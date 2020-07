Live & Virtuell: LOCATIONS HYBRID Messen ab Herbst 2020

Regionales LOCATIONS Messekonzept startet als echtes hybrides MICE-Event unter dem Motto: “Begegnung” / Branchen-Restart mit neuen Ausstellungsformaten, digitalen Zwillingen und Livestream Events

Wohl nie war die Freude auf den physischen Businesskontakt größer als in der Zeit nach dem Lockdown. Auch in der MICE-Branche. Der Wunsch nach realen Veranstaltungen als multisensorisches Erlebnis, ganzheitlich mit Atmosphäre, Emotion und Genuss, ist groß. Deshalb laufen derzeit die Vorbereitungen für einen spannenden LOCATIONS Restart mit vier hybriden Messeveranstaltungen im Herbst und einem einheitlichen Motto: “Begegnung”. So lädt Messeveranstalterin Nicole Stegmann Veranstalter und Planer noch dieses Jahr ein, vier MICE-Regionen Deutschlands live kennen zu lernen: Region Stuttgart, Rhein-Neckar, Rhein-Main und Region München. Daneben eröffnet das LOCATIONS Team und seine Partner die zusätzliche Option, die Veranstaltungen zeitgleich online zu besuchen. “Mit dem hybriden Messekonzept passen wir uns an neue Gegebenheiten und einer “neuen Normalität” an”, erläutert Nicole Stegmann. Veranstalter müssten ihren Gästen die Teilnahme entsprechend der persönlichen Präferenzen ermöglichen. “Deshalb werden wir unsere Messen gleichzeitig live und virtuell, also in einem echten hybriden Format, anbieten”, so Stegmann. Das schlüssige Konzept ermöglicht Besuchern nicht nur eine Messeteilnahme vor Ort, sondern auch Begegnung und Erleben von interessanten Inhalten im virtuellen Raum. Entsprechend haben Aussteller die Möglichkeit, sich gleichermaßen analog und digital zu präsentieren.

Real und virtuell zum Teil der Story werden

Dabei entsteht an jedem Messestandort auch eine virtuelle Parallelwelt, die das entsprechende Messe-Venue 1:1 mit Ausstellern und Informationen wiedergibt. Und beide Welten werden mit Leben gefüllt.

Neumann&Müller Veranstaltungstechnik ermöglicht es den Besuchern im Bereich Digital-Live-Events, analog oder per Live-Streaming auf digitalem Weg am Programm teilzunehmen. Mit dem Einsatz von High-End-Technik und einem perfekten Broadcast aus dem mobilen Studio wird eine sicht- und erlebbare Implementierung von Inhalten übertragen und gleichzeitig Interaktionsmöglichkeiten angeboten, um das Publikum zu involvieren. “Besondere Situationen erfordern besondere Lösungen – und die gibt es für verschiedenste hybride und rein virtuelle Veranstaltungsformate. Denn was liegt näher, als das Event zum Gast zu bringen, wenn der Gast nicht zum Event kommen kann. Individuelle Streaming-Lösungen ermöglichen es, trotzdem live dabei zu sein”, so Business Development Manager Frank Haaring von Neumann&Müller venue services.

Die kollaborative Plattform AllSeated erstellt einen Digital Twin des Venues, also ein virtuelles Abbild des realen Veranstaltungshauses. Damit wird für den virtuell zugeschalteten Teilnehmer die perfekte Raumatmosphäre geschaffen. Er kann Messestände in 3D besuchen und sich mit Ausstellern und anderen Teilnehmern vor Ort per Videokonferenz vernetzen. Die real ausstellenden Locations haben zusätzlich die Möglichkeit, ihre Standbesucher zu einer virtuellen Site-Inspection einzuladen.

Ergänzend wird ein spezielles Messeprogramm mit Keynotes, Podiumsdiskussionen und moderierten Workshops zusammengestellt, an dem man auch von zu Hause aus teilnehmen und zum Teil der Story werden kann. “Veranstaltungsformate und Lernmethoden, wie wir sie die letzten Jahre schon in Live-Formaten kennengelernt haben, beispielsweise OpenSpace oder WorldCafe, können jetzt auch virtuell umgesetzt werden”, so Sabine Reise, General Manager von AllSeated DACH, “und genau so wie es per Videoconferencing zu einem Kontakt zwischen Aussteller und Online-Besucher kommt, schaffen wir auch bei den Learnings die einzigartige Verbindung zwischen Live-Event und virtueller Welt, und das in 3D.”

Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen

In der Zusammenarbeit mit AllSeated setzt die Messe auf eine ganz neue 3D Technology aus der Gamer Industrie als Basis für diesen echten hybriden Eventansatz. Veranstalterin Nicole Stegmann: “Die virtuelle Umsetzung ersetzt unsere Live-Events aber nicht, sondern erweitert den Messe-Martkplatz mit den Möglichkeiten der Digitalisierung. Wir nutzen den Transformationsprozess und erhöhen die Reichweite an Besuchern gerade über die Grenzen der jeweiligen Region hinaus, digital und nachhaltig.”

Die LOCATIONS Messen, ihre Venues und ihre Dienstleister werden also spannende Möglichkeiten, neue Ideen und neue Technologien aufzeigen und sind damit innerhalb der Branche auch Impulsgeber für Aussteller und Besucher gleichermaßen. “Als echtes hybrides Event werden wir gemeinsam Begegnungen zwischen den Welten schaffen, uns noch besser vernetzen, die Interaktivität erhöhen, Kommunikation fördern und als Marktplatz und Branchentreff dazu beitragen, Perspektiven aufzuzeigen und die Event-Geschäfte wieder erfolgreich in Gang zu bringen”, so Stegmann. Die Veranstalterin weiter: “Begegnungen bieten die Möglichkeit einer emotionalen Vermittlung von Informationen im Dialog. Und ich freue mich bereits jetzt schon sehr darauf, gemeinsam mit Ausstellern und Besuchern in einen persönlichen Austausch gehen zu können.”

Hygienekonzept mit Erfahrung

Die erfolgreiche LOCATIONS Messe in Leipzig war eine der letzten Branchenveranstaltungen vor dem Lockdown im März dieses Jahres. Schon damals wurde die Veranstaltung mit einem hohen Maß an Sicherheit und Hygiene vor Ort durchgeführt. “Wir sind auch die erste Branchenmesse, die nun im Herbst wieder startet”, berichtet Stegmann, “und mit der Vorreiterrolle haben wir einen Erfahrungs- und Wissensstand, der sinnvoll und in Anlehnung an weitere Handlungsempfehlungen angepasst werden kann.” Grundlage für die Durchführung der Live-Veranstaltungen in den jeweiligen Venues ist ein detailliertes Hygiene- und Sicherheitskonzept, das die geltenden Schutzverordnungen und Auflagen der Bundesländer und des Robert Koch-Instituts (RKI) umsetzt und den Schutz aller Teilnehmer gewährleistet. So entsteht ein sicheres Umfeld vor Ort für Besucher, Aussteller und Mitarbeiter.

Gemeinsam mit der gastgebenden Location und dem jeweiligen Ordnungs- und Gesundheitsamt vor Ort werden Hallenpläne erarbeitet, Empfangssituationen besprochen und die mögliche Personendichte analysiert. “Wir gehen aktuell davon aus, dass Abstandsregelungen auch noch im Herbst auf Messen Anwendung finden werden. Selbst wenn es keine behördlichen Empfehlungen mehr diesbezüglich geben sollte, so wird es ein soziales Bedürfnis der Teilnehmer sein, die nun gewohnten und als sicher empfundenen Abstände auch bei einer Messe einzuhalten. Und darauf bereiten wir uns vor,” erläutert Nicole Stegmann. Neben dem sicheren Miteinander sorgen Hygienemöglichkeiten auf höchstem Niveau für eine entspannte Teilnahme. Stegmann: “Wir beschäftigen uns schon länger mit dem Sicherheitskonzept, mit Zugangszeiten, Leitsystemen und einer sensorgesteuerten Besucherführung, auch als dynamisches Maßnahmepaket. Und unsere Partner-Locations geben alles, um die gesetzlichen Bestimmungen umzusetzen, auch was die jeweilige Belüftungssituation in den Gebäuden angeht. Wir alle gehen einkaufen, gehen wieder zum Friseur, treffen Freunde und Bekannte und fahren in den Urlaub. Nun ist es wieder an der Zeit, Fachmessen sicher zu besuchen. Als Aussteller und Teilnehmer.”

Business, Innovation, Content und Netzwerken im Zeichen realer Live-Kommunikation vor Ort und – zeitgleich virtuell – mit digitalen Ausstellungsformaten und Teilnahmemöglichkeiten: Als B2B MICE Messe und größter regionaler Branchentreff bieten die LOCATIONS Messen ein Programm mit spannenden Inhalten auf hohem Niveau. Und die eintägigen regionalen Live-Veranstaltungen bringen alle zusammen – Veranstalter und Planer, Veranstaltungshäuser und Eventdienstleister, Offline- und Online-Besucher. Am 08. Oktober startet das neue Format mit der LOCATIONS Region Stuttgart im Forum am Schloßpark in Ludwigsburg. Weitere Messen finden im November und Dezember statt.

Die LOCATIONS – Messen sind zeitlich begrenzte, regelmäßig wiederkehrende regionale Veranstaltungen, auf der eine Vielzahl von Ausstellern das wesentliche Angebot der MICE-Branche in Deutschland ausstellt, mit einem neutralen, weitgefächerten Überblick über ein reichhaltiges Angebot an Veranstaltungshäusern, Destinationen und Eventdienstleistern. In den Metropolregionen Rhein-Neckar, Stuttgart, Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Mitteldeutschland und München sind die LOCATIONS – Messen der wichtigste regionale Branchentreff. Über 5.000 Fachbesucher jährlich finden auf den Live-Kommunikationsplattformen den unmittelbaren Zugang zur regionalen Vielfalt der Top-Locations und Destinationen.

Standorte in den jeweiligen Metropolregionen waren u.a. schon Heidelberg, Esslingen, Sindelfingen, Frankfurt, Hanau, Duisburg, Essen und Wuppertal. Aktuell finden die Messen in Stuttgart, Mannheim, Mainz, Düsseldorf, Leipzig und München statt. Neben der Ausstellung und den erweiterten Networking-Möglichkeiten bietet das anspruchsvolle Rahmenprogramm spannende Keynotes, Workshops und Learning Labs zu aktuellen Branchenthemen aus den Bereichen Eventmanagement, Live-Kommunikation und Erlebnismarketing. Unter dem Motto “Mehr Erlebnis, mehr Netzwerk, mehr Wissen” werden den Messebesuchern emotionale Eventunterhaltung präsentiert und MICE-Trends mit allen Sinnen erlebbar gemacht. Seit 2020 bieten die Veranstalter eine hybride Veranstaltung an.

