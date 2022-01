Lernen Sie Selbstführung, Produktivität und virtuelles Teamworking im Home-Office – Werden Sie Digital Leader

Neuer Onlinekurs ab Januar 2022

Home-Office und Zoom-Meetings sind fester Bestandteil des Arbeitsalltags zahlreicher Arbeitnehmer und Unternehmer. Vollkommen unabhängig von Zeit und Ort arbeiten zu können (und dürfen), bringt zahlreiche Vorteile mit sich, bedarf aber auch einen entsprechenden Wandel in der Arbeitswelt. Nicht nur hinsichtlich der technischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, sondern auch in Bezug auf die eigene persönliche Reife. Deshalb hat die Full Service Agentur Webgalaxie und Krüger Systemhaus GmbH in Kooperation mit der HSB Akademie Leipzig und Top-Speaker Daniel Hoch einen kompakten Onlinekurs entwickelt, der aufzeigt, wie Unternehmen Ihre Strukturen und Arbeitsprozesse an das digitale Zeitalter anpassen können.

Die digitale Transformation des Berufsalltags hat zahlreiche Chancen aufgezeigt, stellt alle Beteiligten jedoch auch vor Herausforderungen, darunter beispielsweise die Doppelbelastung durch Job und Kinderbetreuung, fehlendes technisches Know-how oder mangelndes Zeitmanagement. Das moderne Leben wird zunehmend von der Digitalisierung beeinflusst. Sowohl privat als auch beruflich sind Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Social Networking, Online-Konferenzen, Big Data und weitreichende Konnektivität allgegenwärtig. All diese Technologien haben nicht nur die Art und Weise verändert, wie kommuniziert und interagiert wird, sondern auch wie die Menschen arbeiten und ihr Leben gestalten. Diesem Wandel kann man sich spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr entziehen. Arbeitnehmer, Geschäftsführer und Selbstständige sehen sich zunehmend mit der Frage konfrontiert, wie Sie diese digitale Transformation aktiv steuern können. Nur wer seine Geschäftsmodelle, Arbeitsprozesse und bisherigen Strukturen überdenkt und neu ordnet, kann sich in Zukunft behaupten.

Ob Führungskraft, Selbstständige oder Arbeitnehmer: Das Arbeiten und Führen aus der Ferne braucht Planung, Organisation und Eingewöhnung, um sowohl sich selbst als auch den Rest des Teams zu Höchstleistungen anzuspornen. Um das dafür notwendige Wissen zu erlangen, lernen Sie in dem neuen IHK-zertifizierten Onlinekurs „Digital Leader“ wie Sie produktiver, effizienter und bestimmter arbeiten und sich selbst, aber auch andere in Zeiten von Web 4.0 und Home-Office anleiten. Der Kurs beantwortet Fragen wie:

-Wie kann ich meinen Arbeitsalltag digitaler gestalten?

-Was zeichnet gute und produktive virtuelle Meetings aus?

-Wie funktioniert Digital Leadership?

-Wie kann ich produktiv und organisiert von Zuhause aus arbeiten?

-Wie kann ich Digital Leadership in meinem Alltag leben?

Die Kursteilnehmer lernen in drei Monaten, wie sie neueste digitale Trends für sich nutzen, bessere virtuelle Meetings führen und insgesamt die Produktivität beim Arbeiten aus der Ferne steigern können. Die Weiterbildung erfordert einen wöchentlichen Lernaufwand von ca. 10 Stunden und kann flexibel von Zuhause aus absolviert werden. Wöchentliche Live-Onlinevorlesungen, ein spannendes Praxisprojekt sowie ein eigener Online Campus sorgen für ein modernes und praxisnahes Lernen. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer ein deutschlandweit anerkanntes IHK-Zertifikat.

Daniel Hoch leitet seit vielen Jahren Menschen, Unternehmen und Organisationen zu mehr Klarheit, Souveränität und Selbstbewusstsein an. Als Speaker & Coach hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in unterschiedlichen Situationen zu begleiten und dabei zu unterstützen, wie sie ihre persönlichen Ziele besser und bewusster erreichen. Sein Motto: Klarheit schaffen. In seinen Büchern wie „Aufschieberitis®“, „Mindpunk®“, der „Meeting Bibel“ und der „Home Office Bibel“ stellt er die größten Herausforderungen unseres modernen Lebens dar und zeigt ehrlich und ungeschönt, wie man diesen am besten begegnen kann. Er hat schon zahlreiche Menschen zu Digital Leadern gemacht und mehr Selbstführung geleitet. Profitieren auch Sie von Daniel Hochs Kompetenz und Erfahrung.

Nähere Informationen und die Möglichkeiten zur Anmeldung finden Sie auf www.digital-leader.net

Die Full Service Agentur Webgalaxie & Krüger Systemhaus GmbH betreut seit vielen Jahren Kunden unterschiedlichster Branchen in den Bereichen Markenaufbau, Unternehmensberatung, Webseitenprogrammierung, Shop-Erstellung, Design und Marketing.

Das Unternehmen befindet sich in Markranstädt bei Leipzig.

