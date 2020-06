LollyPic – Me, My Selfie & I

Einladung zum Pre-Opening ins Loop5 am 13.06.2020 um 12:00 Uhr

WEITERSTADT, 09. Juni 2020

Instagram, TikTok, Snapchat und Co. sind weltweite Phänomene! Aktuell werden weltweit in 2 Minuten mehr Bilder mit Mobiltelefonen aufgenommen als im gesamten 19. Jahrhundert zusammen. Eine Vielzahl davon landen auf dem Social-Media-Bildportal Instagram. Das Portal hat in Deutschland weit über 10.000.000 aktive Nutzer wöchentlich und über 6.000.000 täglich.

Weltweit ist Instagram bereits auf über 1 Milliarde Nutzer angewachsen. Die Nachfrage nach besonderen Bildern und außergewöhnlichen Shootinglocations der Nutzer und Influencer steigt täglich. Das neuen Konzept LollyPic will diese Nachfrage befriedigen und bringt die bunte Onlinewelt direkt in die stationäre Shoppingwelt des Loop5 in Weiterstadt. Mit LollyPic eröffnet am 13.06. das erste Instamuseum im Rhein-Main-Gebiet innerhalb eines Shoppingcenters. Die Besucher haben ab dann die Möglichkeit über 10 Themenbereiche zu besuchen, die eine Vielzahl an fantastischen und abstrakten Fotomöglichkeiten bieten. Neben einem lebensgroßen Einhorn, einem Sticker-Bomb-Raum mit über 10.000 echten Aufklebern und einer eigenen Candybar werden die zahlenden Besucher viele weitere Fotospots erwarten.

“Das besondere an LollyPic gegenüber anderen Instamuseen ist die Exklusivität. Unsere Themenwelten können von maximal 6 Personen gleichzeitig besucht werden. Diese dürfen aufgrund der aktuellen Beschränkungen aus maximal zwei Haushalten stammen. Das unterscheidet uns stark von anderen Instamuseen. Bereits ab 20,- EUR können zwei Besucher für 20 Minuten alle Themenwelten ganz allein besuchen und so viele Bilder und Selfies schießen, wie sie möchten!”, verspricht der Betreiber “Mr. Kicks”.

“Dabei stehen den Kunden Umkleidekabinen, eine Chill-Out-Lounge und verschiedene Gadgets zur Verfügung, um die Lollypic-Welt optimal für Ihre gewünschten Bilder nutzen zu können.

Dazu ist der Besuch aller Welten ohne eine Berührung von Oberflächen möglich, was zur jetzigen Zeit ebenfalls die Sicherheit der Besucher erhöht.” Während des Aufenthalts werden die Besucher von eine LollyPic-Teammitglied begleitet, das Tipps und Tricks für die besten Auf-nahmen innerhalb der Räume gibt.

“Wir möchten mit Lollypic jedoch nicht nur Instagramer ansprechen”, sagt der Loop5 Centermanager Thomas Haeser, “die Räume können für verschiedene Fotoanlässe genutzt werden, wie zum Beispiel After-Wedding-Bilder, ein kleines Familienfotoshooting oder als Ausflugsziel für einen Teenager-Geburtstag!”.

Für das Opening am 13. Juni wurde außerdem der Darmstädter Street-Art Künstler Marc Crössmann ( https://www.marccroessmann.com) engagiert, der ab dem 12. Juni über mehrere Tage vor den Augen der Besucher eine ca. 50qm große Fläche im Center gestaltet. Das “Straßenkunstwerk” wird den Besuchern nach Fertigstellung eine zusätzliche Kulisse für Selfies bieten.

Wer sich selbst in die bunte Selfiewelt stürzen möchte, kann ab dem 08.06. auf lollypic.de sein Ticket für das neue Instamuseum in Weiterstadt buchen. Es ist jeden Wochentag von 14.00 bis 20.00 Uhr und Samstags von 12.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Ticketanzahl ist demnach limitiert.

Shopping Center

Firmenkontakt

Jones Lang LaSalle Asset Management GmbH

Thomas Haeser

Gutenbergstraße 5

64331 Weiterstadt

06151-6674118

Thomas.haeser@eu.jll.com

http://loop5.de

Pressekontakt

Jones Lang LaSalle Asset Management GmbH

Sarah Roth

Gutenbergstraße 5

64331 Weiterstadt

06151-6674127

sarahmichelle.roth@eu.jll.com

http://loop5.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.