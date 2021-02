Luminea Home Control WLAN-RGB-LED-Streifen

Das Komplett-Set für farbige Lichtakzente

– Flexible Anbringung dank selbstklebender Rückseite

– Auf Wunsch Sound-Steuerung für Lichteffekte im Takt zur Musik

– Bequeme Steuerung per kostenloser App für Android und iOS

– Steuerung auch über Fernbedienung

– Sprachsteuerung per Alexa, Google Assistant oder Siri

– Kürz- und verlängerbar

Farbige Lichtakzente setzen: Einfach die LED-Lichtstreifen von Luminea Home Control dort anbringen, wo man Licht haben möchte. Ideal als indirekte Beleuchtung hinter Möbeln und Fernsehern, unterm Bett oder ums Fenster. Dank selbstklebender Rückseite lassen sich die Lichtstreifen ganz unkompliziert und ohne Werkzeug befestigen.

Sound-Steuerung auf Wunsch: Effektvolles Partylicht oder sanfte Leuchteffekte passend zu der Entspannungs-Musik gewünscht? Dann aktiviert man einfach die Sound-Steuerung des LED-Streifens. Schon lässt das im Controller integrierte Mikrofon das Licht im Takt der Musik leuchten.

Bequeme und flexible Steuerung: Per kostenloser App steuert man den Lichtstreifen ganz gemütlich vom Sofa aus – auch von weltweit! Einstellbar sind die Helligkeit sowie die Lichtfarbe in allen Farben des Regenbogens – man kann aus 16 Mio. Farbtönen wählen! Liegt das Smartphone gerade nicht griffbereit, nutzt man schnell die Fernbedienung.

Steuerung per Sprachbefehl: Mit einem einfachen Befehl an Alexa, den Google Assistant oder Siri stellt man das Licht genau so ein, wie man es möchte.

Kinderleichte Installation: Den LED-Streifen an der Wunschposition anbringen und den Controller mit dem LED-Streifen und einer Steckdose verbinden. Dann lädt man nur noch die Gratis-App herunter und koppelt sie mit dem LED-Streifen – fertig! Schon lässt sich das Licht steuern.

Mit der Schere kürzen: Der LED-Streifen lässt sich einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden – für perfekt gesetzte Lichtakzente ganz nach eigenen Bedürfnissen.

Auch verlängerbar – vor und nach dem Kürzen: Die geschnittenen Teilstücke fügt man mit den erhältlichen Klemmverbindungen wieder zusammen. Ganze Streifen werden mit Kupplungen verbunden.

– Selbstklebender Lichtstreifen mit 10 m Länge (2x 5-m-Streifen) und 30 LEDs/Meter

– Anpassbare Lichtfarbe: RGB (rot, grün, blau für 16 Mio. Farbtöne)

– Helligkeit: 75 Lumen/Meter

– Controller mit integriertem Mikrofon für Sound-Steuerung: lässt Licht im Takt von Musik leuchten

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Gratis-App “ELESION” für iOS und Android: für weltweite Steuerung von Lichtfarbe und Helligkeit

– Infrarot-Fernbedienung zur bequemen Steuerung

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Licht per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl steuern

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung einer Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Mit der Schere kürzbar: teilbar in funktionstüchtige 10-cm-Abschnitte

– Verlängerbar per Steckverbindung für ungekürzte Streifen und Klemmverbindung für gekürzte Streifen (bitte dazu bestellen)

– Leistungsaufnahme: 24 Watt

– Stromversorgung Licht: per 230-V-Netzteil über Controller, Fernbedienung: Knopfzelle Typ CR2025

– Maße Fernbedienung: 123 x 56 x 7 mm

– LED-Streifen inklusive Controller, Netzteil, Fernbedienung mit Knopfzelle, 2 flexible Verbindungskabel, 5 Halteclips und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107383448

Preis: 28,99 EUR

Bestell-Nr. NX-4984-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4984-3103.shtml

Auch als 5-Meter-Variante:

Luminea Home Control WLAN-RGB-LED-Streifen mit Sound-Steuerung, App, Sprachsteuerung, 5 m

Selbstklebender Lichtstreifen mit 5 m Länge und 30 LEDs/Meter

EAN: 4022107383431

Preis: 20,99 EUR

Bestell-Nr. NX-4983-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/fOBpGle1

