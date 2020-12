Lisa & Eliaz – Gedichte und Essays

Marcus Borchel unterhält die Leser in “Lisa & Eliaz” mit einer Vielzahl an abwechslungsreichen Texten.

Das neue Buch “Lisa & Eliaz” von Marcus Borchel enthält Werke von recht unterschiedlicher Machart, die auch alle zu recht unterschiedlichen Zeiten innerhalb der letzten vier Jahre entstanden sind. Vieles von dem, was dem Autor im Verlauf der Jahre durch den Kopf gegangen ist, schlug sich in Form von Gedichten nieder. Manche davon sind romantisch, einige ein wenig skurril, doch alle recht unterhaltsam. Früher hatte der Autor immer versucht, politischen Kommentaren so weit es geht aus dem Weg zu gehen. Doch anhand der Essays in dieser Sammlung kann man feststellen, dass ihm dies nicht immer richtig gelungen ist …

Unheimliches und Heiteres wechselt sich in der Sammlung “Lisa & Eliaz” von Marcus Borchel ab oder gibt sich in mehr oder weniger wohlwollender Vereinigung die Klinke in die Hand. Der Autor versucht in seinen Texten Schwarzweißmalerei zu vermeiden und sich vor allem den Zwischentönen zu widmen. Seine Essays sind interessant zu lesen und die Gedichte sind eine willkommene und angenehm zu lesende Abwechslung zu den Versuchen moderner Poeten, die vollkommen auf Stil und Grammatik verzichten. Die Texte von Marcus Horchel sind authentisch, clever geschrieben und lassen keine Langeweile aufkommen!

“Lisa & Eliaz” von Marcus Borchel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18010-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool “publish-Books” bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de