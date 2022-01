Mainzerin,die “ La Rossa “ der Schlagerbühne, gibt Vollgas!

Pop meets Schlager

Miri Leonardo, Sängerin und Online-Marketing-Managerin arbeitet musikalisch bereits international. Bei ihrem neuen Musikprojekt hat sie weder Kosten noch Mühen gescheut.

Sie holte sich aus Österreich keinen geringeren als den hochtalentierten Musikproduzenten Lukas Lach, der unter anderem auch für Melissa Naschenweng und Willi Gabalier arbeitet. Das dazugehörige Musikvideo ließ sie direkt in Dubai drehen.

Promotet wird nun der Song in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Belgien und Holland.

Als selfmade Woman finanziert sich Miri ihre Musik selbst und ist sehr stolz darauf auch hier ihre Unabhängigkeit zu leben.

Mit ihrer neuen Single „Tunnelblick“ möchte sie aufzeigen, dass uns im Leben immer wieder Tunnelblickphasen begegnen und wir rechtzeitig darauf reagieren sollten. Speziell in der Liebe, aber auch beruflich oder im Sozialen wird es höchste Zeit diese Situationen wahrzunehmen und zu verändern. „In meinem Song singe ich von einer Liebesbeziehung in einer heißen Sommernacht. Ich möchte dieses tolle Gefühl in meinem Video auch an mein Publikum weitergeben und es dazu ermutigen wieder an die Liebe zu glauben,“ erzählt die Sängerin.

Miri Leonardo orientiert sich nicht an Trends, sondern setzt diese selbst. Musikalisch hat sich die Sängerin im Genre des Pop-Schlagers nun eingefunden.

Mit ihren markanten roten Haaren will die temperamentvolle Mainzerin als „la Rossa“ die Schlagerbühne ganz nach dem Motto: „rotes Feuer braucht das Land“, aufmischen.

Fotografin: Anja Leonardo

www.miri-leonardo.de

Instagram: miri_leonardo

Facebook: Miri Leonardo

Label: Mike’s Music Records – Labelcode 24371

Single Tunnelblick:

IRSC DEMI22200001

VÖ-Datum: 28.01.2022

Promotion/Info- und Bildquelle:

gabriola-promo-vienna

mail: egger@gabriola-vienna.com

+43/699 17000 695

