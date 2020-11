Luxus Reethaus Ferienhaus Insel Rügen zu verkaufen. Zwei Häuser ein Preis. Ca 100 m zur Ostsee. Komplett eingerichtet für Jeweils 6 Personen

Reethaus Luxus Ferienhaus ca 100 m zur Ostsee. Komplett eingerichtet für je 6 Personen zu verkaufen

Herzlich willkommen in einem wunderschönen Reethaus ca 100 m zur Ostsee. Neubau. Zwei Häuser ein Preis. Komplett eingerichtet je Haus für 6 Personen. Je Haus zwei Schlafzimmer zwei Bäder. Einbauküche komplett. Kamin. Eine Haushälfte mit Wintergarten. Ca 400 m zum Ostseebadestrand. Belüftungsanlage. Großes Grundstück. Liebevolle Details. Gute Infrastruktur: Einkaufsmarkt, Getränkemarkt, zwei Bäckereien. Reiterhof. Minigolf. Hafen. Strandpromenade. Fahrradwege am Meer entlang. Paradies für Angler, surfer, segler, bootsfahrer, Fahrradfahrer, Urlaub mit Hund, Wander- und Fahrradwege. Boutiquen, Geschäfte, gute Restaurants teilweise mit Blick aufs Meer. Golf im Nachbarort. Hubschrauberrundflüge, Kutschfahrten, Im Nachbarort fahren täglich Schiffe nach Hiddensee.

Kilometerlanger feinsandiger weisser flacher Ostseebadestrand. Theater in Putbus, Störtebeker Festspiele in Ralswiek. Boote leihen. Anglerparadies für Lachsangeln. Herrliche Seeluft – auch im Herbst und Winter sehr empfehlenswert.

Gute Vermietbarkeit!

Weihnachten kommt nächstes Jahr wieder aber dieses Angebot nicht !

Am besten vereinbaren Sie noch heute einen Besichtigungstermin ( auch samstags und sonntags)

Auf Wunsch übernehmen wir die Vermietung und Betreuung ( Hausmeisterdienst) des Objektes.

Verkauf und Vermietung

Sonneninsel Rügen GmbH

Tel 01715662049

www.ostseeparadies.de

18551 Glowe

seit 1995 Ihr Rügenspezialist

Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

Wir haben die besten Lagen !

www.immoblienfranchise.info

www.duenenresidenz-juliusruh-loft.de

www.leuchtturm-ruegen-strand-loft.de

www.ostseeparadies.de

www.ruegen-events.de

Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049

info@ostseeparadies.de

http://www.ostseeparadies.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.