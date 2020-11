LTA gehört mit zu Deutschlands besten Versicherungsanbietern beim Online-Vertragsabschluss

Das Marktforschungsinstitut ServiceValue hat für das Magazin CHIP die Versicherungsunternehmen mit der höchsten Kundenzufriedenheit hinsichtlich des Online-Vertragsabschlusses ermittelt. LTA zählt mit zu den Top-Anbietern.

Heutzutage kann man online alles kaufen und auch Verträge aller Art abschließen. Dazu zählen auch Versicherungen. Doch während der Vertragsabschluss bei einigen Anbietern nach ein paar Klicks erledigt ist, muss man sich bei anderen Anbietern durch seitenlange Menüs klicken und hat spätestens nach der fünften Unterseite die Lust und wahrscheinlich auch den Überblick verloren. Doch woran erkennt man die Anbieter, die es den Kunden leicht machen?

Genau dieser Frage gingen die Marktforscher von ServiceValue im Auftrag des Magazins CHIP nach und ermittelten die Gesamtzufriedenheit der Kunden von Versicherungsunternehmen hinsichtlich des Online-Vertragsabschlusses. Dabei standen 334 Unternehmen/Anbieter (inklusive Mehrfachplatzierungen) in 18 Kategorien auf dem Prüfstand. 40.775 Beurteilungen wurden ausgewertet, um einen Index zu errechnen, aus dem hervorgeht, bei welcher Versicherungsart und bei welchem Anbieter der Online-Vertragsabschluss am besten bewertet wurde. Dabei konnte sich die LTA (Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH) unter der Rubrik Auslandskrankenversicherung in der Kategorie “TOP Online-Vertragsabschluss” platzieren. Die kompletten Ergebnisse der Studie können in der aktuellen Ausgabe der CHIP (Heft 11/20 vom 30.Oktober) nachgelesen werden.

“Im hart umkämpften Versicherungsmarkt kann ein unkomplizierter Online-Vertragsabschluss mit ein entscheidendes Kriterium für die Wahl des Anbieters sein. Daher versuchen wir, diesen Prozess ständig zu optimieren und zu verbessern. Das unsere Bemühungen erfolgreich sind, wird durch die CHIP-Studie bestätigt. Das freut uns natürlich sehr”, so LTA Geschäftsführer Dr. Michael Dorka.

Weitere Informationen: http://www.lta-reiseschutz.de

Über die LTA (Lifecard-Travel-Assistance)

Die 2005 gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete, bestehend aus Dienstleistungen und Versicherungsschutz für gebuchte Reiseleistungen. In Zusammenarbeit mit über 1.800 Kooperationspartnern bietet die LTA einen zeitgemäßen und optimalen Versicherungsschutz sowie eine kompetente und umfangreiche Kundenbetreuung vor, während und nach einer Reise.

Für seine Leistungen wurde LTA 2020 bereits mit der Note “Sehr gut” als fairster Leistungsregulierer bei den Reiseversicherungen im Vergleich der Zeitschrift FOCUS-MONEY ausgezeichnet und erhielt zudem den “DtGV-Service-Award 2019” der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien in der Kategorie “Kundendienst Email” für seine hervorragende Servicequalität. Auch bei einer Verbraucherbefragung im Auftrag des Handelsblatts belegte LTA einen Platz in der Spitzengruppe und erhielt das exklusive Handelsblatt-Qualitätssiegel “Deutschlands beste Versicherer”.

Aber nicht nur der Schutz der eigenen Kunden wird bei der LTA groß geschrieben, sondern auch der Umweltschutz. So werden im Unternehmen die CO2 Emissionen genau ermittelt und für jede verbrauchte Tonne CO2 pflanzt das Unternehmen zwei neue Bäume in Paraguay, um dort den Regenwald vor der Abholzung zu schützen.

Die verschiedenen Leistungspakete können direkt über die Homepage der LTA oder bei kooperierenden Reisebüros und Reiseveranstalter in Deutschland, Österreich und den Niederlanden gebucht werden.

Weitere Informationen: http://www.lta-reiseschutz.de

Firmenkontakt

Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH

Dr. Michael Dorka

Besselstr. 25

68219 Mannheim

+49 (0) 621 128 32 20

+49 (0) 621 128 32 22

info@lta-reiseschutz.de

http://www.lta-reiseschutz.de

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

dialog@pr4you.de

http://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.