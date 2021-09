Lily Aldridge Met Gala 2021 – Stylingtipps von Moroccanoil Celebrity Hairstylist Bryce Scarlett

Montag den 13. September – Lily Aldridge nimmt an der Met Gala teil, das diesjährige Motto: „In America: A Lexicon of Fashion“. Für das Haarstyling war Moroccanoil Celebrity Hairstylist Bryce Scarlett zuständig.

Wir wollten Lilys Look extrem frisch und typisch amerikanisch halten“, so Bryce Scarlett. „Glanz und Textur waren entscheidend für den Glamourfaktor. Ihr bereits voluminöses, welliges Haar bekam zusätzlich Glanz um den Schimmer ihres Perlenrocks zu ergänzen. Der fertige Look hatte ein mühelos elegantes Feeling mit viel Bewegung.“

Um den Look von Bryce Scarlett nach zu stylen, folgt ganz einfach der Step-by-Step Anleitung mit den passenden Produkten.

Get the Look:

Vor dem Styling die Haare mit Moroccanoil Smoothing Shampoo waschen. Anschließend die Moroccanoil Smoothing Mask verwenden – die Haare werden gezähmt, geschmeidig und glänzend

Für die perfeke Base auf das handtuchtrockene Haar Moroccanoil Treatment oder Moroccanoil Treatment Light in die Längen und Spitzen geben.

Als nächtes eine großzügige Menge Moroccanoil Volumizing Mousse auftragen und durchs Haar kämmen

Moroccanoil Perfect Defense aufsprühen, um die Haare vor Hitzeschäden zu schützen.

Die Haare mit der Moroccanoil Keramik 55mm Rundbürste und dem Moroccanoil Power Performance Ionic Hair Dryer föhnen.

Als nächstes mit dem Moroccanoil Everlasting Curl Titanium Lockenstab jeweils 5 cm breite Partien in die gleiche Richtung bearbeiten. Für geschmeidige und glamouröse Locken, noch im erwärmten Zustand gut auskämmen

Für Textur und Volumen etwas Moroccanoil Dry Texture Spray verwenden.

Frisur mit dem Moroccanoil Luminous Hairspray Strong Halt geben.

Bei Bedarf Moroccanoil Mending Infusion für trockene Spitzen verweden

Moroccanoil Smoothing Shampoo|Moroccanoil Smoothing Mask $42 |Moroccanoil Treatment $44 | Moroccanoil Volumizing Mousse $28 | Moroccanoil Perfect Defense|Moroccanoil Mending Infusion $28 |Moroccanoil Dry Texture Spray $28 | Moroccanoil Luminous HairSpray Strong $24 | Moroccanoil Ceramic 55MM Round Brush $30 |Moroccanoil Everlasting Curl Titanium Curling Iron| Moroccanoil Power Performance Ionic Hair Dryer $220

Moroccanoil bietet innovative, leicht anwendbare und wirkungsvolle Produkte, die jeden Haartyp in natürlich schönes und gesundes Haar verwandeln. Als Erfinder und Pionier luxuriöser, mit Arganöl angereicherter Haarpflege-Produkte ist Moroccanoil zum Laufsteg-Hit unter Mode- und Beautyinsidern geworden. Bei Mode- und TV-Stylisten sowie deren hochkarätigen, prominenten Kunden hat die Marke Kultstatus. Vor acht Jahren gegründet sind die Moroccanoil Produkte mittlerweile in über 65 Ländern weltweit erhältlich. Das luxuriöse Hair Care Sortiment umfasst Produkte für jedes Haar und seine besonderen Bedürfnisse. Patentierte, innovative Inhaltsstoffe sorgen für fantastische Ergebnisse. Moroccanoil Produkte sind exklusiv in ausgewählten Salons erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.moroccanoil.de Für tägliche Updates und Einblicke hinter die Kulissen folgen Sie Moroccanoil auf Twitter www.twitter.com/moroccanoil, Instagram www.instagram.com/moroccanoil oder verfolgen Sie die Beautytutorials auf YouTube.

