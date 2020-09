Live Online Kurse in der Tripada Akademie ab 30.09.2020

Online Kurse mit Kassenförderung nach § 20 SGB V

Ab dem 30.09.2020 bietet die Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal wieder verschiedene Präventionskurse auch als Live Online Kurse an.

Yoga Online

So wird den Teilnehmern die Möglichkeit geboten, an den Präventionskursen wie Tripada Yoga®, Pilates und Wirbelsäulengymnastik bequem und sicher von zu Hause aus teilzunehmen. Die Kurse, die vor Ort ebenfalls auch als Präsenzunterricht stattfinden, werden mit Hilfe des Anbieters “zoom” live Online übertragen. Die Kurse werden auch bei einer reinen Online Teilnahme als normale Präventionskurse von allen gesetzlichen Krankenkassen gefördert.

Einen aktuellen Stundenplan über die Onlinekurse und die Möglichkeit, diese gleich Online zu buchen, finden sich auf der Webseite unter www.tripada.de.

Auf 460 qm Fläche bieten wir mit drei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Taijiquan (auch Taichi oder Tai Chi), Qigong oder Qi Gong, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Tripada und Tripada – Yoga sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer – Ausbildung, eine Kinder – Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen in Taijiquan oder Taichi, Ausbildung Entspannungspädagogik, Ausbildung Autogenes Training, Ausbildung Progressive Muskelentspannung und Ausbildung Pilates an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

Kontakt

Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga

Hans Deutzmann

Hofaue 63

42103 Wuppertal

0202 979 854 0

0202 979 854 1

info@tripada.de

https://www.tripada-wuppertal.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.