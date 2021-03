Luminea Home Control 3in1-WLAN-PIR-Bewegungsmelder

Stets rundum informiert bleiben

– PIR-Bewegungsmelder mit 120° Erfassungsbereich

– Integrierter Sensor misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit

– Diebstahl-Warnung bei Entfernen des Sensors

– Weltweite Benachrichtigung bei Bewegungserkennung

– Kostenlose App für Android und iOS

Stets rundum informiert: Der Bewegungsmelder von Luminea Home Control benachrichtigt einen bequem per App, wenn sich in seiner Nähe Menschen oder Tiere bewegen. Und über den integrierten Temperatur- und Feuchtigkeits-Sensor behält man zudem das Raumklima im Zuhause ganz einfach auf dem Smartphone im Blick.

Ideal zum Vorbeugen von Schimmel – auch im Bad und Keller: Der Sensor informiert, wenn das Raumklima vom festgelegten Wert abweicht. So weiß man immer, wann man durch Lüften, Heizen oder Entfeuchten Schimmelbildung verhindern sollte!

Das Smart Home automatisieren: Sind adere kompatible Geräte mit der ELESION-App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone!

Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise schalten beim Auslösen des Bewegungsmelders App-kompatible Geräte wie Leuchten, Luftbefeuchter, Klimageräte, Heizkörper ein oder es wird eine Sirene aktiviert.

– PIR-Bewegungsmelder Erfassungswinkel: horizontal und vertikal je 120°, Reichweite: bis zu 10 m

– Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Sensor: informiert, wenn das Raumklima vom festgelegten Wert abweicht

– Kostenlose App “ELESION” für iOS und Android: für weltweite Benachrichtigung

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten einer Leuchte bei Auslösen des Bewegungsmelders

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Optische LED-Signalleuchte

– Integrierter Erschütterungssensor zur Diebstahl-Warnung bei Entfernen des Sensors

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ CR123A oder per USB (Batterien und USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße (H x Ø): 68 x 56 mm, Gewicht: 60 g

– PIR-Bewegungsmelder mit integrierter Halterung inklusive USB-Stromkabel, Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107385053

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5018-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5018-3103.shtml

Auch als 2er-Set:

Luminea Home Control 2er-Set WLAN-Bewegungsmelder, Temperatur- & Luftfeuchtigkeits-Sensor

Preis: 46,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5026-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/HlBpm2KR

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

