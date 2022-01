LEVEL UP – Sana Commerce hostet zum zweiten Mal in Folge die Fachkonferenz für den B2B E-Commerce

Rotterdam / München – 12. Januar 2022 – Es ist wieder so weit! Auch in diesem Jahr veranstaltet Sana Commerce die Fachkonferenz LEVEL UP für das B2B-Geschäft im E-Commerce. Der B2B Software-Anbieter für ERP-integrierte E-Commerce-Plattformen hostet bereits zum zweiten Mal in Folge die beliebte Fachkonferenz, bei der zahlreiche Experten Einblicke in ihre Best Practices gewähren. Das kostenlose Event wird am 27. Januar 2022 von 8.30-12.00 Uhr stattfinden – die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Dabei bietet Sana Commerce Herstellern, Großhändlern und Distributoren der DACH-Region die Möglichkeit, im Rahmen von Expertenvorträgen, Town Hall Sessions und konkreter How-To-Strategien ihre Expertise zu demonstrieren und aktuelle Themen zu diskutieren. Bereits im vergangenen Jahr nahmen über 200 Thought Leader der Branche daran teil, darunter bekannte Größen wie Ravensburger, Microsoft und Bynder.

Digitalisierung im B2B-E-Commerce als Chance

Der Fokus des Events liegt auf der fortschreitenden Digitalisierung und wie Anbieter und Nutzer diese nicht als Gefahr, sondern vielmehr als Chance begreifen können. Zentrale Themenschwerpunkte befassen sich mit den Bereichen Social Media und bestmöglicher Nutzung derselben, Analytic Tools (SCI) und Omnichannel sowie SEO im B2B-Bereich und den aktuellen Kundenanforderungen im B2B-Einkauf, wozu sich die Geschäftsführerin von Sana Commerce in Deutschland, Melanie Volkmann, persönlich äußern wird. Als zentrale Ansprechpartnerin für die Kunden der E-Commerce-Plattform wie auch für lokale Partner im deutschsprachigen Raum ist dieses Event für Melanie Volkmann ein essenzieller Bestandteil in der Umsetzung der Firmenstrategie Kundenbeziehungen nachhaltiger auf- und auszubauen.

„Es ist mein erklärtes Ziel, die Sprache unserer Kunden zu sprechen und dazu beizutragen, ihren Erfolg auch in Zukunft sicherzustellen“, so Melanie Volkmann. „Für uns stehen die absolute Kundenzufriedenheit und eine stetige Weiterentwicklung des Produktportfolios an oberster Stelle. Umso mehr freue ich mich darauf den Anbietern und Experten in der DACH-Region im Rahmen dieser Konferenz eine Plattform bieten zu können, die einen Wissensaustausch fördert und sich an den aktuellen Markt- und Kundenwünschen orientiert. Zusammen mit meinem Team und unseren Partnern freue ich mich auf dieses spannende Event und die Inhalte, die uns darin geboten werden.“

Melden Sie sich hier zur kostenlosen Teilnahme für LEVEL UP am 27. Januar 2022 an.

Über Sana Commerce:

Sana Commerce ist ein zertifizierter SAP- und Microsoft Gold-Partner mit mehr als 10 Jahren Erfahrung im B2B-E-Commerce Bereich, der von führenden Branchenexperten wie Forrester anerkannt ist. Weitere Informationen zu Sana Commerce finden Sie unter: https://www.sana-commerce.com/de/

Die ERP integrierte E-Commerce-Plattform hilft Herstellern, Distributoren und Großhändlern durch die Förderung langlebiger und zuverlässiger Kundenbeziehungen erfolgreich zu sein. Dieses Ziel erreicht Sana Commerce, indem die unternehmenseigenen Warenwirtschaftssysteme SAP und Microsoft Dynamics nahtlos an die E-Commerce-Lösung angebunden werden. Systemsilos, unnötige Komplexität und Kompromisse, die durch gängige E-Commerce-Lösungen verursacht werden, entfallen dadurch. Um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen setzt man bei Sana Commerce auf drei essenzielle Vorteile: absolute Kundenzufriedenheit, Verlässlichkeit ohne Kompromisse und eine stetige Weiterentwicklung.

