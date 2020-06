Lifestyle-Kombi in dritter Generation: der neue SKODA OCTAVIA SCOUT

Mladá Boleslav (ots) – – Neue Generation des OCTAVIA setzt mit Offroad-Tugenden Erfolgsstory der SCOUT-Modelle fort- Multifunktionaler Lifestyle-Kombi mit robusten Akzenten und 15 Millimeter mehr Bodenfreiheit- Neuer OCTAVIA SCOUT bietet nochmals größeres Platzangebot und auf Wunsch erstmals auch Frontantrieb

Zu einer neuen Generation des SKODA OCTAVIA gehört auch ein neuer OCTAVIA SCOUT. Im Jahr 2007 begann die Erfolgsgeschichte der Kombiversion mit robusten Applikationen, Offroad-Flair, erhöhter Bodenfreiheit und Allradantrieb, die auch in der vierten Generation des SKODA Bestsellers wieder zum Angebot gehören wird. Der multifunktionale Lifestyle-Kombi bietet neben emotionalem Design noch mehr Platz als sein Vorgänger und ist auf Wunsch erstmals auch mit Frontantrieb erhältlich.

Mit der Familie in den Urlaub, zum Großeinkauf oder mit dem Mountainbike im Kofferraum in die Berge: Der ausschließlich als Kombi erhältliche neue SKODA OCTAVIA SCOUT erfüllt als perfekter Begleiter in jeder Situation viele verschiedene Anforderungen und ist mit seinem serienmäßigen Schlechtwegepaket inklusive Unterfahrschutz und der um 15 Millimeter erhöhten Bodenfreiheit auch für Fahrten abseits der Straße bestens gerüstet. Besonderer Beliebtheit erfreut er sich auch als Zugfahrzeug für Wohnwagen, Pferde- oder Bootsanhänger. In Kombination mit einem 2,0 TDI-Motor mit 147 kW (200 PS)* kann er sogar einen gebremsten Anhänger mit einem Gewicht von bis zu 2.000 kg ziehen.

Der OCTAVIA für alle Fälle mit großzügigen Platzangebot

Wie seine OCTAVIA-Geschwister bietet auch der in der Länge um 16 Millimeter auf 4.703 Millimeter und in der Breite um 15 Millimeter auf 1.829 Millimeter gewachsene OCTAVIA SCOUT nochmals großzügigere Platzverhältnisse als sein Vorgänger. Das bisher bereits größte Kofferraumvolumen seiner Klasse hat um weitere 30 Liter auf 640 Liter zugelegt. Der OCTAVIA SCOUT verfügt serienmäßig über die innovativen Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer, die es ermöglichen, immer mit Fernlicht zu fahren.

Effiziente TDI- und TSI-Motoren und erstmals auch mit Frontantrieb

Premiere feiert im OCTAVIA SCOUT ein neuer 2,0 TDI der EVO-Generation mit 147 kW (200 PS) und 400 Nm, er ist der stärkste Diesel in der bisherigen Geschichte der Modellreihe. Zudem bietet SKODA seinen Lifestyle-Kombi neben dem Allradantrieb erstmals auch mit Frontantrieb an. Zur Auswahl in Deutschland steht dann der 1,5 TSI mit 110 kW (150 PS)* mit manuellem 6-Gang-Getriebe oder die e-TEC-Version des 1,5 TSI* mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) und Mild-Hybrid-Technologie. Die beiden Top-Motorisierungen 2,0 TSI mit 140 kW (190 PS)* und 2,0 TDI mit 147 kW (200 PS) sowie der 2,0 TDI mit 110 kW (150 PS)* sind immer mit Allradantrieb und 7-Gang-DSG ausgerüstet.

Robuster Auftritt mit typischen SCOUT-Details

Spezifische Stoßfänger an Front und Heck, jeweils mit einem Unterfahrschutz in Aluminiumoptik, und zusätzliche schwarze Kunststoffverkleidungen der Radhäuser, Seitenschweller und unteren Türbereiche schützen die Karosserie des OCTAVIA SCOUT und prägen den optischen Auftritt. Abgerundet wird dieser durch die serienmäßigen silbernen 18-Zoll-Leichtmetallräder Braga oder die optional erhältlichen 19 Zoll großen Leichtmetallräder Manaslu. Der Front- und der Heckdiffusor sowie Dachreling und Fensterrahmen sind ebenso in Silber gehalten wie die Gehäuse der automatisch abblendenden sowie elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbaren Außenspiegel. Serienmäßig besitzt der OCTAVIA SCOUT Voll-LED-Matrixscheinwerfer und LED-Nebelscheinwerfer. Zudem trägt er spezifische SCOUT-Plaketten an den vorderen Kotflügeln.

SCOUT-Feeling im neu gestalteten Innenraum

Das neue Interieurkonzept des SKODA OCTAVIA sorgt auch in der SCOUT-Variante für ein neues Raumgefühl und eine verbesserte, einfache Bedienbarkeit. Die neu konzipierte Instrumententafel ist modular in verschiedenen Ebenen und mit einem 10 Zoll großen, freistehenden zentralen Display aufgebaut. Chromelemente zieren Mittelkonsole sowie die neuen Türverkleidungen und -griffe. SCOUT-spezifische Dekorleisten an der Instrumententafel und ThermoFlux-Sitzbezüge sowie SCOUT-Logos an den Vordersitzen setzen optische Akzente im Interieur. Die Sitzbezüge, das Lenkrad, die Armlehnen und die Instrumententafel tragen im OCTAVIA SCOUT Kontrastnähte in Tabor-Braun, die Pedale verfügen über ein Aludekor.

Die Weltpremiere und detaillierte Infos zum neuen OCTAVIA SCOUT sowie zu weiteren Neuheiten der OCTAVIA-Familie folgen Anfang Juli.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter http://www.skoda-auto.de/wltp .

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem “Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen ( http://www.dat.de ), unentgeltlich erhältlich ist.

OCTAVIA SCOUT 1,5 TSI 110 kW (150 PS)

Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.

OCTAVIA SCOUT 1,5 TSI e-TEC DSG 110 kW (150 PS)

Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.

OCTAVIA SCOUT 2,0 TSI 4×4 DSG 140 kW (190 PS)

Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.

OCTAVIA SCOUT 2,0 TDI 4×4 DSG 110 kW (150 PS)

Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.

OCTAVIA SCOUT 2,0 TDI EVO 4×4 DSG 147 kW (200 PS)

Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.

