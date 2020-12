Lunartec Dimmbare LED-Tisch- & Wanduhr

Uhrzeit und Raum-Temperatur als Blickfang

– Extragroße Uhrzeit-Anzeige mit 37 cm Breite

– Zeigt auch die Raum-Temperatur an

– Wecker mit 2 einstellbaren Weckzeiten

– Dimmbare Helligkeit

– Zum Hinstellen und Aufhängen

– Einstellung per kostenloser App

Die genaue Uhrzeit und Raum-Temperatur als leuchtender Blickfang: Die große Tisch- und Wanduhr zeigt mit plastischen, weiß leuchtenden LED-Ziffern, was die Stunde geschlagen hat. Und auf Wunsch sogar die Temperatur. Ein Schmuckstück für die Wand in Schlaf- und Wohnzimmer, Küche oder Büro.

Holt einen auch sanft aus dem Schlaf: Dank integrierter Weckfunktion mit bis zu zwei Weckzeiten lässt man sich mit der schicken Design-Uhr von Lunartec auch zuverlässig wecken.

Per kostenloser App alles unter Kontrolle: Via Smartphone stellt man ganz einfach die Uhrzeit sowie den Wecker ein. Oder man dimmt die Leuchtstärke stufenlos, ohne dafür aufzustehen.

– Gut ablesbare Anzeige über vier 7-Segment-LED-Ziffern

– Uhrzeit-Anzeige umschaltbar zwischen 12- und 24-Stunden-Modus

– Zeigt auch Raum-Temperatur, wahlweise in °C oder °F

– Stufenlos dimmbare Anzeige-Helligkeit

– Automatischer Nachtmodus: dimmt die LED-Helligkeit während frei wählbarer Zeitspanne

– Weckfunktion mit 2 einstellbaren Weckzeiten

– Schlummer-Funktion (Snooze), einstellbar von 5 – 60 Minuten

– Bluetooth für Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC

– Kostenlose App für Android und iOS: für diverse Einstellungen

– Zum Hinstellen und Aufhängen

– Stromversorgung über USB-Netzteil

– Maße: 37,5 x 13 x 2,3 cm, Gewicht: 342 g

– XL-LED-Tisch- und Wanduhr inklusive USB-Netzteil und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107379571

Preis: 42,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4779-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4779-3040.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/GlBJmqXr

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

