So entspannt war Baden noch nie

Selten waren ruhige und entspannte Momente, in denen man einfach nur für sich ist und abschalten kann, so wichtig wie in der heutigen schnelllebigen Zeit. Lange Arbeitstage, anstrengende Sporteinheiten und der allgemeine Alltagsstress verlangen einem viel Energie ab und zehren an den Kräften. Umso wichtiger ist es daher, Körper und Geist eine Auszeit zu geben und für einen Ausgleich zu sorgen – im Idealfall in den eigenen vier Wänden, so dass man nicht erst weit fahren muss.

Bereits mit kleinem Budget können Sie sich den Traum vom hauseigenen Spa erfüllen. Hierfür bedarf es gar nicht viel, eine Badewanne ist oftmals schon ausreichen. Denn wo lässt es sich besser entspannen als in einem warmen Schaumbad? Doch Badewanne ist nicht gleich Badewanne. Für ein Maximum an Entspannung werden innovative Zusatzsysteme angeboten, die jede Badewanne zur Wellness-Oase machen. Lernen Sie hier drei Luxus-Badewannen kennen, mit denen Entspannen noch nie so einfach war.

Das optional wählbare Kaldewei Sound Wave System verwandelt den Badegang in ein wahres Erlebnis. Das mit der Badewanne installierte Soundsystem überzeugt mit optimalem Klang – über wie auch unter Wasser – und lässt Sie den Sound durch massierende Resonanzwellen sogar spüren. Hierfür sorgen sechs Akustikplatten und zwei Körperschallwandler, die außen an den Wannenkörper angebracht werden. Sobald die Kaldewei Badewanne verkleidet wird, ist das Audio System unsichtbar, jedoch stets erreichbar für Signale Ihres via Bluetooth mit der Badewanne gekoppelten Smartphones, Tablets oder Laptops. So wird Ihre Kaldewei Badewanne zum wertvollen Klang- und Resonanzkörper.

Neben auditiven Entspannungssystemen bietet Kaldewei auch optische Wellness-Highlights an. Für stimmungsvolle Effekte hat der Premiumhersteller drei Beleuchtungs-Sets entwickelt, die in zahlreiche Kaldewei Badewannen eingebaut werden können: “Spektrallicht”, “Unterwasserscheinwerfer” und “indirekte Beleuchtung”. Sie alle ermöglichen ein emotionales Badeerlebnis in stimmungsvoller Atmosphäre. So garantiert das Spektrallicht mit LED-Leuchten perfekte Tiefenentspannung und faszinierende, individuelle Farblichteffekte. Während Rottöne das Leistungsvermögen aktivieren, beleben Gelb und Grün den Geist, Blau gilt als Farbe der Stille und vermittelt Ruhe und Entspannung. Damit sich bei einem relaxten Wannenbad die gewünschte Wirkung optimal entfalten kann, erfolgt die Bedienung der Leuchtsysteme mit einem leichten Knopfdruck über ein Bedienelement am Wannenrand. Und wer sich nicht auf eine bestimmte Farbwelt festlegen möchte, der wählt einfach den automatischen Farbendurchlauf, mit dem ein faszinierendes Spiel der unterschiedlichen Farb- und Lichtstimmungen gestartet wird. Die indirekte Beleuchtung hingegen verbreitet ein gleichmäßiges, ruhiges und blendfreies Licht, das die Wanne sowohl mit als auch ohne Wasser zum Erstrahlen bringt. Die vier indirekten Lichtquellen, ausgestattet mit weißen LED-Leuchten, sind bündig in die beiden Seitenwände eingelassen und integrieren sich so harmonisch ins Gesamtbild der Badewanne.

Wer nicht viel installieren möchte und eine Badewanne mit bereits integrierten Wohlfülprogramm bevorzugt, der wird an den Duravit DuraSquare Whirlpools seine Freude haben. Diese Badewannen sind mit dem Air-System ausgestattet, das vorgewärmte Luft aus 12 im Wannenboden eingelassenen Luftdüsen sprudelt und den ganzen Körper massiert. Zusätzlich sind die Wannen aus DuraSolid® A gefertigt. Sie samtige Oberfläche fühl sich angenehm weich und warm an und macht das Abschalten noch einfacher.

Bildquelle: @Kaldewei