In der Novelle “Leonhard Kindler – Eine Geschichte auf den Spuren des dunkelsten Kapitels deutscher Geschichte in der Gegenwart” macht B. Wilbers deutlich, dass Vergangenes niemals Geschichte ist.

Eigentlich führt Leonhard Kindler, der Protagonist der Novelle, ein glückliches Leben. Gerade frisch verliebt hat er eine glückliche Zukunft vor Augen. Doch dann muss er feststellen, dass Glück und Verzweiflung nahe beieinander liegen. Es ist schließlich eine Begegnung mit betagten Zeitgenossen, die ihn aus dem Gleichgewicht bringt. Und in der norddeutschen Kleinstadt, in der Kindler lebt, sind immer noch Spuren der Vergangenheit präsent und beeinflussen das Denken und Handeln derer, die die Schrecken der Nazizeit und den Krieg noch erlebt haben. Sie wissen von Liebe und Verrat, Momenten inniger Nähe und trostloser Einsamkeit zu berichten. Für Kindlers Generation sind solche Erfahrungen im wahrsten Wortsinn Geschichte und auch er selbst fühlt sich nicht betroffen. Doch dann muss er schmerzvoll feststellen, dass die Vergangenheit nicht vorbei ist, sondern sich tief in das Gedächtnis nachfolgender Generationen eingegraben hat.

Detailreich und mit viel Empathie lenkt der Autor den Blick auf die handelnden Personen, auf die Höhen und Tiefen ihres Seins. Er nimmt seine Leser mit auf die Suche nach den Ursachen tiefster Verzweiflung, nach einer Erklärung, die hoffen lässt, dass ihnen Ähnliches nicht widerfahren kann.

Der Autor Berend Wilbers wurde in seiner Kindheit und Jugend durch die Überschaubarkeit dörflicher Strukturen, die Ausdrucksstärke und die Melodie der plattdeutschen Sprache sowie durch die Geborgenheit seines liebevollen Elternhauses geprägt. In seiner beruflichen Laufbahn war er 40 Jahre in der Steuerverwaltung tätig. Für ihn selbst ist es kein Widerspruch, dass er als Ausgleich das kreative Schreiben für sich entdeckt hat. Denn dies nutzte er heilsam in Folge einer Krebserkrankung, die ihm einen liebevollen Blick auf das Leben gab, welcher auch in seinen Erzählungen spürbar ist.

"Leonhard Kindler – Eine Geschichte auf den Spuren des dunkelsten Kapitels deutscher Geschichte in der Gegenwart" von Berend Wilbers ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12739-5 zu bestellen.

