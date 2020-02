LUX* North Male Atoll Resort & Villas startet das Jahr mit neuem Luxus-Katamaran

Mit dem ersten Geburtstag des Resorts stehen den Gästen eine Lagoon 40 mit eigenem Butler zur Verfügung, die auch über Nacht gechartert werden kann

Malediven/ München 06. Februar 2020 – Das LUX* North Male Atoll Resort & Villas feiert seinen ersten Geburtstag mit der Einführung eines eigenen Luxus-Katamarans. Die neue Lagoon 40 steht den Gästen des im Januar 2019 eröffneten Resorts ab sofort für Ausflüge untertags aber auch über Nacht zu Verfügung. Mit einer Besatzung von mindestens zwei Skippern und einem Butler an Bord, der jedes Detail des Erlebnisses persönlich gestaltet und kuratiert, lassen sich einsame Inseln, unberührte Korallenriffe und abgelegene Schnorchelspots mit allem Komfort entdecken. Bis zu 15 Gäste finden auf dem Katamaran Platz, Dinner- und Übernachtfahrten sind für bis zu vier Gäste möglich.

Die 11,74 m (38,5 Fuß) lange Lagoon 40 wurde in Bordeaux, Frankreich, gebaut und verfügt über drei klimatisierte Kabinen mit Kingsize-Betten und eigenem Bad, sowie eine Kochnische mit Essbereich. Die breiten Fenster und integrierten Bullaugen beleuchten das Unterdeck mit natürlichem Sonnenlicht. Vom großzügigen Sonnendeck mit überdachtem Essbereich, bequemen Sonnenliegen und einem Überwassernetz bieten sich traumhafte Aussichten auf die endlosen Weiten des Indischen Ozeans.

Ob exklusives Champagner-Picknick auf einsamen Sandbänken, geführte Schnorcheltouren in abgelegene Gebiete oder am perfekten Platz für den Sonnenuntergang anlegen – im LUX* North Male Atoll Resort & Villas verbindet sich Robinson Crusoe Feeling mit dem Luxus eines ultrakomfortablen Katamarans. Die Preise für einen Ganztagesausflug beginnen bei USD 6.000 für vier Personen.

„Der Katamaran ist die perfekte Ergänzung zum entspannten Luxus des Resorts. Er erlaubt ein höchst personalisiertes Erlebnis und bietet die ideale Kulisse für romantische Momente, einen Familienausflug, ein Abenteuer oder das Zusammentreffen von Freunden“, sagt John Rogers, General Manager des LUX* North Male Atoll Resort & Villas. Gäste, die im LUX* Overwater Retreat mit drei Schlafzimmern übernachten, können die komplette Exklusivität genießen, einschließlich des privaten Bootsanlegers. Ein dreistündiger Ausflug ist für Gäste inklusive, die mindestens drei Nächte im LUX* Beach Retreat oder im LUX* Overwater Retreat verbringen.

Über LUX* Resorts & Hotels

Unter dem Motto Lighter.Brighter hilft LUX* Resorts & Hotels Menschen dabei, das Leben zu feiern, indem sie konsequent das Versprechen einer anderen Art von Luxus erfüllen: Gastfreundschaft, die einfach leichter ist. Heller. LUX* schafft außergewöhnliche Erlebnisse an den unterschiedlichsten Orten – ob am Strand, in der Stadt oder in der Natur – alles Unnötige wird verbannt und einfacher, frischer und sinnlicher als bei den Mitberwerbern umgesetzt.

