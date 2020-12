Macht müde Füße (und Muskeln) wieder munter

ADREX CANNABIS COOLING GEL mit 20 Prozent CBD-Lösung

Erste Hilfe für müde, beanspruchte Muskeln auf CBD-Basis

Training im Freien, Online-Fitness, Yoga@home – es wird wohl noch länger zum new normal gehören, dass wir Sport in den eigenen vier Wänden und Outdoor absolvieren. Das Ganze bei niedrigen Temperaturen und ohne die wachsamen Augen eines Fitness-Coaches. Nicht selten spannt, zwickt, verspannt oder schmerzt der Körper nach dem Workout oder nach körperlich belastenden Aktivitäten. Für müde, beanspruchte Muskeln und Muskelpartien in jeder Lebenssituation hat das Pharmaunternehmen ADREXpharma® ein regeneratives Gel entwickelt, das auf den jüngsten Erkenntnissen aus der Cannabis-Forschung basiert: ADREX Cannabis Cooling Gel mit 20%iger CBD-Lösung.

Es belebt und verbessert das Körpergefühl, ob nach dem Training und präventiv angewendet, um einem Muskelkater vorzubeugen. Es kann als Körperpflege ergänzend zur unterstützenden Anwendung bei Schwellungen, Prellungen und Verstauchungen eingesetzt werden. Und es pflegt die Haut und eignet sich bestens zur Unterstützung einer Massage.

Der Soforteffekt des aktivierenden Gels kommt Menschen in physisch herausfordernden Berufen zugute, die permanent auf den Beinen sind, ob Gesundheits-, Betreuungs- und Pflegewesen, Handgewerke oder Hotellerie. Genauso profitieren auch Sporttreibende und Businessladies, die oft den ganzen Tag Hig Heels tragen von der sogleich eintretenden Kühlung und dem lange anhaltenden Frischekick.

20% reines CBD und ganz viel Natur

Fur das neuartige Regenerationsgel hat das Koblenzer Pharmaunternehmen über ein komplexes CO2-Verfahren reines CBD aus der Cannabis-Pflanze isoliert und in einer Formulierung mit zehn natürlichen Pflanzenstoffen kombiniert: darunter Menthol, Teufelskrallenextrakt, Aloe Vera, Pfefferminzöl und Rotalge. Allesamt natürliche Inhaltsstoffe, die für ihre körperlich unterstützenden Eigenschaften von kühlend bis pflegend bekannt sind.

Für den stark kühlenden Effekt sorgen Menthol und Pfefferminzöl. Teufelskralle ist für seine durchblutungsfordernden Eigenschaften bekannt. Dank Aloe Vera besitzt die ausbalancierte Wirkstoff-Komposition zusätzlich hautpflegende Eigenschaften, und natürliche Aromen steigern den Entspannungszustand.

ADREX Cannabis-Cooling Gel: auf einen Blick

– 100 g Cooling Gel mit 20% CBD-Lösung fur die Haut zur täglichen Pflege von

beanspruchten Muskeln und Muskelpartien, nach körperlicher Belastung, bei Muskelkater und zur Erleichterung und Unterstützung von Massagen.

– Zur begleiteten Anwendung bei Schwellungen und Verstauchungen.

– Innovatives Regenerationsgel fur Sporttreibende und Menschen in physisch

herausfordernden Berufen und Lebenssituationen.

– Enthält reines, aktivierendes CBD mit zehn natürlichen Pflanzenstoffen wie Menthol,

Teufelskrallenextrakt, Aloe Vera, Pfefferminzöl und Rotalge.

– Kühlend, spannungslindernd, krampflösend, feuchtigkeitsspendend, hautpflegend

hautregenerierend.

– Intensiv spürbarer Soforteffekt durch Menthol-Kühlung.

– Lang anhaltende, erholsame Erfrischung.

– Es zieht schnell ein, fettet und klebt nicht.

– Ohne Farbstoffe, Parabene, Silikone und Mineralol-Derivate.

– Ohne Phosphate, Sulfate, Formaldehyde und synthetische Duftstoffe.

– Preis per 100g Tube: 25,90 Euro (unverbindliche Preisempfehlung).

– Zu beziehen: bundesweit über alle Apotheken.

Die ADREXpharma® GmbH ist ein mittelständisches, deutsches pharmazeutisches Unternehmen, das auf die Herstellung bzw. den Vertrieb von Naturkosmetik mit CBD, Cannabisblüten (BTM-Artikel), CBD (Cannabidiol) als Rezepturarzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel sowie auf Schulungen und Wissensaufklärung für Apotheken und Ärzte spezialisiert ist. Gemeinsam mit den deutschen Arzneimittelgroßhändlern stellt das Unternehmen die Verfügbarkeit, Qualität und schnelle Belieferung des Marktes sicher.

Firmenkontakt

ADREXpharma® GmbH

Mario Eimuth

Firmungstrasse 4

56068 Koblenz

+49 261 450 982 0

+49 261 450 982 10

info@adrexpharma.com

http://www.adrexpharma.com

Pressekontakt

ADREXpharma® GmbH

Alexandra Köhnlechner

Firmungstrasse 4

56068 Koblenz

+49 89 4111 99 80

ak@akoehnlechner.de

http://www.adrexpharma.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.