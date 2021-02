Lescars Kabellose Solar-Funk-Rückfahrkamera

Bessere Sicht beim Rückwärtsfahren & Einparken

– Sehr einfache, komplett kabellose Installation

– Großer Farb-Monitor mit 4,3″ / 10,9 cm Bildschirmdiagonale

– Komfortables Einparken dank Einpark-Hilfslinien

– Dauerhaftes laden der Rückfahrkamera per Solarzelle

– Leichtes Befestigen der Kamera: einfach am Nummernschildhalter festschrauben

Sehen, was hinter dem Auto passiert: Die Rückfahrkamera von Lescars überträgt per Funk das Bild an den großen Windschutzscheiben-Monitor. Spielende Kinder, Bürgersteig oder parkende Autos: Von nun an hat man alles im Blick und reagiert frühzeitig!

Komfortables Einparken: Auf Wunsch schaltet man auf dem Monitor Einpark-Hilfslinien dazu. So wird Einparken auch auf engen und unübersichtlichen Parkplätzen zum Kinderspiel.

Autarker Betrieb: Dank in der Kamera integrierter Solarzelle lädt der Akku dauerhaft auf. So kann man bei ausreichend Licht auf externes Laden komplett verzichten.

Kabellose und super-einfache Installation: Dank Akku-Betrieb braucht die neue Rückfahrkamera keine Verbindung zur Elektrik des Autos. Einfach Kamera am Nummernschild montieren und per Funk mit dem Monitor verbinden – fertig! Dank Solarzelle lädt der Akku dauerhaft. Und wenn nötig, lädt man ihn einfach per USB auf.

– Universell einsetzbar an allen PKW

– Großer Farb-Monitor mit 4,3″ / 10,9 cm Bildschirmdiagonale, Auflösung: 480 x 272 Pixel

– Rückfahrkamera-Auflösung: 640 x 480

– Objektiv Brennweite: 1,7 mm, Blende: f/2,0, Bildwinkel horizontal: 100°

– Digitalübertragung des Kamerabildes

– Zuschaltbare Einpark-Hilfslinien

– Kinderleichte, kabellose Installation: benötigt keine Verbindung zur Auto-Elektrik

– Kamerabild-Anzeige per Knopfdruck am Monitor

– Einfache Befestigung der Kamera: am Nummernschildhalter festschrauben

– Funk-Frequenz: 2,4 GHz, Reichweite: 25 m (freies Feld)

– Kamera mit wetterfestem Gehäuse: IP65

– Betriebstemperatur: -10 bis 45 °C

– Stromversorgung Kamera: Li-Ion-Akku mit 2.600 mAh für bis zu 7 Stunden im Dauerbetrieb, 1 Jahr Stand-by, lädt per Solarzelle oder USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung Monitor: per 12/24-V-Netzteil mit Zigarettenanzünder-Anschluss

– Maße: 127 x 85 x 24 mm, Gewicht: 725 g

– Rückfahrkamera inklusive Befestigungsrahmen, Monitor, Netzteil mit Zigarettenanzünder-Anschluss, USB-Kabel, Saugnapf-Halterung für Monitor und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107381789

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. PX-2486-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-PX2486-1524.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/S6BJmV5p

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

