Luminea Dimmbare Solar-LED-Tischleuchte

Angenehm warmweißes Licht für draußen

– 3 Helligkeitsstufen einstellbar

– Lichtautomatik per Dämmerungs-Sensor

– Akku für bis zu 8 Stunden Leuchtdauer

– Edelstahl-Lampenständer

– Ideal für den wettergeschützten Außenbereich

Stilvolle Beleuchtung für Terrasse und Balkon: Gemütliches Licht auf dem Tisch im

wettergeschützten Außenbereich.

Kein Stromkabel, kein Kabelsalat: Tagsüber tankt der integrierte Akku Sonnenenergie. Abends

leuchten die LEDs mit angenehm warmweißem Licht. Über den Zugschalter regelt man die

Helligkeit bequem in drei Stufen. Ideal auch für Orte ohne Stromnetz-Anbindung.

Auch für drinnen: Mit einem vollen Akku spendet die Leuchte von Luminea bis zu 8 Stunden Licht.

So beleuchtet man stilvoll auch Wohnzimmer, Schlafzimmer & Co.

– Solar-Tischleuchte für den wettergeschützten Außenbereich

– 10 Leuchtstarke LEDs im Lampenschirm: insgesamt 5 Watt

– 3 Helligkeits-Stufen einstellbar: 10 / 50 / 150 Lumen

– Warmweißes Licht: 3000 K

– Dämmerungs-Sensor: aktiviert die Leuchte bei Dunkelheit automatisch

– Solar-Panel: 5,5 Volt / 0,2 A / 1,1 Watt

– Spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP44

– Lampenständer aus Edelstahl, Kunststoff-Fuß mit weicher Standfläche

– Stromversorgung: Auswechselbarer Li-Ion-Akku (3,7 Volt) mit 2.000 mAh für bis zu 8 Std.

Leuchtdauer, lädt per Solar-Panel

– Maße (Ø x H): 20 x 28 cm

– Tischleuchte inklusive Akku und deutscher Anleitung

