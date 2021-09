Schreiben Sie als Autorin oder Autor mit an diesem besonderen Buchprojekt!

Es war einmal … so fangen sie an, die Märchen unserer Kindertage. Die Sammlungen der Brüder Grimm, die Märchen von Hans Christian Andersen oder Charles Dickens, sie allen haben uns in beeindruckender Art und Weise ins Land der Fantasie versetzt. Dorthin, wo Feen leise und sanft ihre Geschichten erzählen, wo Zwerge über Riesen siegen und das Gute immer gewinnt.

Märchen ermöglichen uns ungeahnte Fantasiereisen … und das mag uns allen vielleicht ein wenig helfen in einer Zeit, in der das unbeschwerte Reisen gerade nicht möglich ist. Man kann sich unendlich viele Märchengeschichten ausdenken, um dem Alltag für eine kurze Zeit zu entfliehen, deswegen schreiben Papierfresserchens MTM-Verlag und der Herzsprung-Verlag gemeinsam die dritte Märchenanthologie „Wünsch dich ins Märchen-Wunderland“ aus. Zauberhafte Bilder begleiten das Buch, das Märchen im Jahresreigen erzählen wird – von Januar bis Dezember. So entsteht eine märchenhafte Kombination aus Text und Bild.

Jetzt fehlt nur noch die kleine Prise magischer Feenstaub … und schon schweben die Finger wie selbst über das Papier. Im Dezember 2021 soll eine Anthologie erscheinen, in der Texte und Bilder miteinander verwoben sind. Die wunderschönen und vielfältigen Illustrationen, die wir zusammengestellt haben, dienen allen Märchenerzählern und -erzählerinnen als Anregung und werden Teil der Geschichten.

Eines von zwölf Gemälden kann für den eigenen Text ausgewählt werden, sodass eine Märchengeschichte rund um dieses Bild entsteht. Feen, Drachen, Einhörner und ganz andere Wesen erzählen von Abenteuern, die völlig unterschiedlich sein können. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Die Ausschreibung richtet sich an Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene, die gerne schreiben und veröffentlichen möchten. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite des Verlags. Dort können auch die Bilder betrachtet werden. Einsendeschluss ist der 15. Oktober 2021.

