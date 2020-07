Lescars Kfz-Batterietester und -Wächter für 12 Volt

Alle Werte der Autobatterie im Blick behalten

– Passend für alle 12-Volt-Autobatterien

– Umfangreiche Auswertungs-App

– Zeigt Batteriezustand, Kaltstartstrom (CCA) und Spannung

– Warnung bei zu niedriger Batteriespannung

– Kabellose Datenübertragung auf Smartphone & Tablet-PC

– Exportierbare grafische Auswertung

Jetzt weiß man jederzeit, wie es um die Autobatterie steht: direkt auf dem Smartphone und Tablet-PC! Einfach den Batteriewächter von Lescars anschließen und kabellos per Bluetooth an das Mobilgerät koppeln. Schon kann es losgehen!

Mit kostenloser App für eine umfangreiche Auswertung sorgen: Diese zeigt alle wichtigen Werte an. So sieht man jederzeit den allgemeinen Zustand der Batterie. Aber auch den genormten Kaltstartstrom “CCA” sowie die Spannung beim Starten, Laden und während der Fahrt!

Warnt bei zu niedriger Spannung – ob im Stand oder während der Fahrt: Fällt die Spannung einmal zu stark ab, warnt der Wächter sofort!

Einfache Langzeit-Auswertung, auch zum Ausdrucken: Die App zeigt grafisch die gesammelten Batterie-Daten. So erkennt man frühzeitig, wann Handlungsbedarf besteht und die Batterie ausgetauscht werden sollte.

– Passend für alle 12-Volt-Autobatterien

– Bluetooth 4.0 für kabellose Daten-Übertragung an Smartphone und Tablet-PC

– Gratis-App für Android und iOS: zeigt Batteriezustand, Kaltstartstrom (CCA), aktuelle sowie Start- und Ladespannung

– Warnt bei zu niedriger Batteriespannung

– Erstellt als Bild exportierbare Werte-Diagramme

– Kurzschluss- und Verpolungsschutz

– Betriebstemperatur-Bereich: -40 bis +90 °C

– Wetterfest: IP65

– Stromversorgung: direkt über Kfz-Batterie

– Stromverbrauch: 0,5 A

– Maße: 70 x 70 x 20 mm, Gewicht: 85 g

– Batterietester inklusive Befestigungsmaterial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107368186

Preis: 49,33 EUR

Bestell-Nr. ZX-1838-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX1838-4322.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/1vhJGpqy

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.