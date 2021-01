Lescars OBD2-Diagnosegerät OD-150.rw

Für eine schnelle Fehleranalyse am Kfz

– Anzeige von Diagnosefehlern

– Einfaches Löschen von Fehlercodes, z.B. nach der Problembehebung

– Momentbedingte Fehlerspeicherung (freezeframe)

– Liest Fahrzeug-Infos aus

– Übersichtliches LCD-Display

Für eine schnelle Fehleranalyse: Hin und wieder leuchtet das Kontroll-Lämpchen im Fahrzeug auf oder es ruckelt ab und zu? Mit diesem OBD2-Diagnosegerät von Lescars geht man der Sache auf den Grund! Einfach in die OBD2-Buchse des Fahrzeugs stecken und schon liest man die Fehlercodes sowie detaillierte Fehlerbeschreibungen permanenter sowie sporadisch auftretender Fehler der Bordelektronik aus.

Leichte Anwendung, auch für Nicht-Profis: Dank übersichtlichem LCD-Display und einfach zu bedienendem Menü löscht man den Fehlercodes direkt aus dem Speicher der Bordelektronik, z.B. wenn man einen Fehler behoben hat.

Universales OBD-Diagnosegerät zum Auslesen fahrzeugspezifischer Daten für Fahrzeuge mit OBD2-Schnittstelle ab Baujahr 2002

Erkennt alle allgemeinen Fehlercodes und gibt detaillierte Fehlerbeschreibung aus

Unterstützte Protokolle: VPW, PWM, ISO9141-2, KWP2000, CAN

Zum einfachen Löschen von Diagnose-Fehlercodes

Anzeige fahrzeugspezifischer Informationen

Momentbedingte Fehlerspeicherung (freezeframe)

Übersichtliches 2,2″ LCD-Display

Menü in 8 Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Finnisch, Portugiesisch, Russisch

Stromversorgung: über OBD2-Schnittstelle

Maße: 122 x 78 x 22 mm , Gewicht: 170 g

OBD2-Diagnosegerät OD-150.rw inklusive deutscher Anleitung

Preis: 22,95 EUR

Bestell-Nr. ZX-3035-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3035-1523.shtml

Pressemitteilung mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/oaBJmZt3

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

