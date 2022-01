M-Files bringt intelligenten Service für smarte Content-Migration

Smart Migration Service identifiziert relevante Dokumente in externen Quellen und automatisiert die Migration nach M-Files. So wird beispielsweise aus Ablagechaos im Filesystem Managed Content im Sinne von Information Governance.

Ratingen, 11.01.2022 – M-Files, führender Anbieter für intelligentes Informationsmanagement, gibt heute die Einführung von M-Files Smart Migration bekannt. Dieser intelligente Service unterstützt Kunden bei der automatischen und effizienten Migration von Informationen aus Altbeständen nach M-Files. Er kombiniert dazu Verfahren der Künstlichen Intelligenz mit den umfassenden Möglichkeiten der metadaten-gesteuerten Automatisierung. Damit können beispielsweise besonders wertvolle oder sensible Informationen aus historisch gewachsenen Netzwerkfoldern und Fileservern identifiziert und zu Managed Content in M-Files aufgewertet werden.

Für viele Organisationen ist die Transformation zu modernen Cloud-Lösungen eine enorme Chance, Prozesse und Transparenz deutlich zu verbessern. Bestehende Dateibestände in Legacy Repositories sind dabei nicht nur ein Klotz am Bein, sondern bergen auch erhebliche Risiken im Sinne von Governance, Security und Compliance. Die Migration solcher Informationen in die Cloud ist schwierig und kostspielig. Ohne mehr Transparenz über die Art der Informationen lassen sich aktuelle Anforderungen an Information Governance und Sicherheit auch in der Cloud nicht erfüllen.

Mit Smart Migration können M-Files Kunden Dokumente aus externen Repositories einfach und systematisch in M-Files migrieren und die migrierten Inhalte automatisch klassifizieren und mit Metadaten versehen. Das neue Tool ermöglicht es Kunden, sich auf die wichtigsten Informationen zu konzentrieren. Durch die Vernetzung der nun transparenten Informationen lassen sich sofort Erkenntnisse gewinnen, mit denen die Kunden ihre Effizienz steigern und ihr Geschäft vorantreiben können.

M-Files Smart Migration kann mit anderen intelligenten Services von M-Files kombiniert werden. Mit dem M-Files Smart Classifier können Dateien vor bzw. während der Migration automatisiert nach einem einheitlichen Schema klassifiziert werden. Das Extrahieren wichtiger Informationen aus Dokumenten und das automatische Hinzufügen von Metadaten zu den migrierten Dateien bietet der M-Files Smart Metadata Service. Weiterhin erlauben Berichte und detaillierte Übersichten über die analysierten und migrierten Inhalte in einem benutzerfreundlichen Format die weitere Optimierung.

„Unternehmen beschleunigen die Transformation zu Cloud Services, um ihre Geschäftsabläufe zu modernisieren und sich an neue hybride Arbeitsumgebungen anzupassen“, so Mike Asebrook, Vice President Product Marketing bei M-Files. „Die Migration von Content kann jedoch eine frustrierende und teure Aufgabe sein. Das Ziel unseres neuen Smart Migration Service ist es, den Prozess so schnell, kosteneffizient und intuitiv wie möglich zu gestalten. Unsere metadatengesteuerten Services können Informationen aus Altsystemen und externen Repositories auf intelligente Weise in die M-Files Plattform migrieren. Durch das automatische Hinzufügen von Informationen zu Dokumenten während des Migrationsprozesses können unsere Kunden Workflows auslösen und Information Governance effektiv umsetzen. So beschleunigen sie ihre digitale Transformation und schaffen die Basis für moderne Zusammenarbeit.“

M-Files hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschäftsabläufe von Unternehmen in der digitalen Welt, grundlegend zu verbessern. Die metadatengesteuerte Dokumentenmanagement-Plattform von M-Files verbindet Menschen mit benötigten Informationen, wann und wo immer sie sie brauchen, unabhängig davon, wo sie gespeichert sind. M-Files steigert die Produktivität von Wissensarbeitern, sorgt für eine nahtlose digitale Nutzererfahrung, stärkt die Zusammenarbeit, ermöglicht Kontinuität der Abläufe auch in Krisen und reduziert Geschäftsrisiken.

Die Innovationen von M-Files haben auch viele Analysten überzeugt: Vor kurzem wurde M-Files im Gartner-Bericht Magic Quadrant™ for Content Services Platforms (CSP) 2021 als Visionär eingestuft und erhielt die höchste Bewertung für die Vollständigkeit der Vision in der Branche. M-Files erhielt außerdem die höchste Punktzahl für den Anwendungsfall „Information Governance“ und wurde im Gartner Critical Capabilities for Content Services Platforms Report 2021 in allen Anwendungsfällen unter den drei höchsten Punktzahlen geführt.

Für mehr Informationen zu den intelligenten M-Files Services wie Smart Migration, Smart Classifier und Smart Metadata besuchen Sie bitte: https://catalog.m-files.com/product-category/intelligence-services/

Laden Sie ein kostenloses Exemplar des Berichts „2021 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms“ herunter: https://bit.ly/m-files-gartner-mq-csp-report-2021-de

Die KI-basierte Lösung für intelligentes Informationsmanagement von M-Files verbindet und analysiert alle Dokumente und Informationen im Unternehmen – über jede Plattform und jedes Repository hinweg – um sie zu bewerten und Zusammenhänge erkennen zu können. Damit können jedem Mitarbeiter die richtigen Informationen zur richtigen Zeit und im richtigen Kontext angeboten werden. Zudem können Geschäftsprozesse automatisiert, Governance und Compliance gewährleitet und Risiken minimiert werden. Tausende von Unternehmen in mehr als 100 Ländern – darunter NBC Universal, OMV, SAS Institute und ThyssenKrupp – nutzen M-Files um ihre Geschäftsinformationen und Prozesse effizient und sicher zu verwalten: A Smarter Way to Work. Weitere Informationen finden Sie unter www.m-files.com

M-Files ist ein eingetragenes Markenzeichen der M-Files Corporation. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

