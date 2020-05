Lippenaufspritzen von Kim Kardashian bis Sandra Bullock

Neuer Trend

Volle Lippen standen schon immer für Sinnlichkeit und jugendliche Frische bei Frauen. Allerdings entwickelte sich der Trend bei dieser Behandlung seit Jahren in eine Richtung. Lippenvergrößerung mit überdimensionierten Lippen, die Schwellungen hervorrufen. Aus den USA kommt nun ein neuer Trend nach Europa.

Bespoke Lippen heißt der neue Trend beim Aufspritzen der Lippen. Wir haben den Experten Privatdozenten Dr. med. Altintas gefragt, was es damit auf sich hat. Er ist Facharzt für Plastische Chirurgie und ärztlicher Direktor der Mc Aesthetics Klinik in Köln.

Bei der Behandlung der Lippen geht es immer um die Harmonie des gesamten Gesichts. Dabei muss beim Lippenaufspritzen mit Hyaluronsäure das richtige Verhältnis der Oberlippe zur Unterlippe gefunden werden. “Man muss den Mund als Gesamtes zusammen mit den Mundwinkeln untersuchen”, erklärt der Experte. Der Plastische Chirurg unterrichtet junge Ärzte an der Universitätsklinik Essen über die Behandlung von sinnlichen Lippen. Das Ergebnis nach einem Aufspritzen der Lippen dürfen nicht typische Schlauchboot-Lippen sein. Diese starke Schwellung stellt kein natürliches Ergebnis im Gesicht dar und lässt es daher unproportioniert wirken. Auch die Haut ist vor einer Behandlung mit Hyaluronsäure genau zu untersuchen.

Das Lippenaufspritzen Bespoke verspricht eine maßgeschneiderte Lösung. So sollen die Lippen -wie auch ein perfekter Anzug am Körper anliegt- optimal der Haut angepasst sein.

Unterschiede beim Lippen aufspritzen.

Unsere Redakteurin Sylvia Kaduk hat Patientinnen, die sich einer Behandlung bei Dr. med. Altintas unterzogen, befragt. Wir wollten wissen, was genau der empfundene Unterschied beim Lippen aufspritzen Bespoke ist.

Sarah M. aus Düsseldorf ist Patientin bei Dr. med. Altintas. Sie klagt über schmale und asymmetrische Lippen. Sie berichtet uns, dass dieser Beauty-Trend genau das ist, wonach sie immer gesucht hatte. Schon lange wollte sie sich den Traum von vollen Lippen erfüllen. “Ich habe sehr viel Angst vor dem Aufspritzen der Lippen gehabt und habe mich deshalb lange über die diversen Filler erkundigt”, erzählt die 24-jährige Studentin. “Hyaluron-Filler von Restylane Kysse sind für mich das Beste. Die Verwendung von Eigenfett kam für mich zur Lippenvergrößerung nie in Frage.”

Dr. med. Altintas fügt hinzu, dass jedoch viele Faktoren eine Rolle spielen. Dazu gehört die Verwendung einer feinen Nadel, eine örtliche Betäubung und auch die Sicherheit, dass keine allergischen Reaktionen durch die Hyaluronsäure auftreten. Das alles wird in einem ausführlichen Gespräch zur Beratung erklärt.

Eine leichte Schwellung nach einer Injektion mit Hyaluronsäure ist ganz normal. Für ein natürliches Ergebnis der Lippe muss der Facharzt meist das Verhältnis von der Oberlippe zu der Unterlippe korrigieren. Das ist für sinnliche Lippen die Grundvoraussetzung.

Auch sehr schmale Lippen können dabei in sinnliche Lippen umgewandelt werden. Bei einer Lippenvergrößerung für schöne Lippen kommt es auch auf die Kontur an. “Bei der Lippenkorrektur gibt es viele Möglichkeiten”, erklärt uns der Experte während er Tamara L. aus Recklinghausen behandelt. In der Regel sollte eine kleine Injektion ausreichen, um das perfekte Ergebnis zu erzielen. Die Behandlung der Lippen mit Eigenfett wäre hier nicht die optimale Lösung.

10 Minuten nach der Lippenvergrößerung

Direkt 10 Minuten nach der Lippenvergrößerung kann die Frau auch wieder Lippenstift auftragen. Schmerz scheint die gelernte Bürokauffrau während der Behandlung nicht zu spüren. Vom Vorher-Nachher Ergebnis sind wir mehr als beeindruckt. Zu der Korrektur ihrer Lippen gehörte auch die dezente Behandlung der Falte zwischen dem Philtrum mit Hyaluronsäure. “Das Aufspritzen der Lippe ist tatsächlich eine besondere Kunst”, sagt sie zum Schluss. Die Patientin hat sich für die Unterspritzung entschieden, weil ihre Lippe eine leicht zu bemerkende Asymmetrie aufwies. “Nach der Behandlung sieht man nicht einmal blaue Flecken. Und sogar die kleinen Fältchen sind verschwunden”, führt sie fort.

Fazit

Die plastisch-ästhetische Chirurgie fordert mehr als nur die ästhetische Medizin, wenn es um das Thema der Lippenaufspritzung geht. Auch haben wir gelernt, dass nicht jede Hyaluronsäure für eine optimale Lippenvergrößerung geeignet ist. Denn die Unterschiede können gravierend sein. Die Bespoke Lippen sind sicherlich die beste Art der Unterspritzung. Aber auch für die Behandlung der Falte oder der kleinen Fältchen im Mundbereich ist dieses Verfahren gut geeignet.

Der Körper nimmt die Hyaluronsäure sehr gut auf. Deswegen ist das Lippenaufspritzen mit Hyaluronsäure nicht nur für Lippenvergrößerung sondern auch für die Korrektur von unebenen Lippen geeignet. Bei einem erfahrenen plastischen Chirurgen kann man weitere Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten der Behandlung erhalten.

Wir haben viel von Dr. med. Altintas erfahren. Zuletzt haben wir ihn gefragt, ob eine Lippenvergrößerung mit Hyaluronsäure auch für seine Mitarbeiter in Frage kommt. Da verweist er uns auf seine Mitarbeiterinnen, die jeden Tag Lippenkorrekturen sehen und das Aufspritzen der Lippe mit Zurückhaltung empfehlen. Wenn, dann kommen für Sie nur die Bespoke Behandlungen in Frage. Lippenvergrößerungen, die nach einer Behandlung aussehen, wären keine Option. Dass die sinnlichen Lippen der Mitarbeiterinnen dann doch nicht von Dr. med. Altintas behandelt wurden, wollte die Redakteurin dann doch nicht glauben. So schöne sinnliche Lippen wünsche sich jede Frau.

Zum Schluss haben wir in einer schnellen Fragerunde dem Experten PD Dr. Altintas die häufigsten Fragen gestellt:

Fragen und Antworten Lippen aufspritzen

– Wie lange kein Sport nach Lippen aufspritzen?

3 bis maximal 5 Tage

– Lippen aufspritzen lassen wie Chiara Ohoven, oder..?

Auf keinen Fall , nur Bespoke Lippen

– Mit wie viel Jahren darf man sich die Lippen aufspritzen lassen?

Ab 18 Jahren

– Wie lange hält das Aufspritzen der Lippen mit Hyaluronsäure?

In der Regel 4-8 Monate

– Wie gefährlich ist das Lippen aufspritzen?

In Händen von Experten vernachlässigbar gering

– Lippen aufspritzen – was danach beachten?

Keine Sonne, Solarium und Sport Karenz für 5 Tage

– Wie lange halten aufgespritzte Lippen?

Wie gesagt, 4-8 Monate

– Wie funktioniert Lippen aufspritzen?

Da gibt es viele Unterschiede in der Behandlung

– Was muss man nach dem Lippen aufspritzen beachten?

Die Lippen sinnlich und dezent massieren

– Wie lange Schwellung nach Lippen aufspritzen?

2 bis maximal 5 Tage

– Wie lange dauert Lippen aufspritzen?

In erfahrenen Händen nur 5 Minuten, das Gespräch dauert länger

– Was kostet es sich die Lippen aufspritzen zu lassen?

Sehr unterschiedlich, wie die Ergebnisse auch

– Was kann beim Lippen aufspritzen schief gehen?

Darüber habe ich einen ausführlichen Artikel geschrieben

– Wenn man sich die Lippen aufspritzen lässt…mit was wird das genau gemacht? (siehe Details!)?

Wir nutzen Restylane Kiss

– Wie viel kostet Lippen aufspritzen mit Hyaluron?

Weniger als mit Eigenfett

– Was tun nach Lippen aufspritzen?

Das Ergebnis genießen und etwas kühlen

– Lippen aufspritzen – Wann geht die Schwellung weg?

In seltensten Fällen nach 5 Tagen, sonst früher

– Was sollte man wissen bevor man sich die Lippen aufspritzen lässt?

Keine Blutverdünner wie Aspirin nehmen

– Was halten Sie vom Lippen aufspritzen und Brustvergrößerungen?

In der Regel möglich

– Wann wieder lippen aufspritzen?

Am besten nach 6 Monaten

– Lippen aufspritzen – Wann sieht man das Ergebnis?

Sofort

– Wann darf ich Lippen aufspritzen?

Jederzeit ab dem 18. Lebensjahr

– Wann Endergebnis nach Lippen aufspritzen?

Nach 10 Tagen

– Womit kann man Lippen aufspritzen?

Hyaluron, Eigenfett, Wasser

– Wann küssen nach Lippen aufspritzen?

Nach 3 h, aber die Lippen können noch empfindlich sein

– Wann Lippen massieren nach dem Aufspritzen?

Ab sofort leicht massieren

– Warum lassen sich im Moment so viele Frauen die Lippen aufspritzen?

Viele lassen sich unnatürliche Lippen aufspritzen

– Wann Lippenstift nach Lippen aufspritzen?

Nach 1 -3 h empfohlen

– Warum nicht rauchen nach Lippen aufspritzen?

Siehe Thema Blutverdünnung

– Warum nach Lippen aufspritzen kein Sport?

Siehe Thema Schwellung

– Lippen aufspritzen – Welche Form?

Bespoke Lippen

– Warum darf man nach Lippen aufspritzen nicht rauchen?

Hämatom Gefahr

– Warum kein Alkohol nach Lippen aufspritzen?

Verstärkt die Schwellung

– Ab welchem Alter Lippen aufspritzen?

Immer noch mit 18, in seltenen Fälen ab 16 mit Einwilligung beider Eltern.

– Aus welchem Grund entscheiden sich Menschen für eine Schönheitsoperation, die immer deutlich sichtbar bleibt, z. B. Lippen aufspritzen?

Mensch sein ist schwierig zu erklären

– In welchen Abständen Lippen aufspritzen?

Das kommt auf den Stoffwechsel an, in der Regel 6 Monate

– Lippen aufspritzen – Welches Material?

Wir nutzen Hyaluronsäure von Restylane

– Könnte man sich zum Lippen aufspritzen nicht eine Kanüle direkt vom Bauch zu den Lippen legen lassen?

Mann kann viel verrücktes tun

– Finden Sie es schön, wenn sich eine Frau so übertrieben die Lippen aufspritzen lässt?

Nein, nur Bespoke Lippen

– Lippen aufspritzen mit Hyaluronsäure?

Ja

– Lippenbooster oder Aufspritzen?

Reine Geldverschwendung, besser hält Lippen aufspritzen

– Lässt sich das Aufspritzen von Lippen Rückgängig machen ?

Ja

– Lippen aufspritzen in Düsseldorf?

Überall dort, wo man glaubt den richtigen Arzt gefunden zu haben

