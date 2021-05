Lucas Scherpereel – Hilfe bei psychischen Problemen

Der Heiler Lucas Scherpereel bietet Unterstützung für Menschen mit psychischen Belastungen und Problemen.

Was ist eigentlich eine psychische Störung? Der Begriff der „psychischen Störung“ wird mit der „seelischen Störung“ gleichgesetzt. Definiert wird dies als ein Zustandsbild, das sich durch krankheitsbedingte Veränderungen des Verhaltens und des Erlebens kennzeichnet. Diese Veränderungen gehen mit einem persönlichen Leidensdruck, sowie mit Belastungen und Problemen in unterschiedlichen Lebensbereichen einher. Eine verminderte Selbstregulierungskompetenz wird oft als Signal für eine solche Störung angesehen. Der betroffene Mensch kann seine Situation mit Hilfe von Selbstdisziplin nicht mehr beeinflussen.

Psychische Probleme sind weit verbreitet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass rund 300 Millionen Menschen unter Depressionen leiden. Knapp 48 Millionen Menschen sind von einer Demenz betroffen, 21 Millionen Menschen leiden unter einer Schizophrenie.

Die schulmedizinische Behandlung von psychischen Störungen erfolgt in der Regel über Psychiater und Psychotherapeuten. Auch Heilpraktiker können sich Menschen mit psychischen Belastungen annehmen. Als Behandlungsmethoden der Schulmedizin kommen die medikamentöse Behandlung und die Psychotherapie zum Einsatz. Als ergänzende Maßnahmen werden auch die Psychoedukation und die Ergotherapie einbezogen.

Psychische Probleme sind vor allem in Krisenzeiten in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Nicht immer ist von einer psychischen Störung zu sprechen, wenn ein Mensch unter psychischen Belastungen leidet. So wie der Schmerz des Körpers Hinweise auf eine Verwundung oder eine Erkrankung geben kann, so hat auch der psychische Schmerz seinen Sinn. Traurigkeit, Ängste und auch das Gefühl von Erschöpfung gehören zu unserem emotionalen Spektrum dazu, genauso wie Freude, Glück und Zuversicht. Erst wenn diese negativen Emotionen die Kontrolle über unser Leben übernehmen, wenn sie zum Dauerzustand werden, dann werden sie zum Problem. Zur Störung.

Die Schulmedizin setzte in vergangenen Zeiten ihren Schwerpunkt in der Behandlung von körperlichen Leiden. Es ist noch gar nicht so lange her, seit auch die Behandlung bei psychischen Krankheiten und Problemen den Stellenwert eingenommen hat, der dem Leidensdruck der Erkrankten gerecht wird. Noch immer sehen manche Menschen psychische Leiden als „Probleme zweiter Klasse“ an.

Wenn die Behandlung und die Hilfe durch die Schulmedizin nicht zu den gewünschten Erfolgen führen, dann können alternative Hilfsangebote eine wichtige Rolle spielen. Der Heiler Lucas Scherpereel bietet Menschen mit psychischen Problemen Unterstützung. Dabei ist es nicht erforderlich, dass sich die betroffene Person und der Heiler persönlich begegnen. Die Hilfe kann auch aus der Ferne erfolgen. Hierbei kommt die Synchronisation der beiden Gehirnhälften des Heilers mit dem Patienten zum Einsatz. Lucas Scherpereel stützt sich bei seiner Arbeit auf alte Familientraditionen. Die „Mentaltechnik Supreme“ kann ungeahnte Potentiale und Erfolge freisetzen.

Auch die Beratung in Lebensfragen gehört zu den Schwerpunkten der Arbeit von Lucas Scherpereel. Das beinhaltet die Hilfe bei Entscheidungen in persönlichen Lebensfragen, wie auch die Unterstützung bei wichtigen unternehmerischen Entscheidungen. Die Hilfe richtet sich hierbei auch an Entscheidungsträger aus der Wirtschaft und Vertreter aus der Politik.

Weitere Informationen zur Hilfe von Lucas Scherpereel finden Sie auf der Webseite https://lucas-scherpereel.com

