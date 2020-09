pro optik startet bundesweite Jubiläumskampagne zum 33. Geburtstag

– Nationale 360°-Kampagne mit Zeitungsbeilegern, POS-Kommunikation, Give-aways und vielem mehr zwischen September und November

– Jubiläumslogo und zentrale Botschaft: pro optik liebt Dich!

– 120-Euro-Geschenk nur einer der zahlreichen Vorteile im Aktionszeitraum

(Wendlingen, September 2020) Top-Qualität, faire Preise, namhafte Marken, riesige Auswahl und erstklassige Beratung: Seit 1987 setzt pro optik, die mit 145 Fachgeschäften drittgrößte Optikerkette in Deutschland, neue Maßstäbe. Im Jahr seines 33-jährigen Bestehens startet das Unternehmen unter dem Motto “pro optik liebt Dich” jetzt eine bundesweite Jubiläumskampagne, die eine Liebeserklärung an alle Brillentragenden ist. Highlight der Kampagne: ein Vorteilsgeschenk in Höhe von 120 Euro beim Kauf einer Korrektions- oder Sonnenbrille ab 179 Euro. pro optik CEO Micha S. Siebenhandl: “Seit unserer Gründung vor 33 Jahren stehen wir nicht nur für beste Auswahl und günstige Preise, sondern auch für einen Service, der unsere Kundinnen und Kunden immer ins Zentrum rückt. Mit unserer Jubiläumskampagne, die buchstäblich als Liebeserklärung zu verstehen ist, möchten wir etwas zurückgeben und Danke sagen – und hoffen natürlich auch, dass wir damit weitere Brillentragende in Deutschland von pro optik überzeugen können.”

Bereits das Jubiläumslogo “33 Jahre pro optik” mit seinen angedeuteten Herzen zeigt, dass es sich bei der dreimonatigen Jubiläumsaktion zwischen 1. September und 30. November um eine Liebeserklärung an bestehende und neue pro optik Kundinnen und Kunden, Partnerinnen und Partner handelt. Micha S. Siebenhandl verspricht: “Mit dieser Kampagne greifen wir zu unserem Jubiläum noch mal richtig groß an.”

Zeitungsbeileger und vieles mehr

Kommuniziert wird die Aktion unter anderem mit einem achtseitigen Zeitungsbeileger, der zum Start der Kampagne in auflagenstarken Tagesmedien zu finden sein wird. Emotionale Motive und natürlich das einzigartige 120-Euro-Geschenk auf alle Korrektions- und Sonnenbrillen ab 179 Euro sollen Bestands- und potenzielle Kunden begeistern und von pro optik als Deutschlands Qualitäts-, Preis- und Serviceführer überzeugen. Darüber hinaus wird die Kampagne auch über Social Media, Onlinewerbung, Radio und natürlich am POS der 145 Fachgeschäfte gefahren. Die Fachgeschäfte werden dafür mit Give-aways, Postern und weiterem verkaufsstarkem POS-Material ausgestattet – und auch mit dem einen oder anderen Geschenk für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu CEO Siebenhandl: “Die Jubiläumskampagne kommt nicht nur unseren Kunden, die maximal vom Aktionsangebot profitieren, zugute, sondern auch allen unseren Franchisepartnern und ihren Mitarbeitern. Denn wir lieben auch unsere Partner – nur durch sie konnten wir in den letzten Jahren so stark wachsen.” Entwickelt wurde die emotionale Kampagne samt Jubiläumslogo von der pro optik Zentrale in Zusammenarbeit mit einigen der erfolgreichsten Franchisepartner des Unternehmens.

Die Jubiläumsaktion ist ein weiterer Schritt von pro optik auf dessen ehrgeizigem Wachstumskurs. Bis 2025 will die Optikerkette aus Baden-Württemberg weiter expandieren und 250 zusätzliche Fachgeschäfte eröffnen. Auch im Bereich Hörakustik sehen die Wendlinger großes Wachstumspotenzial durch die Eröffnung zusätzlicher pro optik Hörzentren.

Über pro optik:

pro optik ist mit 145 Fachgeschäften die drittgrößte Optikerkette in Deutschland. Das Unternehmen hat im Jahr 2018 insgesamt 125 Mio. Euro Außenumsatz generiert. Mit Sitz in Wendlingen blickt pro optik auf eine erfolgreiche Entwicklung und auf kontinuierliches Wachstum zurück. Ein wesentlicher Meilenstein der jüngeren Vergangenheit war die Erweiterung des Produktspektrums um die Hörakustik.

www.prooptik.de

Über PARAGON PARTNERS:

PARAGON PARTNERS ist eine private Beteiligungsgesellschaft, die mit 1,2 Mrd. Euro verwaltetem Eigenkapital auf Investitionen in mittelständischen Unternehmen in Deutschland, der Schweiz und in Österreich spezialisiert ist. PARAGON PARTNERS beteiligt sich an etablierten, mittelständischen Unternehmen mit operativem Wachstums- und Wertsteigerungspotenzial, um die Marktposition seiner Portfoliounternehmen als aktiver Gesellschafter nachhaltig auszubauen. Ziel ist es, die operative Leistungsfähigkeit der Portfoliounternehmen zu erhöhen und deren nachhaltiges Wachstum zu fördern. PARAGON PARTNERS hat seinen Sitz in München.

www.paragon.de

Bildquelle: pro optik