Live Webinar: MindManager Smart Rules optimal einsetzen

Noch effizienter arbeiten und smart Maps entwickeln

Alzenau, 10. Juni 2020 – Am Donnerstag, den 18. Juni 2020, findet um 15 Uhr das nächste MindManager Live Webinar statt. “Mit MindManager Smart Rules™ effizient arbeiten und smarte Maps entwickeln” lautet der Titel der kostenlosen Online-Schulung.

Die in MindManager integrierten Smart Rules sind weitaus mehr als nur klassische Formatierungen. Mit ihnen lassen sich wichtige Inhalte von Workflows nicht nur hervorheben, sondern auch steuern und automatisieren. Außerdem können mit Smart Rules individuelle Regeln definiert werden, nach denen sich dann Zweigsymbole und -eigenschaften, Tags sowie Fortschritts- und Prioritätenmarkierungen setzen lassen.

Im Webinar erfahren die Teilnehmer, wie sich visuelle Dashboards erstellen lassen, Informations-Maps und Flussdiagramme erzeugt werden können und welche Arten von Projekt-Maps es gibt. Gezeigt werden verschiedene Einsatzszenarien und welche Vorteile regelbasierte Elemente und Informationen in Maps bieten. Egal, ob es um das Anlegen, Gestalten oder Verwalten von Symbolen, Tags, Eigenschaften sowie die Nutzung automatisierter Aufgabeninformationen geht – all das erfahren die Teilnehmer dieses Webinars. Deshalb eignet es sich für diejenigen, die sich durch die Erstellung von Smart Maps den Arbeitsalltag erleichtern möchten.

Webinar: Mit MindManager Smart Rules™ effizient arbeiten und smarte Maps entwickeln

Termin: Donnerstag, 18. Juni 2020, 15 Uhr

Schwerpunkte des Webinars:

– Smart Rules anlegen und wiederverwenden

– Zweigdarstellungen automatisiert steuern

– Daten aus Excel importieren, diese kategorisieren und in verschiedenen Ansichten wie z.B. in Gantt-Diagrammen weiterbearbeiten

– Anlegen von Eigenschaften, um Ampel-Funktionen zu erstellen und zu nutzen und

– Komplexere Kalkulationen durchführen

Mehr Informationen und Anmeldung unter: https://bit.ly/3hf9hRy

Über MindManager

MindManager vereinfacht das Sammeln, Organisieren und Teilen von Informationen und hilft dadurch Einzelanwendern, Teams und Unternehmen, ihre Arbeit schneller zu erledigen. MindManager stellt Ideen und unstrukturierte Daten in visuellen dynamischen Maps dar und sorgt somit für mehr Verständlichkeit und eine bessere Kontrolle des Zeit- und Arbeitsaufwands. Weltweit nutzen Millionen von Menschen MindManager zum Brainstormen, der Planung und Umsetzung von Projekten sowie der Kommunikation von Wissen und Informationen. MindManager ist Bestandteil der Produktpalette von Corel. Weitere Informationen auf www.mindmanager.com/de

Über Corel

Corel-Produkte ermöglichen es Millionen von Wissensarbeitern auf der ganzen Welt, großartige Arbeit schneller zu erledigen. Mit einigen der bekanntesten Softwaremarken der Branche geben wir Einzelpersonen und Teams die Möglichkeit, beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Unser Erfolg wird durch das unerschütterliche Engagement getragen, ein breites Portfolio an innovativen Anwendungen – darunter CorelDRAW®, ClearSlide®, MindManager®, Parallels® und WinZip® – bereitzustellen, um Anwender zu inspirieren und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Um mehr über Corel zu erfahren, besuchen Sie www.corel.com

