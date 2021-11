Letzte Chance zum Besuch der Ballermann Ranch

Zum letzten Mal in 2021 lädt die Gut Aiderbichl Pferderanch Ranch in Blockwinkel zur Führung über das Paradies der geretteten Tiere

Am kommenden Sonntag, den 05. Dezember öffnet die Gut Aiderbichl Ballermann Ranch noch einmal in diesem Jahr pünktlich um 10 Uhr die Tore für jedermann. Die dann nächste Möglichkeit auf eine Besichtigung der bekannten Blockwinkeler Pferderanch, dem nördlichsten Ableger der Tierretter von Gut Aiderbichl, gibt es – coronabedingt – erst wieder am 06. Februar 2022.

Im Laufe der ca. 2 1/2 stündigen Führung können sich Tierfreunde von der Haltung der geretteten Tiere auf dem Gut Aiderbichl Pferde- und Eselparadies in Niedersachsen überzeugen. Die ehrenamtlichen Gutsverwalter, Annette und André Engelhardt, werden die Führung persönlich begleiten und die Geschichten der Tiere erzählen. Die traurige Geschichte von Neuzugang „Punker Möppie“, einer winzigen, dreijährigen Shettystute wird, da ist sich Gutsleiterin Annette Engelhardt sicher, die Herzen der Besucher im Sturm erobern.

Die Ballermann Ranch weist darauf hin, dass Besucher der Ranch ‚Gäste der Tiere‘, in deren Zuhause, sind! Die Esel und Ponys laufen frei über das Gelände. Zwar können und dürfen die Gäste die Tiere gerne knuddeln und streicheln, dennoch ist die Ranch ausdrücklich kein Streichelzoo. Aus diesem Grunde ist die Führung für Kinder unter 8 Jahren auch nicht geeignet.

Weiterhin kann aufgrund der steigenden Corona-Inzidenz nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern eingelassen werden. André Engelhardt bittet daher um eine telefonische Anmeldung unter 04245-3179970. Es gelten die jeweils gültigen Corona-Bedingungen.

