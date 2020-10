Leistungsstarker Luftreiniger für industrielle Umgebungen schützt Geschäft und Mitarbeiter

QleanAir Scandinavia bringt ein Luftfiltersystem für die Anforderungen in großen Hallen und industriellen Umgebungen auf den Markt

München, 13. Oktober 2020 – Durch Lagerhäuser und Logistikzentren laufen täglich zahlreiche Kisten, Pakete und Waren. Kombiniert mit intensivem Gabelstaplerverkehr sorgt dies für eine hohe Partikelbelastung in der Luft. Das Gleiche gilt für Produktionsbetriebe, in denen Zulieferungen oder Prozesse wie Schleifen, Schneiden und Polieren Staub und Rauch erzeugen. Die hohen Partikelkonzentration hat negative Auswirkungen auf Inventar und Mitarbeiter – und führt nicht selten, zum Beispiel durch Maschinenausfall, zu einer Unterbrechung des Geschäftsbetriebs. Um dem entgegenzuwirken, präsentiert das schwedische Unternehmen QleanAir (Börsenkürzel: QAIR) den neuen Luftreiniger “QleanAir FS 90”. Der Luftreiniger wurde speziell für industrielle Anforderungen entwickelt, um die Luftqualität in großen Hallen und industriellen Umgebungen zu verbessern. Mit einem Luftdurchsatz von bis zu 10.000 m3/Stunde zählt er zu den leistungsstärksten Luftreinigern, die aktuell im Handel erhältlich sind.

Mehrstufige Filterung und doppelte Lufteinlässe

“Wir freuen uns sehr, unser Produktportfolio um einen effektiven, zuverlässigen Luftreiniger für große Industriebetriebe zu erweitern”, sagt Christina Lindstedt, CEO bei QleanAir Scandinavia. “Mit unserem QleanAir FS 90 stellen wir Unternehmen eine starke und zugleich flexible Lösung zur Verfügung.” Ob Zwischen- oder Dauerlager, Lagerhallen, Laderampen, Logistikterminals, große Inventarräume oder Produktionsstätten – der QleanAir FS 90 bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten in verschiedensten Industrien und Segmenten. Das System verfügt über ein mehrstufiges, mechanisches Filtersystem, Lufteinlässe auf Vorder- und Rückseite, einen energieeffizienten EC-Ventilator, Alarmfunktion sowie robuste Räder für eine einfache Mobilität.

Flexibel dank hybrider Befestigungstechnik

Anpassungsfähig macht den QleanAir FS 90 darüber hinaus seine Hybrid-Montagefunktion: Der Luftreiniger kann sowohl als Standgerät als auch als Deckengerät genutzt werden. Als eigenständiges Gerät muss er nicht an ein RLT-System angeschlossen werden. Eine automatische Luftstrom-Regulation sorgt für eine energie- und kostensparende Luftzirkulation, Heiz- und Kühlkosten können gesenkt werden. Neben verbesserter Luftqualität und Mitarbeitergesundheit, bedeuten weniger Staub und Schmutz in der Luft und auf Oberflächen für Unternehmen zudem ein saubereres Inventar und kürzere Reinigungszeiten. “Der QleanAir FS 90 schützt die Produkte und Maschinen eines Unternehmens, reduziert unnötige Produktionsstopps, verringert die Betriebskosten und verbessert sowohl die Arbeitsprozesse als auch die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter”, fasst Christina Lindstedt zusammen.

Der neue, leistungsstarke Luftreiniger ist ab sofort über das deutsche Vertriebsteam von QleanAir Scandinavia erhältlich und wird wie alle Lösungen von QleanAir im Rahmen eines Leasing-Modells angeboten, einschließlich Service, Support und lebenslanger Leistungsgarantie.

Der QleanAir FS 90 auf einen Blick:

– Lufteinlässe auf Vorder- und Rückseite

– Mehrstufige, mechanische Filterung (zertifiziert nach ISO 16890)

– Energieeffizienter EC-Ventilator, der große Luftmengen erzeugt

– Automatische Luftstromregelung

– Filteralarm

– Geräuscharmer Betrieb

– Robuste Räder für leichte Mobilität

– Hybrid-Montagefunktion (für Boden oder Decke)

Über QleanAir Scandinavia

QleanAir Scandinavia ist ein weltweit führender Experte für Luftreinigungslösungen. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung hilft QleanAir Scandinavia Unternehmen auf der ganzen Welt, ihr Raumklima zu verbessern, indem es innovative Lösungen und Technologien für eine bessere Luftqualität anbietet. QleanAir Scandinavia ist in den Märkten EMEA, APAC und in den USA vertreten. Das Unternehmen ist auf dem Nasdaq First North Growth Market (Börsenkürzel: QAIR) aktiv und machte im Jahr 2019 einen Gesamtumsatz von 43,1 Millionen Euro. Weitere Informationen unter qleanair.com

