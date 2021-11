Lunartec CCT-LED-Tageslichtlampe, 10.000 Lux

Jederzeit belebendes Tageslicht genießen – ideal in dunklen Monaten

Belebendes Licht genießen: Das UV-freie Vollspektrums-Licht der Tageslichtlampe von Lunartec simuliert natürliches Tageslicht. Dank 5 Helligkeits-Stufen stellt man ganz bequem die für einen ideale Licht-Intensität ein.

Verstimmungen und Winterdepressionen bekämpfen: Fehlt natürliches Licht, drückt das auf die Stimmung. Besonders in den dunklen Jahreszeiten macht sich das bei vielen Menschen bemerkbar. Doch schon einige Minuten vor der Tageslichtlampe können Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Winterblues lindern und die Akkus wieder aufladen – für neuen Schwung und gute Laune!

Zur Ruhe kommen und zur Entspannung einfach warmweißes Licht einstellen. So erzeugt man beispielsweise eine angenehmen Sonnenuntergangs-Stimmung. Das ist ideal nicht nur am Abend vor dem Zu-Bett-Gehen.

Merkt sich die bevorzugten Einstellungen: Dank Memory-Funktion schaltet man seine LED-Tageslichtlampe mit den Einstellungen ein, mit denen man sie ausgeschaltet hat. So kann man es sich sparen, die Lampe immer wieder neu abzustimmen.

– Vollspektrum-LED-Lampe mit 10.000 Lux, UV-frei

– Bringt natürliches Tageslicht in Büros, Wohn- und Schlafzimmer

– Ideal als Lichttherapie: kann depressive Verstimmungen in den dunklen Monaten lindern

– Sorgt mit warmweißen Licht eine ruhige Atmosphäre zum Entspannen

– Helligkeit in 5 Stufen einstellbar: 900/2.860/5.000/7.200/10.000 Lux

– Farbtemperatur stufenlos einstellbar (CCT): 3.000 K (warmweiß) bis 6.500 K (tageslichtweiß)

– Timer für Ausschalten nach 15, 30, 45 oder 60 Minuten

– Memory-Funktion: merkt sich die Einstellungen

– Einfache Bedienung über 3 Touch-Tasten

– Ausklapp-Ständer zum bequemen Positionieren und platzsparenden Verstauen

– Stromversorgung: per USB C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 146 x 240 x 17 mm, Gewicht: 700 g

– LED-Tageslichtlampe inklusive USB-C-Stromkabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107394802

