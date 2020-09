Linkbuilding intelligent umsetzen

Intelligentes Linkbuilding als wichtiges SEO Element

Linkbuilding generiert Links in Blogs, Online Magazinen, auf Nachrichtenseiten oder anderen themenverwandten Websites, die deren Besucher zur eigenen Website führen. Sie stellen sozusagen eine Empfehlung dar. Dies wiederum wirkt sich positiv auf das Ranking der verlinkten Seite und den damit verbundenen Traffic aus. Denn Suchmaschinen stufen Seiten mit intelligent gesetzten Backlinks als interessant und wertvoll ein.

Intelligenter Linkaufbau sorgt für ein verbessertes Ranking innerhalb der Suchergebnisse und somit zu einer verbesserten Sichtbarkeit einer Website. Dabei setzen im Linkaufbau erfahrene Spezialisten immer mehr auf den positiven Effekt natürlicher Links. Diese entstehen, indem Seiteninhaber den inhaltlichen Wert ihrer Website durch eine Verlinkung auf andere relevante Seiten erhöhen. Je mehr dieser natürlich entstandenen Backlinks auf eine Website verweisen, umso vertrauenswürdiger und wertiger wird diese für die Suchmaschinen.

Linkbuilding setzt auf Natürlichkeit

Um möglichst viele Backlinks von anderen Websites auf die eigene Seite zu erhalten, muss ein Websiteinhaber einen Grundstein legen. Und zwar in Form von hochwertigen und einzigartigen Inhalten, die den Besuchern und anderen Website-Betreibern den gewünschten Mehrwert liefern. Ergänzend müssen die Zielgruppe der verlinkenden und der eigenen Website harmonieren. Denn nur dann bringt Linkbuilding den gewünschten Erfolg.

Intelligent umgesetztes und erfolgreiches Linkbuilding ist immer das Ergebnis einer Strategie und einem darauf basierenden Konzept. Umfangreiche Analysen des allgemeinen Bedarfs und der Zielgruppe sind genauso unverzichtbar wie die darauf abgestimmte Content Entwicklung im Rahmen des strategischen Content Marketings.

die Strategie – dann das Konzept für den Linkaufbau

Dabei ist es unerheblich, wie sich dieser Content präsentiert. Er muss nur ein Ziel erreichen: Die Bedürfnisse der definierten Zielgruppe erfüllen und Mehrwert bieten. Gelingt dies, ergibt sich durch die gezielte Vorgehensweise automatisch ein natürlicher Linkaufbau mit der gewünschten Wirkung. Nach der Realisierungsphase ist das Monitoring für die Erfolgskontrolle und eventuell erforderliche Anpassungen unverzichtbar. Bei gekauften Links ist besondere Vorsicht geboten. Denn wirkt ein Backlink für die Algorithmen der Suchmaschinen unnatürlich, filtern sie den künstlichen Linkaufbau heraus und er wird wirkungslos. Dies gilt teilweise auch für den Linktausch, sofern Website Betreiber dieses Instrument zu intensiv beanspruchen.

Linkbuilding mit gekauften Links – eine Alternative mit Risiken

Allerdings setzen Unternehmen oft aus strategischen Gründen auf gekaufte Links. In diesem Fall gibt es zwischenzeitlich Möglichkeiten, eine Abwertung durch Google zu verhindern. Eine davon ist das seit längerer Zeit gebräuchliche “Nofollow” Attribut. Als Alternative bietet sich das Attribut “Sponsored” an, wodurch Seitenbesucher sofort erkennen, dass es sich um Werbung handelt und frei entscheiden, ob Sie den Link anklicken. Obwohl diese Form des Linkaufbaus keinen direkten Effekt auf das Ranking aufweist, wirkt er sich an anderer Stelle positiv auf den Erfolg einer Website aus. Daher sind vor allem Nofollow Links ein wichtiges und gezielt eingesetztes Element eines professionellen Linkbuildings.

