anwesens wurde sehr viel Wert auf den Erhalt der historischen Elemente gelegt und den Profis von H Up Interiorismo + Diseño ist es hervorragend gelungen, die herrschaftliche Vergangenheit in die Modernität zu übertragen.

Viele der vorhandenen Antiquitäten wurden aufgearbeitet, restauriert oder mit modernen Stoffen bezogen. In jeder Ecke des Herrenhauses verbindet sich der Geist der Vergangenheit mit zeitgemässem Komfort und somit zu einem bestens ausgestatteten, kleinen Hotel mit einzigartigem Ambiente, dem MAISON CALATRAVA.

Die spanische Firma Casa Bruno mit Sitz auf Mallorca wurde ausgewählt, um dekorative Deckenventilatoren für die öffentlichen Räume des MAISON CALATRAVA zu liefern. Im mit restaurierten Antiquitäten möblierten grossen Salon sowie im blauen Speisesaal wurden Ventilatoren mit Messinggehäusen und natürlichen Palmenblättern installiert, die den herrschaftlichen Charakter dieser Aufenthaltsbereiche perfekt unterstreichen. Das langsame und leise Drehen der natürlichen Palmblattflügel trägt zur entspannten Atmosphäre bei und an heissen Sommertagen sorgen die drei Geschwindigkeiten der Deckenventilatoren für schnellere Drehung und angenehme Kühlung. Die dekorative Optik der Ventilatoren Modell Windpoint erinnert auch an den Glanz adeliger Paläste der Kolonialzeit.

Das MAISON CALATRAVA ist ein gelungenes Projekt von H Up Interiorismo + Diseño , welches die Eleganz vergangener Epochen auf meisterhafte Art mit dem Komfort der Neuzeit verbindet. Casa Bruno ist stolz darauf, mit den aussergewöhnlichen Deckenventilatoren zum Gelingen dieses anspruchsvollen Projektes beigetragen zu haben.

Casa Bruno American Home Decor importiert seit 1998 besondere Outdoormöbel und amerikanische Ventilatoren. Als Vertriebspartner renommierter US-amerikanischer Hersteller bietet Casa Bruno in Santa Ponsa eine grosse Auswahl an öko-freundlichen, wetterfesten Möbeln wie z.B.Verandaschaukeln, Schaukelstühle, Adirondack Sessel oder Glider in vielen Farben. Alles direkt importiert und hergestellt in den USA.

Die Welt der Ventilatoren zeigt sich ebenfalls im Showroom von Casa Bruno. Mit mehr als 100 Ventilatoren in der Ausstellung und einem grossen Lager ist Casa Bruno der Spezialist für Deckenventilatoren. Ob moderner, tropischer oder mediterraner Stil – das sympathische und professionelle Team von Casa Bruno hilft gern bei allen Fragen rund um den Ventilator.

CASA BRUNO beliefert Privatkunden sowie Inneneinrichter, Architekten, Hotels und Restaurants, Referenzen vorhanden.

Die Verwaltung, Showroom und das Hauptlager sind in Spanien.Versand nach Deutschland oder Österreich ist für Privatkunden kostenlos.

Servicenummer Deutschland: Telefon 05136/ 804 1716.

Webseite und Onlineshop:

www.casabruno.com

