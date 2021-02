Luminea 2er-Set Solar-LED-Wandleuchten WL-1380.solar

Superhelles Licht für mehr Sicherheit ums Haus

– Superhelle Beleuchtung: sorgt für sichere Wege im Dunkeln

– Ideal für Hof, Haustür, Terrasse, Durchgang u.v.m.

– PIR-Bewegungssensor: Licht, wenn Sie es brauchen

– Modus für gedämpftes Dauer-Nachtlicht

– Kostensparend dank Solar-Stromversorgung

– Schnelle, einfache Montage ohne Stromkabel

Superhelle Beleuchtung im richtigen Moment: Helles, warmweißes Licht erhellt jetzt die Terrasse, die Einfahrt, den Durchgang oder den Hof. Dank Bewegungs-Sensor gehen die Leuchten von Luminea automatisch an, wenn man sich ihnen nähert.

Licht nach individuellen Bedürfnissen: Entweder lässt man es nur bei Bedarf hell werden – oder man nutzt die Leuchten als Dauer-Nachtlichter! So spenden sie fortwährend dezente Beleuchtung. Auf Wunsch schalten sie automatisch für 30 Sekunden auf volle Helligkeit, sobald sie eine Bewegung registrieren.

Viel Leistung, kleine Kosten, keine Mühe: Dank Solar-Panel sind die nächtlichen Lichtspender extrem günstig im Betrieb – und völlig unabhängig von Steckdosen und Stromkabeln. Die Leuchten lassen sich genau dort installieren, wo man sie braucht: Schnell und einfach, ohne Elektrik-Kenntnisse!

– Superhelles, warmweißes Licht für mehr Sicherheit rund ums Haus

– Spenden bei Näherung automatisch Licht

– Ideal für Hof, Haustür, Terrasse, Durchgang u.v.m.

– Tanken Sonnenkraft dank Solar-Panel (230 x 37 mm): extrem günstig im Betrieb

– Je 66 sparsame LEDs mit je 0,2 Watt (13,2 Watt gesamt), Helligkeit: max. 800 Lumen

– Für noch bessere Sicht im Dunkeln: je 4 LEDs leuchten zu den Seiten

– PIR-Bewegungssensor mit extraweitem 120°-Erfassungswinkel, Reichweite: 3 m

– Nachtlicht-Modus: Dauer-Beleuchtung mit reduzierter Helligkeit, schaltet bei Bewegung auf Wunsch für 30 Sekunden auf volle Helligkeit

– Spritzwassergeschützt IP44

– Einfache Installation: unabhängig vom Stromnetz, keine Elektrik-Kenntnisse nötig

– Ein/Aus-Schalter mit Modus-Wahl: Licht nur bei Bewegung oder Nachtlicht-Modus

– Stromversorgung je Leuchte: eingebauter Li-Ion-Akku mit 3.600 mAh für bis zu 3 Stunden Leuchtdauer bei voller Helligkeit

– Maße: je 303 x 105 x 45 mm, Gewicht: je 400 g

– 2er-Set Solar-Wandleuchten WL-1380.solar jeweils inklusive Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107961738

Preis: 48,66 EUR

Bestell-Nr. NX-6971-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6971-3322.shtml

Die Leuchte ist auch einzeln erhältlich:

Luminea Solar-LED-Wandleuchte WL-1380.solar, Bewegungs-Sensor & Akku, 800 Lumen, 13,2 Watt

Preis: 26,79 EUR

Bestell-Nr. NX-6944-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/bthJmfZF

