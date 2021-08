LTA gehört zu den Top drei Versicherern im Bereich Reiseschutz

Das Marktforschungsinstitut ServiceValue hat für das Handelsblatt wieder Deutschlands beste Dienstleister im Versicherungswesen ermittelt. LTA (Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH) konnte dabei in der Kategorie „Reiseversicherer“ einen Platz unter den Top drei erreichen.

Es sind oftmals die Kleinigkeiten, auf die es ankommt. Denn wenn die USPs von Produkten und Dienstleistungen immer ähnlicher werden, spielt der Service eine ganz entscheidende Rolle bei der Kaufentscheidung. Dies trifft auch auf den Versicherungssektor zu.

+++ Deutschlands beste Dienstleister im Versicherungswesen +++

Für das Handelsblatt hat die ServiceValue GmbH die besten Dienstleister im Versicherungswesen in 21 verschiedenen Kategorien ermittelt. Das Ranking basiert auf einer repräsentativen Verbraucherbefragung, für welche insgesamt 620 Dienstleister und Versicherer untersucht wurden. Der Befragung liegen über 121.000 Urteile zu Dienstleistern und Versicherern zu Grunde. Befragt wurden die Kunden, die in den letzten 24 Monaten Leistungen von dem zu bewertenden Dienstleister wahrgenommen haben. Dabei wurden die Erwartungen, Erfahrungen und Informationen im Bezug und Vergleich zu anderen Dienstleistern in der gleichen Kategorie in Betracht gezogen.

+++ LTA erhält Qualitätssiegel +++

In der Kategorie „Reiseversicherer“ konnte die Lifecard-Travel-Assistance (LTA) im Rahmen der Befragung einen Platz unter den Top drei erzielen und das exklusive Handelsblatt-Qualitätssiegel „Deutschlands beste Versicherer 2021“ erhalten. Neben der LTA wurden 30 weitere Dienstleister in der Kategorie der Reiseversicherer untersucht.

Weitere Informationen: http://www.lta-reiseschutz.de

Verwendung honorarfrei, Beleghinweis erbeten

220 Wörter, 1.753 Zeichen mit Leerzeichen

Über die LTA (Lifecard-Travel-Assistance)

Die 2005 gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete, bestehend aus Dienstleistungen und Versicherungsschutz für gebuchte Reiseleistungen. In Zusammenarbeit mit über 1.800 Kooperationspartnern bietet die LTA einen zeitgemäßen und optimalen Versicherungsschutz sowie eine kompetente und umfangreiche Kundenbetreuung vor, während und nach einer Reise.

Für seine Leistungen wurde LTA 2020 bereits mit der Note „Sehr gut“ als fairster Leistungsregulierer bei den Reiseversicherungen im Vergleich der Zeitschrift FOCUS-MONEY ausgezeichnet und erhielt zudem den „DtGV-Service-Award 2019“ der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien in der Kategorie „Kundendienst Email“ für seine hervorragende Servicequalität. Auch bei einer Verbraucherbefragung im Auftrag des Handelsblatts belegte LTA einen Platz in der Spitzengruppe und erhielt das exklusive Handelsblatt-Qualitätssiegel „Deutschlands beste Versicherer“.

Aber nicht nur der Schutz der eigenen Kunden wird bei der LTA groß geschrieben, sondern auch der Umweltschutz. So werden im Unternehmen die CO2 Emissionen genau ermittelt und für jede verbrauchte Tonne CO2 pflanzt das Unternehmen zwei neue Bäume in Paraguay, um dort den Regenwald vor der Abholzung zu schützen.

Die verschiedenen Leistungspakete können direkt über die Homepage der LTA oder bei kooperierenden Reisebüros und Reiseveranstalter in Deutschland, Österreich und den Niederlanden gebucht werden.

Weitere Informationen: http://www.lta-reiseschutz.de

Firmenkontakt

Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH

Dr. Michael Dorka

Besselstr. 25

68219 Mannheim/Viernheim

+49 (0) 6204/ 70 150 60

+49 (0) 6204/ 70 150 66

info@lta-reiseschutz.de

http://www.lta-reiseschutz.de

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

dialog@pr4you.de

http://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.