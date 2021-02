Leinwandbild als Botschaft – brasilianische Kunst im Fokus

Die Leinwand-Werkstatt bietet Künstlerinnen und Künstlern aus Brasilien eine Plattform und hat Deko für Büro, Praxis oder Wohnung als Leinwandbild im Shop.

Brasilien, Rio de Janeiro, Amazonas oder Sao Paulo – mit dem südamerikanischen Land verbindet man Sonne, Meer und Lebensfreude. Das spiegelt sich auch häufig in der Kunst aus dieser Region wieder. Farben und Formen spielen bei vielen Künstlerinnen und Künstler, die ihre Werke als Leinwandbild malen, eine zentrale Rolle. In der Leinwand-Werkstatt finden sich daher tatsächlich die unterschiedlichsten Kunststile aus Südamerika, angefangen von Fotografien bis hin zu Collagen und klassischem Impressionismus reicht das Spektrum.

Die Macher der Leinwand-Werkstatt achten dabei darauf, dass der Mix stimmt und ein großes Spektrum an Kunst präsentiert wird. Kunst, die immer eine Geschichte zu erzählen weiß. Das reicht von Einblicken in das Rio de Janeiro der 80er Jahre mit eigens für den Webshop für Leinwandbilder digitalisierten Dias des bekannten Fotografen Ricardo Beliel bis hin zu den avantgardistischen und politisierenden Collagen von Sheila Rocha. Doch auch klassischer Impressionismus findet sich in der Rubrik für Kunst aus Brasilien wieder https://leinwand-werkstatt.de/produkt-kategorie/kunst-aus-brasilien/ – Franciss hat mit ihrer Serie “Bars around the World” die schönsten Plätze für einen Wein oder Espresso festgehalten und lädt dazu ein, auch zuhause eine gute Zeit zu haben.

Richtig bunt wird es mit Edson Louzada, der Besuchern von Rio de Janeiro in der Vergangenheit vielleicht sogar schon an der Copacabana begegnet ist. Denn hier ist der ehemalige Art Director gerne unterwegs und malt mit seiner Staffelei Szenen der Stadt mit seinem bekannt bunten Pop-Art-Stil.

Alle Kunstwerke sind auf www.leinwand-werkstatt.de als originalgetreue Reproduktion als Leinwandbild auf Keilrahmen in verschiedenen Formaten erhältlich. Ideal für die Deko von Praxis, Büro, Besprechungsraum oder auch einfach für die eigene Wohnung. Jedes Bild wird mit viel Liebe in Handarbeit in Deutschland in der eigenen Manufaktur gefertigt. Als besonderes Special wird jedes Motiv zudem mit einem Schutzfirnis versehen, um nicht nur die Farben für Jahrzehnte zu konservieren, sondern auch um das Motiv zu schützen und leuchtende Farben zu garantieren. Klar, dass die Leinwand Museumsqualität besitzt und in Deutschland produziert wird, das Holz für die Holzkeilrahmen FSC-zertifiziert ist und der Versand in zumeist recyceltem Material und CO2-neutral erfolgt.

Nicht zuletzt sind die Künstlerinnen und Künstler an jedem Verkauf beteiligt und haben so die Möglichkeit, über die Landesgrenzen hinaus mit ihrer fantastischen Kunst ein Zusatzeinkommen zu generieren. Denn das ist gerade in aktuellen Zeiten nicht immer einfach. Und ein Teil des Gewinns aus der Leinwand-Werkstatt fließt als Spende in die Wiederaufforstung des brasilianischen Regenwaldes zurück – denn mit Kunst die Welt zu bewegen, wenn auch nur im Kleinen, das ist die Vision des Unternehmens. Und dass mit jedem Motiv ein Büro, eine Wohnung oder eine Praxis einfach schöner wird, da sind sich die Macher der Leinwand-Werkstatt sicher und sehen ihre Mission als “erfüllt” an.

Warum nicht mit Kunst die Welt verändern, oder zumindest ein kleines bisschen besser zu machen? Hand in Hand mit Ihnen als Kunstliebhaber*in, unseren fantastischen Künstler*innen und unserem Konzept zur Nachhaltigkeit gelingt das!

Seit über 10 Jahren produziert Jörg in Manufakturarbeit Leinwandbilder für Künstler und Fotografen. Mit Marcos und seinen Kontakten zur brasilianischen Kunstszene entstand die Idee der Leinwand-Werkstatt. Eine Heimat für Künstlerinnen und Künstler und deren Kunst. Eine Möglichkeit für die Kreativen, mit Reproduktionen eine Verdienstmöglichkeit zu schaffen. Eine Möglichkeit für Sie als Kunde, bei uns Kunst zu entdecken, die Sie in diesem Mix und in dieser Vielfalt so nirgendwo finden werden. Garantiert. International aufgestellt haben wir aktuell Fotografie und Malerei aus Portugal, Brasilien und Deutschland im Sortiment. Und Sie dürfen gespannt sein – wir nehmen regelmäßig neue Künstler*innen auf. Kurartiert und ausgewählt, um Ihnen individuelle Werke auf Leinwand gedruckt bieten zu können.

Wir haben die feste Vorstellung, dass Kunst die Welt verändern kann. Das geht nur gemeinsam. Genau dann, wenn internationale Kreative tolle Werke zur Verfügung stellen und für Ihre Arbeit fair bezahlt werden. Dafür sorgen wir, Bild für Bild. Sie erhalten zum fairen Preis ausgesuchte Kunstwerke auf Leinwand, die Ihnen lange Freude macht. Der Umwelt macht es ebenfalls Freude, denn die Materialien sind von uns sorgfältig gewählt, Leinwand und Holzkeilrahmen aus deutscher Herstellung. Die Herstellung, da stehen Marcos, Dennis und Jörg in der Werkstatt. Keine Billglohnkräfte, sondern echte Handwerkskunst. Verpackt und versendet wird ebenfalls so öko wie möglich. Für die gute Popp-Folie gibt es leider keinen Ersatz, immerhin konnten wir die einzige Folie am Markt finden, die zumindest 40% reycelten Kunststoff am Start hat.

