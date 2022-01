Lunartec LED-Pflanzenlampe PL-350,PL-355 und PL-360

Die Zimmerpflanzen optimal mit Licht in Rot & Blau oder Vollspektrum versorgen

3 Varianten stehen zur Auswahl:

– Lunartec LED-Pflanzenlampe PL-350, rot & blau, 360°-Schwanenhals, USB, Fernbedienung

– Lunartec 4-flammige LED-Pflanzenlampe PL-355, rot & blau, 360°-Schwanenhals, USB

– Lunartec 4-flammige Vollspektrum-LED-Pflanzenlampe PL-360, 360°-Schwanenhals, USB

Lunartec LED-Pflanzenlampe PL-350, rot & blau, 360°-Schwanenhals, USB, Fernbedienung

– Beweglicher 360°-Schwanenhals: steuerbar per Fernbedienung

– Einfach anzubringen dank Clip-Befestigung

– 3 Beleuchtungs-Modi

– Dimmbar in 10 Stufen

– Ausschalt-Timer mit bis zu 12 Stunden Laufzeit

– Flexible Stromversorgung per USB

Optimal mit Licht versorgt: Licht ist ein wichtiger Energielieferant für Pflanzen. Mit ausreichender Lichtzufuhr werden Nährstoffe gebildet und die Pflanzen gedeihen das ganze Jahr über wunderbar. Dank roter und blauer LEDs bietet diese Leuchte das ideale Lichtspektrum für ein optimales Pflanzenwachstum – wie in der freien Natur.

Auch für die Anzucht geeignet: Dank 3 Licht-Modi, 10 Helligkeitsstufen und einstellbarem Ausschalt-Timer mit bis zu 12 Stunden Laufzeit passt man die Beleuchtung optimal auf die Bedürfnisse seiner Pflanzen an. Die Keimlinge entwickeln sich selbst in der dunklen Jahreszeit prächtig.

Licht, wo man es braucht: Per Halteclip ist die LED-Pflanzenlampe von Lunartec ruckzuck montiert. Die Lampe ist dank Schwanenhals um 360° beweglich und lässt sich flexibel ausrichten.

Absoluter Vorteil: Die energiesparenden LEDs dieser Pflanzenleuchte haben eine lange Lebensdauer und bleiben auch bei langem Betrieb angenehm kühl. Die Topferde bleibt länger feucht und die Pflanzen frisch!

– 20 langlebige LEDs: 10 rote und 10 blaue LEDs

– Helligkeit: 82 lm, dimmbar in 10 Stufen

– Ausschalt-Timer: 3 Stunden, 9 Stunden oder 12 Stunden

– 3 Beleuchtungs-Modi: rotes Licht, blaues Licht, rotes und blaues Licht

– 360°-bewegliche Lampen: einzeln steuerbar per Fernbedienung

– Einfach anzubringen dank Clip-Befestigung

– Lebensdauer je LED: ca. 15.000 Std.

– Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen), Fernbedienung: 1x Knopfzelle CR2025 (enthalten)

– Leistungsaufnahme: 4 W

– Maße: 68 x 11 x 7 cm, Gewicht: 258 g

– USB-LED-Pflanzenlampe mit 360°-Schwanenhals inklusive Fernbedienung und deutscher Anleitung

– EAN:4022107394550

Preis: 14,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8143-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8143-3505.shtml

Auch als 2er-Set:

Lunartec 2er-Set LED-Pflanzenlampen PL-350, rot & blau, 360°-Schwanenhals, USB

Preis: 26,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8152-625

Lunartec 4-flammige LED-Pflanzenlampe PL-355, rot & blau, 360°-Schwanenhals, USB

Die Zimmerpflanzen optimal mit Licht in Rot & Blau versorgen

– 4 bewegliche 360°-Schwanenhälse: einzeln steuerbar per Fernbedienung

– Einfach anzubringen dank Clip-Befestigung

– 3 Beleuchtungs-Modi

– Dimmbar in 9 Stufen

– Ausschalt-Timer mit bis zu 12 Stunden Laufzeit

– Flexible Stromversorgung per USB

Optimal mit Licht versorgt: Licht ist ein wichtiger Energielieferant für Pflanzen. Mit ausreichender Lichtzufuhr werden Nährstoffe gebildet und die Pflanzen gedeihen das ganze Jahr über wunderbar. Dank roter und blauer LEDs bietet diese 4-flammige Leuchte das perfekte Lichtspektrum für ein optimales Pflanzenwachstum – wie in der freien Natur.

Auch für die Anzucht geeignet: Dank 3 Licht-Modi, 9 Helligkeitsstufen und einstellbarem Ausschalt-Timer mit bis zu 12 Stunden Laufzeit passt man die Beleuchtung optimal auf die Bedürfnisse der Pflanzen an. Die Keimlinge entwickeln sich selbst in der dunklen Jahreszeit prächtig.

Licht, wo man es braucht: Per Halteclip ist die Pflanzenleuchte ruckzuck montiert. Die vier einzelnen Lampen sind um 360° beweglich und lassen sich flexibel ausrichten. Per Fernbedienung steuert man bequem jede der Lampen separat.

Absoluter Vorteil: Die energiesparenden LEDs dieser Pflanzenleuchte haben eine lange Lebensdauer und bleiben auch bei langem Betrieb angenehm kühl. Die Topferde bleibt länger feucht und die Pflanzen frisch!

– 80 langlebige LEDs in Rot und Blau: 10 rote und 10 blaue LEDs je Schwanenhals

– Helligkeit insgesamt: 294 Lumen, dimmbar in 9 Stufen

– Ausschalt-Timer: 4 Stunden, 8 Stunden oder 12 Stunden

– 3 Beleuchtungs-Modi: rotes Licht, blaues Licht, rotes und blaues Licht

– 4 bewegliche Leuchten mit 360°-Schwanenhals: einzeln steuerbar per Fernbedienung

– Einfach anzubringen dank Clip-Befestigung

– Lebensdauer je LED: ca. 15.000 Std.

– Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen), Fernbedienung: 1x Knopfzelle CR2025 (enthalten)

– Leistungsaufnahme: 14 W

– Maße: 72 x 11 x 7 cm, Gewicht: 765 g

– 4-flammige USB-LED-Pflanzenlampe mit 360°-Schwanenhals inklusive Fernbedienung und deutscher Anleitung

– EAN:4022107394543

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8142-625

Auch im Bundle mit Dreibein-Stativ:

Lunartec 4-flammige LED-Pflanzenlampe PL-355 & Dreibein-Stativ

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8226-625

Lunartec 4-flammige Vollspektrum-LED-Pflanzenlampe PL-360, 360°-Schwanenhals, USB

Die Zimmerpflanzen optimal mit Licht in Rot, Blau & Vollspektrum versorgen

– 4 bewegliche 360°-Schwanenhälse: einzeln steuerbar per Fernbedienung

– Einfach anzubringen dank Clip-Befestigung

– 3 Beleuchtungs-Modi

– Dimmbar in 9 Stufen

– Ausschalt-Timer mit bis zu 12 Stunden Laufzeit

– Flexible Stromversorgung per USB

Optimal mit Licht versorgt: Licht ist ein wichtiger Energielieferant für Pflanzen. Mit ausreichender Lichtzufuhr werden Nährstoffe gebildet und die Pflanzen gedeihen das ganze Jahr über wunderbar. Dank Vollspektrum-LEDs bietet diese 4-flammige Leuchte das ideale Lichtspektrum für ein optimales Pflanzenwachstum – wie in der freien Natur.

Auch für die Anzucht geeignet: Dank 3 Licht-Modi, 9 Helligkeitsstufen und einstellbarem Ausschalt-Timer mit bis zu 12 Stunden Laufzeit passt man die Beleuchtung optimal auf die Bedürfnisse der Pflanzen an. Die Keimlinge entwickeln sich selbst in der dunklen Jahreszeit prächtig.

Licht, wo man es braucht: Per Halteclip ist die Pflanzenleuchte ruckzuck montiert. Die vier einzelnen Lampen sind um 360° beweglich und lassen sich flexibel ausrichten. Per Fernbedienung steuert man bequem jede der Lampen separat.

Absoluter Vorteil: Die energiesparenden LEDs dieser Pflanzenleuchte haben eine lange Lebensdauer und bleiben auch bei langem Betrieb angenehm kühl. Die Topferde bleibt länger feucht und die Pflanzen frisch!

– 80 langlebige Vollspektrum-LEDs: 20 LEDs je Schwanenhals

– Helligkeit insgesamt: 696 Lumen, dimmbar in 9 Stufen

– Ausschalt-Timer: 4 Stunden, 8 Stunden oder 12 Stunden

– 3 Beleuchtungs-Modi: blaues Licht, rotes Licht, volles Farbspektrum

– 4 bewegliche Leuchten mit 360°-Schwanenhals: einzeln steuerbar per Fernbedienung

– Einfach anzubringen dank Clip-Befestigung

– Lebensdauer je LED: ca. 15.000 Std.

– Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen), Fernbedienung: 1x Knopfzelle CR2025 (enthalten)

– Leistungsaufnahme: 14 W

– Maße: 72 x 11 x 7 cm, Gewicht: 866 g

– 4-flammige Vollspektrum-USB-Pflanzenlampe mit 360°-Schwanenhals inklusive Fernbedienung und deutscher Anleitung

– EAN:4022107394536

Preis: 32,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8141-625

Auch im Bundle mit Dreibein-Stativ:

Lunartec 4-flammige Vollspektrum-LED-Pflanzenlampe PL-360 & Dreibein-Stativ

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8225-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/zXDDp6CZoiKAGcb

