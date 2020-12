Les meilleurs business center de Suisse en un seul endroit

En plus des espaces de bureaux traditionnels, nous proposons d’autres formules de location clés en main. Nos bureaux équipés disposent de tout ce qui est nécessaire pour assurer un travail productif et satisfaire vos employés. En Suisse, les bureaux équipés partagés ou privés prennent le marché de l’immobilier commercial. Les bureaux équipés répondent aux besoins des locataires les plus exigeants et offrent des solutions adaptées aux entrepreneurs individuels ainsi qu’aux grandes équipes d’experts. Par ailleurs, ce type de location facilite le réseautage naturel entre les entreprises et les entrepreneurs.

En raison du rythme de vie et des processus commerciaux qui ne cessent de croître, la flexibilité est devenue l’un des principaux facteurs qui contribuent à la croissance de l’entreprise. L’évolution de l’espace de bureau a commencé dans les années 90 et continue de s’accélérer au 21e siècle. Les tendances des bureaux modernes tiennent à fournir des solutions rentables qui garantissent des services de haute qualité sans investissement financier important. Aujourd’hui la location d’un petit bureau dans un business center permet d’assurer un niveau de services que seules les grandes entreprises pouvaient se permettre dans le passé. En tant que locataire, vous pouvez bénéficier de zones de travail bien aménagés, d’équipements modernes, d’espace d’accueil et d’un personnel professionnel, formé pour assurer votre confort. Grâce aux solutions “prêtes à l’emploi”, vous n’avez pas besoin de faire des investissements importants ou de signer des accords à long terme. Profitez d’une journée d’essai, prenez votre décision et emménagez dans la semaine qui suit. Une flexibilité maximale est possible grâce à des contrats de location mensuelle. Et puisque les coûts de TVA, d’entretien et d’autres services supplémentaires sont partagés entre tous les locataires, les bureaux équipés peuvent offrir des prix avantageux même à long terme. Par ailleurs, les centres d’affaires en Suisse proposent des forfaits de services exclusifs qui ne vous facturent que les services que vous utilisez réellement.

Un nouveau type d’espace de bureau

Les bureaux modernes tiennent à offrir une vaste gamme de services pour atteindre l’objectif principal: le confort maximal des locataires. Les centres d’affaires offrent des services qui facilitent tous les processus commerciaux: travailler sur vos tâches principales à votre poste de travail personnalisé, organiser des réunions dans des salles de réunion professionnelles, utiliser des installations de téléconférence professionnelles, profiter de vos pauses dans de jolis espaces lounge. En outre, les espaces d’affaires accueillants et inspirants sont destinés à améliorer votre expérience professionnelle et à la rendre aussi agréable que possible. De nombreux experts affirment que les bureaux de haute qualité rendent le travail plus efficace.

Et pour les professions artistiques, il est essentiel de se «ravitailler» et de s’inspirer de son environnement. C’est pourquoi de nombreux centres d’affaires équipés en Suisse souhaitent offrir des services à des professionnels travaillant dans un domaine similaire. De cette façon, ils sont en mesure de répondre aux besoins spécifiques d’un secteur particulier et donc de fournir les meilleurs services possibles. Les éléments de décoration uniques, les jardins sur les toits verts ainsi que les événements et les fêtes pour les occupants visent tous à assurer le meilleur service et à se démarquer de la foule des autres prestataires de bureaux. Et comme le siège social est toujours le visage de l’entreprise, tous souhaitent coopérer avec les meilleurs centres d’affaires de la région.

La réputation et l’image publique

Le lieu d’implantation est l’un des principaux facteurs qui a un effet direct sur le prestige et la réputation de l’entreprise. Alors que de nombreuses entreprises passent des années à attendre que le bon emplacement de bureau soit disponible, leurs concurrents intelligents établissent leurs bureaux aux adresses les plus prestigieuses et les plus reconnues dans le monde entier grâce aux solutions de bureaux équipés. Outre le prestige, votre entreprise bénéficie de la plus grande réserve de talents de la région, de la meilleure infrastructure commerciale et bien plus encore. Que ce soit au centre-ville ou à la périphérie, les centres d’affaires sont généralement situés à proximité des principaux axes de transport. Peu importe l’emplacement, il existe un avantage indéniable : la proximité d’autres entrepreneurs. Les centres d’affaires ont tendance à former des communautés d’affaires étroites pour permettre une meilleure collaboration et un réseautage naturel.

Les centres d’affaires en Suisse | Explorez vos options

Grâce à nos services, vous avez la possibilité de trouver un centre d’affaires dans de nombreux endroits en Suisse. Nos filtres permettent de mettre en place une recherche spécifique qui tiendra compte de votre emplacement préféré, du nombre de postes de travail, des services et du prix. Voulez-vous en savoir davantage sur le marché? Notre site Web permet de créer un agent de recherche automatique qui vous avertira dès qu’une option correspondant à vos critères apparaîtra.

Besoin de plus d’informations sur les locaux? Economisez votre temps et vos efforts en faisant une visite virtuelle pour explorer le centre d’affaires de votre choix. Il est également possible de contacter directement le propriétaire ou de réserver une visite d’une journée. Par ailleurs, de nombreux bureaux proposent d’une journée d’essai. Passez une journée à travailler au bureau, rencontrez vos voisins potentiels et décidez vous-même si le bureau vous convient parfaitement!

Si vous êtes intéressé par un emplacement particulier, utilisez notre recherche cartographique pour trouver en Suisse un centre d’affaires qui vous conviendra.