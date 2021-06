M-Files wurde als Strong Performer eingestuft

Führender Anbieter von intelligentem Informationsmanagement erhält Bestnote für Metadaten-Ansatz. Abschneiden im Report wird als Bestätigung für seine einzigartige und visionäre Technologie gewertet.

Ratingen, 15.6.2021 – M-Files, führender Anbieter für intelligentes Informationsmanagement, gibt bekannt, dass M-Files im Analystenreport The Forrester Wave™ Content Platforms, Q2 2021 als Strong Performer ausgezeichnet wurde. Die Technologieplattform erhielt die höchstmögliche Punktzahl im Bereich Metadaten in der 25-Kriterien-Bewertung von 14 ausgewählten Content-Plattform-Anbietern. Forrester stellte in dem Bericht fest: „M-Files hebt sich weiterhin durch seine starke metadatenzentrierte Sichtweise ab, während es seine Entwicklung zu einer SaaS-Content-Plattform abgeschlossen hat und alle Vorteile der Microsoft Azure Cloud-Plattform nutzt.“

Forrester äußert sich außerdem wie folgt über M-Files:

– „M-Files bietet überaus starke Funktionen in Bereichen wie Metadaten, Suche und flexible Migrations- und Federation-Tools.“

– „Referenzkunden berichten über eine hohe Zufriedenheit mit der Suche, dem Workflow sowie den Support und Professional Services von M-Files.“

– „Ziehen Sie M-Files in Betracht, wenn Anwendungsfälle ein starkes Metadatenmodell erfordern, das die automatische Kategorisierung von Dokumenten, die automatische Anwendung von Lebenszyklusregeln und die Ausführung von Prozessen ermöglicht.“

„Wir glauben, dass die Einstufung als Strong Performer im Forrester Wave Report ein Beweis für unseren visionären Ansatz ist, dessen grundlegende Elemente intelligente Workflows und die Automatisierung von Geschäftsprozessen sind. So ermöglichen wir Wissensarbeitern einen Smarter Way to Work“, so Antti Nivala, Gründer und CEO von M-Files. „Unsere Plattform unterstützt die Benutzer auf intelligente Weise und bringt Inhalte und Informationen in den richtigen Kontext.“ M-Files sieht die Anerkennung von Forrester auch als Bestätigung für seine einzigartigen Federated Services, die es Kunden ermöglichen, sich mit vielen externen Repositories zu verbinden, sodass Benutzer auch ohne Migration auf alle Inhalte in M-Files zugreifen und diese verwalten können.

Forrester empfiehlt Kunden, bei Anbietern von Content-Plattformen besonders auf Folgendes zu achten: „Anbieter, die in internes Branchenfachwissen und Partnerstrategien investieren, um bestimmte Märkte zu bedienen, nutzen die technologischen Anforderungen dieser Branchen auch, um Innovationen bei den Kernfunktionen der Plattform voranzutreiben. Zudem werden Anwendungspakete oder Frameworks bereitgestellt, die Kunden zu einem schnellen Start mit branchen-spezifischen Lösungen im Informationsmanagement verhelfen.“

In seiner Bewertung von M-Files stellt Forrester dazu fest: „Der Marktansatz für vertikale Märkte bzw. Branchen wird bei M-Files immer ausgereifter, da das Unternehmen fertige Apps einführt, um den Anforderungen bestimmter Branchen besonders gerecht zu werden, wie beispielsweise in den Bereichen Business Consulting und Professional Services, Bau und Engineering sowie Fertigung.“

Interessenten können eine kostenlose Version des vollständigen Berichts „The Forrester Wave™ Content Platforms, Q2 2021“ hier herunterladen: https://go.m-files.com/Forrester-Wave-Content-Platforms-Q2-2021-DACH.html?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_content=forrester-wave-content-platforms-2021&utm_campaign=de-pr-content-mktg .

M-Files optimiert als Plattform für intelligentes Informationsmanagement die Performance seiner Kunden, indem es sicherstellt, dass Wissensarbeiter und andere Mitarbeiter die benötigten Informationen finden, wenn sie sie brauchen. Die Plattform gewährleistet die Einhaltung von Compliance-Vorschriften, indem sie Unternehmen Kontrolle, Transparenz und Flexibilität über jegliche Form von Dokumenten bietet. Außerdem vereinfacht sie Prozesse, reduziert Risiken und senkt die Kosten für die Projektabwicklung. Mit M-Files können sich Wissensarbeiter auf ihre eigentliche Arbeit wie die Zusammenarbeit mit Kunden und die Einhaltung von Verpflichtungen und Terminen fokussieren, während gleichzeitig kostspielige Flaschenhälse im Informationsmanagement vermieden werden. Die Plattform stellt sicher, dass Informationen mit minimalem Aufwand oder automatisiert fließen, während gleichzeitig Probleme wie das Missmanagement von Versionen und E-Mail-Anhängen beseitigt werden.

Anfang 2021 trug eine Wachstumsinvestition in Höhe von 80 Millionen US-Dollar (67 Millionen Euro) dazu bei, die Produktinnovation und -weiterentwicklung von M-Files zu beschleunigen. Im April erwarb M-Files Hubshare, eine Lösung für digitale Kundenerfahrung und kollaborative Workspaces. Mit der Übernahme von Hubshare bietet M-Files seinen Kunden sichere, anpassbare digitale Portale für die Zusammenarbeit, die sichere Dateifreigabe und die Projektverwaltung.

M-Files unterstützt die weltweit führenden wissensintensiven Unternehmen und verändert deren Arbeitsweise in der digitalen Work-from-Anywhere-Welt. Das Unternehmen hilft seinen Kunden durch die Verknüpfung von Inhalten und den Aufbau intelligenter Automatisierungen, die dazu beitragen, die Produktivität erheblich zu steigern und eine nahtlose und optimale Kundenerfahrung zu gewährleisten. Gleichzeitig sichert es den reibungslosen Geschäftsbetrieb und unterstützt im Risikomanagement.

Die KI-basierte Lösung für intelligentes Informationsmanagement von M-Files verbindet und analysiert alle Dokumente und Informationen im Unternehmen – über jede Plattform und jedes Repository hinweg – um sie zu bewerten und Zusammenhänge erkennen zu können. Damit können jedem Mitarbeiter die richtigen Informationen zur richtigen Zeit und im richtigen Kontext angeboten werden. Zudem können Geschäftsprozesse automatisiert, Governance und Compliance gewährleitet und Risiken minimiert werden. Tausende von Unternehmen in mehr als 100 Ländern – darunter NBC Universal, OMV, SAS Institute und ThyssenKrupp – nutzen M-Files um ihre Geschäftsinformationen und Prozesse effizient und sicher zu verwalten: A Smarter Way to Work. Weitere Informationen finden Sie unter www.m-files.com M-Files ist ein eingetragenes Markenzeichen der M-Files Corporation. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

