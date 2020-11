Line 6 Helix: Kostenloses Systemupdate 3.0 bringt neue Amp-Modelle und Effekte sowie praxisnahe Workflow-Verbesserungen

Rellingen, 26. November 2020 – Die digitale Emulation klassischer Gitarrenverstärker hat das Leben unzähliger Musiker maßgeblich erleichtert. Der Name Line 6 steht wie kein zweiter stellvertretend für diese Entwicklung – schließlich überzeugte der Hersteller mit seinen POD Geräten erstmals die traditionell konservative Gitarristenzunft von digitalen Technologien. Mit der Helix Serie konnte Line 6 seinen technologischen Vorsprung noch weiter ausbauen. Das Update auf die Firmware Version 3.0 bringt den Gitarrenprozessoren Helix Floor, Helix LT, Helix Rack, HX EffectsTM, und HX StompTM jeweils zwei neue Verstärker- und Boxensimulationen sowie nicht weniger als 16 neue Effekte. Viele Performance-Verbesserungen zeigen die jahrzehntelange Praxiserfahrung der Entwickler und machen die Helix Geräte zu den perfekten Partnern im Live- und Studioalltag professioneller Musiker. Die meisten neuen Features der Version 3.0 sind auch im ebenfalls überarbeiteten Helix Native Plug-in verfügbar. Das Firmware-Update 3.0 steht ab sofort kostenlos zum Download zur Verfügung.

Line 6 Helix 3.0: ungekannte Klangwelten

Das Update auf Firmware-Version 3.0 bringt zwei völlig neue Verstärkermodelle und zwei neue Speaker Cabinets, dazu 16 Effekte. Besonders stolz ist Line 6 auf die neuen Pitch-Shifting-Algorithmen, die die Prozessorpower der Helix Geräte optimal ausnutzen und äußerst natürlich klingende Ergebnisse liefern. Chief Product Design Architect Eric Klein schwärmt: “Helix 3.0 ist das größte Firmware-Update, das Line 6 in seiner Geschichte jemals herausgebracht hat. Es zeigt unser leidenschaftliches Engagement für die Helix Plattform und ermöglicht Sounds, die wir bei der Entwicklung der Hardware selbst nicht für machbar gehalten hätten.”

Klangstarke Verstärkermodelle

Das Helix 3.0 Update bringt zwei neue Verstärkermodelle sehr unterschiedlicher Klangausrichtungen, denen eine faszinierend naturgetreue Emulation der berühmten Vorbilder gemeinsam ist. US PRINCESS basiert auf einem klassischen amerikanischen Röhren-Combo-Amp, der sich gerade wegen seiner geringen Ausgangsleistung, die auch bei moderaten Lautstärken einen coolen Röhren-Crunch liefert, bei Rock- bis Country-Musikern konstanter Beliebtheit erfreut. DAS BENZIN LEAD dagegen emuliert einen handgemachten Röhrenboliden aus deutscher Fertigung, dessen kraftvoller Sound vor allem bei Freunden der härteren Gangart längst Kultstatus besitzt.

Amerikanische Lautsprecherlegenden

Die beiden neuen Line 6 Helix Boxensimulationen passen perfekt zum US PRINCESS Verstärker. Mit 1×10 US Princess und 1×12 US PRINCESS bekommt die Helix Produktpalette zwei Boxenvarianten, die auch für das historische Original verfügbar waren. Für 1×12 US PRINCESS wurden insbesondere jene historischen blauen Lautsprecherchassis, von denen jeder Gitarrist träumt, sorgsam analysiert und akribisch in die digitale Welt transferiert.

Pitch Shift? Pitch Shift!

Ein ganz besonderes Highlight des Firmware-Updates 3.0 der Line 6 Helix Plattform sind die fünf neuen polyphonen Pitch-Shift-Effekte, die unter effektiver Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Prozessorleistung faszinierende neue Pitch-Shift-Sounds ermöglichen. Selbst komplexe Akkorde lassen sich bei außergewöhnlich transparentem Klangbild bis zu zwei Oktaven nach oben oder unten transponieren.

Faszinierende Effektvielfalt

Das Update auf Firmware 3.0 erweitert die schon bisher äußerst umfangreiche Effektpalette der Helix Serie um 16 weitere Stomp Boxes, die keinerlei Klangwünsche offenlassen. Im Einzelnen kommen folgende Effekte hinzu:

– Poly Pitch, ein originaler Line 6 Effekt

– Poly Wham, ein originaler Line 6 Effekt

– Poly Detune, ein originaler Line 6 Effekt

– Poly Sustain, ein originaler Line 6 Effekt

– Poly Capo, ein originaler Line 6 Effekt, der für Gitarre und Bass gleichermaßen wirkungsvoll ist

– 12 String, ein originaler Line 6 Effekt, der eine 12-saitige Gitarre emuliert

– Horizon Drive, basierend auf einem populären Drive-Pedal

– Swedish Chainsaw, Heavy Metal Distortion

– Pocket Fuzz, inspiriert von einem berühmten Fuzz

– Bighorn Fuzz, basierend auf einer Legende von 1973

– Ballistic Fuzz, basierend auf einem beliebten Fuzz

– Horizon Gate, basierend auf dem Gate eines populären Drives

– Acoustic Sim, basierend auf einem berühmten Akustikgitarren-Simulator

– Glitch Delay, ein Delay-Effekt mit unendlichen Möglichkeiten

– Shuffling Looper, eine inspirierende Ideenquelle, die Loops in Slices aufteilt und intelligent neu konfiguriert

– Stereo Imager, ein originaler Line 6 Effekt

Nützliche neue Konfigurationsmöglichkeiten

Das Entwicklungsteam von Line 6 hat nicht nur mit den legendären POD Geräten ein untrügliches Gespür für die Bedürfnisse praktisch arbeitender Musiker bewiesen, sondern ist bis heute in permanentem Kontakt mit Profis aus aller Welt. Das Helix 3.0 Update ist ein herausragendes Beispiel für diese fruchtbare Zusammenarbeit und bringt einige wichtige Verbesserungen im Workflow, die für noch größere Flexibilität bei gleichzeitig intuitiver Bedienbarkeit sorgen. So wird eine neue Liste mit favorisierten Models eingeführt, die nicht nur selbst konfigurierte Amps, sondern auch die dazugehörigen Effekteinstellungen und Fußschalterzuordnungen speichert. Zudem lassen sich für jeden Amp, jede Box und jeden Effektblock eigene Ausgangssettings festlegen, die beim Aufruf des entsprechenden Moduls automatisch geladen werden. Bei Helix Floor, Rack, LT und Native ist es nun möglich, Pfad 2 zu deaktivieren, um Presets noch schneller umschalten zu können. Außerdem wird die Anzahl der Effektblöcke des HX Stomp Pedals mit dem Firmware 3.0 Update von sechs auf acht erweitert. Ein neues Command-Menü ermöglicht die Steuerung externer MIDI-Geräte oder Softwaretools. Das Helix Native Plug-in erhält Gain-Reduction-Anzeigen und einen übersichtlichen Tuner.

Preise und Verfügbarkeit

Das Helix 3.0 Firmware-Update steht ab sofort unter www.line6.com/software zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Line 6 Firmenprofil

Line 6 entwickelt nunmehr seit fast einem Vierteljahrhundert Geräte, die Musiker bestmöglich bei der Entfaltung ihres vollen kreativen Potentials unterstützen. Vom ersten Modelling-Gitarrenverstärker der Welt über den legendären roten Pod bis hin zu den heutigen Helix und HX Gitarrenprozessoren hat Line 6 die digitale Technologie im Verstärkerbereich etabliert. Produkte von Line 6 haben unzählige Preise gewonnen, darunter der Guitar World Platinum Award, der Premier Guitar Premier Gear Award, und der Guitar Player Editors” Pick Award.

www.line6.com

Yamaha Music Europe GmbH Firmenprofil

Yamaha ist weltgrößter Hersteller von Musikinstrumenten und einer der führenden Hersteller von Home- und Professional-Audio-Equipment. Das Unternehmen Yamaha wurde vor über 130 Jahren in Japan gegründet. Die Yamaha-Europavertretung, die seit 2009 unter dem Namen Yamaha Music Europe GmbH firmiert, besteht bereits seit 1966 und ist die zentrale europäische Vertriebsorganisation für alle Produktbereiche des Konzerns sowie für die Produkte der amerikanischen Tochterfirma Line 6.

de.yamaha.com

