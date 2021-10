LOGfair Aussteller werden

Insight Webinar am 04.11. um 11 Uhr

Durchschnittlich 100-150 Besucher an den Messeständen und 50 bis 100 Live-Teilnehmer auf den vergangenen Veranstaltungen sprechen für das innovative Messekonzept von LOGfair! Das neue Design der LOGfair-Bühne und die neue Chatmöglichkeit zwischen den Teilnehmern während des Vortrages und die Möglichkeit im Chat Fragen an den Referenten zu stellen wurde bestens angenommen.

Seien auch Sie als Aussteller oder Speaker dabei bei LOGfair, dem Messeformat mit Konferenzcharakter. LOGfair überzeugt mit Sonderkonferenzen, Praxisvorträgen und einer Multimediaplattform mit Messeständen. Die virtuelle Messe richtet sich an Logistik-Dienstleister, Speditionen und Intralogistiker sowie an Verlader aus Industrie und Handel. Aufgrund der Themenbreite und der Aussteller, ist sie zudem für Besucher mit Querschnittsfunktionen interessant. Unternehmen, die sich als Aussteller beteiligen möchten, finden die Konditionen ebenfalls auf der Plattform. Aber auch in der übrigen Zeit lohnt sich die digitale Messe für Aussteller und Besucher. Wir bieten mit der Plattform die Möglichkeit, das ganze Jahr über schnell und unkompliziert Informationen auszutauschen und Gespräche im 1:1 Live-Chat zu führen. Zudem können Aussteller den Messebesuchern Videos und Dokumente wie Produkt- oder Datenblätter zur Verfügung stellen, ohne gleichzeitig die üblichen personellen Ressourcen am Messestand bereit stellen zu müssen. Überzeugen auch Sie Ihre Kunden mit Vorträgen, Webinaren und Workshops. Seien Sie dabei als Aussteller, als Referent/Speaker oder als Gast einer Podiumsdiskussion. Positionieren Sie sich als Experte in Ihrem Gebiet. Gut auch als Ersatz für ausgefallene Messe-Events oder als innovative Ergänzung ihres bestehenden Marketingkonzepts.

Virtuelle Messen stellen eine gute Möglichkeit dar, auch in diesen Zeiten Präsenz zu zeigen, und die vielen Neuerungen der Branche an die Zielgruppe zu kommunizieren: Interessentengespräche und neue Produktvorstellungen gehören auf der virtuellen Messe zur Tagesordnung.

Offene Fragen beantworten wir in unserem LIVE Info-Webinar am 28.10 um 11 Uhr. Vorab können Sie sich über https://logfair.online/aussteller-werden/! informieren. Einfach Mail an info@logfair.online und sich kostenfrei dazu anmelden.

-Wie sieht eigentlich eine virtuelle Messe aus?

-Was erwartet mich als Aussteller und welchen Mehrwert bietet mir die LOGfair überhaupt?

-Wie treten Aussteller und Besucher in Kontakt?

-Diese und weitere Fragen beantworten wir in unserem LIVE Info-Webinar.

LEADS GEWINNEN. UMSATZ ANKURBELN. ONLINE-REICHWEITE STEIGERN.

Melden Sie sich hier zum Insight-Webinar an.

Wir freuen uns auf Sie!

