Lemberger-Aufruf für den Vaihinger Löwen

Zum 29. Mal wird dieses Jahr der “Vaihinger Löwe” für die besten Weine der Rebsorte Lemberger (Blaufränkisch/Kekfrankos/Frankovka) vergeben. Seit 2019 ist die Ausschreibung und Preisverleihung international angelegt. Sie sorgt für eine stärkere Bekanntheit und Vermarktung der Rebsorte. Der diesjährige Einsendeschluss ist am 16. Februar 2021.

Der begehrte Siegerpokal des internationalen Lembergerpreises ist eine Nachbildung des historischen Vaihinger Stadtpokals in Form eines Löwen. Veranstalter ist der Weinlöwen e. V. aus Vaihingen an der Enz (Württemberg), der von der Wein Burgenland unterstützt wird.

Eingesendet werden können alle reinsortigen Weine der Rebsorte Lemberger/Blaufränkisch/Kekfrankos/ Frankovka. Die Verkostungsgebühr beträgt 60 EUR/Wein, ab fünf angestellten Weinen von einem Betrieb reduziert sich der Betrag je Wein auf 50 EUR (jeweils brutto). Einsendeschluss ist der 16. Februar 2021.

Die Weine werden von einer internationalen Fachjury blind verkostet. Die Trophäe in Form des Vaihinger Löwens wird an den Gesamtsieger vergeben, ergänzend werden erstmalig Landessieger aus Ländern mit mehreren Anstellern ausgerufen.

Zur Teilnahme ist eine Anmeldung notwendig unter https://forms.gle/MqxGt7SiXb4JxB3n6 Unter diesem Link sind auch die vollständigen Anmeldebedingungen einsehbar.

Der genaue Termin und das Format der Verleihung stehen aufgrund der Corona-Lage aktuell noch nicht fest, ist jedoch für Sommer 2021 angedacht. Die anstellenden Betriebe werden selbstverständlich umgehend informieren.

Über Weinlöwen e. V.

2013 wurden die Weinlöwen anlässlich der gleichnamigen Vinothekeröffnung in Vaihingen an der Enz als Verein gegründet, der aus der langjährig arbeitenden “Arbeitsgemeinschaft Vaihinger Weinbaubetriebe” hervorging. Die aktiven Mitglieder sind Weinerzeuger aus Vaihingen an der Enz, die meisten von ihnen führen ein Weingut oder eine Kellerei. Der Verein wird von weiteren Mitgliedern unterstützt.

Ziel des Vereins ist es, “den Weinbau, den Wein-Tourismus und die Weinvermarktung in der Region der Internationalen Stadt der Rebe und des Weines Vaihingen/Enz zu fördern.” Die für Württemberg typische Rebsorte Lemberger soll bei Konsumenten und Fachpersonen durch Verleihung des “Lembergerpreis Vaihinger Löwe” in den Fokus rücken. Da Lemberger (als Blaufränkisch oder Kekfrankos) auch außerhalb von Württemberg angebaut wird, wird der Wettbewerb seit 2019 international ausgeschrieben.

Die Weinlöwen organisieren und verleihen den “Vaihinger Löwe – internationaler Preis für Lemberger, Blaufränkisch und Kekfrankos”, managen die Weinlöwen-Vinothek und veranstalten das jährliche Weindorf. Zusammen mit der Stadt Vaihingen als Träger erteilen sie das Amt der “Vaihinger Weinkönigin”. Zusätzlich führen sie weitere kollektive Vermarktungsaktionen durch.

Bereits zu Beginn der 1980er-Jahre schlossen sich die Weinbaubetriebe zusammen, um öffentliche Weinveranstaltungen durchzuführen. Damit diese mehr Publikum anzogen, initiierten sie damals den “Lembergerpreis Vaihinger Löwe” und gründeten die “Arbeitsgemeinschaft Vaihinger Weinbaubetriebe”. 1987 verlieh die Internationale Organisation für Rebe und Wein (OIV) der Stadt Vaihingen an der Enz die Auszeichnung zur “Internationalen Stadt der Rebe und des Weines”.

Mitgliedsbetriebe Weinlöwen e. V.:

– Lembergerland Kellerei, Vaihingen/Enz-Roßwag

– Weingut Faigle, Vaihingen/Enz-Horrheim

– Weingut Kinzinger, Vaihingen/Enz-Enzweihingen

– Weingut Steinbachhof Vaihingen/Enz-Gündelbach

– Weingut Sonnenhof, Vaihingen/Enz-Gündelbach

– Weingut Walz, Vaihingen/Enz-Ensingen

