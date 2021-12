Leistungen vom Logistikunternehmen Hauschulte

Die Hauschulte Logistik GmbH & Co. KG bietet Transporte und Lagerhaltung.

Das Logistikunternehmen Hauschulte Logistik GmbH & Co. KG bietet seinen zahlreichen Kunden vielfältige Leistungen aus dem Logistikbereich. In erster Linie gliedert sich das Serviceportfolio des Logistikbetriebs in die zwei Punkte Transport und Lagerhaltung.

Unter den Transport fallen unterschiedlichste Fahrten mit Beförderungsgütern aller Art. Dank des umfangreichen Fuhrparks, zu dem Sattelzugmaschinen unterschiedlicher Hersteller und elf Sattelauflieger gehören, können die erfahrenen Frachtführer des Unternehmens Stückgüter zügig und sicher an den gewünschten Bestimmungsort bringen. Dies gilt nicht nur für die herkömmliche Verladung und den Transport von Paletten, sondern auch für Spezialtransporte, etwa von runden Coils und sogar noch glühenden Stahlblöcken. Dies wird durch die Coil-Mulden ermöglicht, über die die Sattelauflieger verfügen. Zwei Stück sind zudem spezielle, kurze Coil-Auflieger. Hinzu kommen zwei Auflieger, die mit besonderen Abdeckhauben für Stahltransporte ausgestattet worden sind. Diese ermöglichen die äußerst anspruchsvolle Beförderung von noch glühenden Stahlblöcken. Diese können sogar noch bis 1000 Grad heiß sein. Für die Hersteller ergibt sich so der Vorteil, dass die Stähle nicht vor Ort abkühlen müssen, sondern direkt an den jeweiligen Abnehmer ausgeliefert werden können.

Abgerundet wird das Leistungsportfolio vom Logistikunternehmen Hauschulte Logistik GmbH & Co. KG durch eine moderne Lagerhaltung. Die Auftraggeber können so ihre Waren für einen kürzeren oder auch längeren Zeitraum einlagern lassen. Auf diese Weise können zum Beispiel zeitliche Diskrepanzen zwischen dem Herstellungszeitpunkt und dem vereinbarten Auslieferungstermin überbrückt werden.

Das überdachte Lager von Hauschulte verfügt über einen 4t-Kran, einen 10t-Kran sowie einen 5t-Stapler. Die Lagerfläche umfasst 1600 m².

Das kompetente Team von Hauschulte steht Interessenten gerne für eine Beratung zu einem individuell abgestimmten Logistikkonzept zur Verfügung.

Hubert Hauschulte hat 1956 in jungen Jahren bereits seine Leidenschaft für Lastkraftwagen entdeckt und infolgedessen das Speditionsunternehmen gegründet. Wegen der besseren Verkehrsanbindung wurde der Standort im Jahr 1978 in den Kreis Soest, nach Werl verlegt. Schon damals bildete die Beförderung von Stahlprodukten das Kerngeschäft der Spedition. Allerdings wurde in diesem Jahr auch in ein firmeneigenes Lager investiert, um Güter aller Art einlagern zu können. Seit 2013 ist die Hauschulte Logistik GmbH & Co. KG in erster Linie im Nahverkehr tätig. Ralf Hauschulte und Sigurd Kerwien sind für die Disposition verantwortlich, Dunja Nawrath-Hauschulte für die kaufmännische Abwicklung.

