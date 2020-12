Liebe – Ein Spiel mit der Ewigkeit – Spirituelle Lebenshilfe

Die Leser entdecken zusammen mit Medium Tachina in “Liebe – Ein Spiel mit der Ewigkeit” die Welt der Liebe auf eine neue Weise.

Medium, spirituelle Lehrerin und Autorin Tachina gründete 1995 den Saturn Lebenshilfe Verein, in dem sie heute noch als 1. Vorstand und als Medium ehrenamtlich tätig ist. Sie hält Vorträge, gibt Engelseminare und bildet aus. Dennoch bezeichnet sie sich selbst nicht als Esoterikerin. Sie hat von Kindheit an nur nach der Wahrheit gesucht und sie schließlich auch gefunden. Es ist ihr Ziel die Menschen mit ihrem neuen Buch zum Nachdenken zu bringen. Sie entführt die Leser in eine Welt der Liebe entführen, die sie garantiert verändern wird.

Die Leser lernen in dem Buch “Liebe – Ein Spiel mit der Ewigkeit” von Medium Tachina u.a. dass Glück eine Lebenseinstellung ist und nur dann auftaucht, wenn man es nicht schlecht behandelt. Sie lernen auch, dass man selbst an sich und seinen Träumen arbeiten muss und nicht erwarten sollte, dass einem alles einfach so in den Schoss fallen wird. Die Autorin will die Leser dazu anregen ihre eigene Berufung zu finden und zu erkennen, welche Rolle die Liebe in ihrem eigenen Leben wirklich spielt.

“Liebe – Ein Spiel mit der Ewigkeit” von Medium Tachina ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18449-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

https://tredition.de

