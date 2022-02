Mahr EDV Erfahrung – als Kunde

Im Gespräch mit Fabian Mahr

In unserem heutigen Interview sprechen wir mit Fabian Mahr, Gründer und Geschäftsführer von Mahr EDV, über die Erfahrung, mit der man als Kunde des IT-Dienstleisters rechnen kann.

Frage: IT-Strukturen gehören seit Längerem zu den sensibelsten Bereichen eines Unternehmens. Von ihnen hängt der reibungslose Ablauf der meisten Arbeits- und Geschäftsprozesse ab, sie regulieren den Fluss und die Archivierung von Daten in (teil-) automatisierten und verschlüsselten Vorgängen. Nicht von ungefähr richten sich etwaige kriminelle Energien heute vorwiegend auf sie. Daher dürfte es vielen Unternehmen gar nicht so leicht fallen, Pflege und Wartung, gar einen modernisierenden Umbau der eigenen IT-Systeme in die Hände externer Dienstleister zu geben und sich für den Richtigen zu entscheiden; schließlich macht man erst nach der Entscheidung die praktischen Erfahrungen, die man der Entscheidung gerne zugrunde gelegt hätte. Wie löst ihr bei Mahr EDV dieses Dilemma?

Die Erfahrung, die andere Kunden machen

Fabian: Mit größtmöglicher Transparenz. Da wir seit Gründung des Unternehmens nicht nur auf optimale Preis-Leistungs-Verhältnisse und die Gewinnung von Neukunden wertgelegt haben, sondern zugleich auch auf langjährige Beziehungen zu Kunden auf Augenhöhe – und zwar unabhängig von der Größe des Kunden – können wir heute mit einer hohen, immer wieder durch Auszeichnungen bestätigten Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungsrate werben. Als potenzieller Kunde habe ich zwar noch keine Erfahrungen gemacht, ich kann aber schauen, welche Erfahrungen andere Kunden mit Mahr EDV machen.

Frage: Ich will hohe Zufriedenheitswerte, Weiterempfehlungsraten und Auszeichnungen, die auf Kundenbefragungen basieren, nicht schmälern, aber konkrete Erfahrungsberichte sind das ja nicht.

Fabian: Das stimmt. Deshalb haben wir auch zusätzlich auf unsere Homepage eine Seite eingerichtet (https://www.mahr-edv.de/it-dienstleister), wo sich Referenzkundenlisten finden, Video-Interviews mit Kunden über ihre Erfahrungen und Verweise auf Bewertungsportale. Darüber hinaus können sich Interessierte mit unserem Vertrieb in Verbindung setzen (https://www.mahr-edv.de/kontakt), dieser vermittelt gerne Kontaktdaten zu Kunden, die dem Unternehmen des potenziellen Neukunden ähneln oder zur selben Branche gehören, so dass man sich telefonisch zu den Leistungen und Erfahrungen mit der Mahr EDV austauschen kann.

„Begeisterte Mitarbeiter begeistern Kunden“

Frage: Was ist deiner Auffassung nach der Schlüssel dafür, dass Kunden gute Erfahrungen mit Mahr EDV machen?

Fabian: Da kommt einiges zusammen, aber um es kurz zu halten, würde ich zwei Momente betonen. Zum einen: Unsere Philosophie war immer und ist es noch, dass nur zufriedene und begeisterte Mitarbeiter in der Lage sind, den Kunden vor Ort zu begeistern. Darum investieren wir eben auch viel, die Zufriedenheit des Teams zu gewährleisten. Dann bekommen Kunden feste Ansprechpartner zugeteilt, die sie auch vor Ort kennenlernen und die immer für sie erreichbar sind und die Lösung etwaiger Probleme sofort in Angriff nehmen. Nichts ist schlimmer, als bei Schwierigkeiten in kafkaesken Strukturen, gar Callcentern, zu landen und dann von einem zum anderen gereicht zu werden und dazwischen immer wieder zu warten, ob und was wann passiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mahr EDV

Herr Fabian Mahr

Paulinenstraße 8

12205 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 770192-200

web ..: https://www.mahr-edv.de/

email : fabian.mahr@mahr-edv.de

Das IT Systemhaus Mahr EDV sorgt seit 1999 mit umfassenden IT-Dienstleistungen dafür, dass kleine und mittelständische Unternehmen vorrangig in Berlin, Potsdam, Düsseldorf, Köln, Dresden, Leipzig, Essen und Umgebung störungsfrei arbeiten und sich auf ihre Kerngeschäfte konzentrieren können. Zuverlässig wird rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr eine Regelreaktionszeit von weniger als zwei Stunden sichergestellt.

Pressekontakt:

Mahr EDV

Herr Thomas Maul

Paulinenstraße 8

12205 Berlin

fon ..: +49 30 770192-200

email : thomas.maul@mahr-edv.de