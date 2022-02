Legendäres Teamwork von Gamern und Marke

AGON by AOC setzt mehrjährige Zusammenarbeit mit G2 Esports fort

Amsterdam, 2. Februar 2022 – AGON by AOC, eine der weltweit führenden Gaming-Monitor1- und IT-Zubehörmarken, verlängert seine Partnerschaft mit G2 Esports, einer der erfolgreichsten und renommiertesten E-Sport-Organisationen überhaupt. Die im Januar 2018 begonnene und bis heute andauernde Zusammenarbeit ermöglicht es den G2 Esports Teams, mit den wettbewerbsfähigsten Gaming-Displays aus dem AGON PRO Line-up zu trainieren und anzutreten. AGON by AOC profitiert dagegen von dem wertvollen Feedback der E-Sport-Teams. Denn die Erfahrungen, die sie in ihren Wettkämpfen machen, werden in die Entwicklung zukünftiger Gaming-Produkte von AGON by AOC einfließen. Auf diese Weise tragen die Legenden von G2 Esports maßgeblich dazu bei, die Gaming-Angebote von AOC immer weiter zu optimieren.

Erst kürzlich hat AGON by AOC mehrere äußerst leistungsstarke Gaming-Monitore und Peripheriegeräte aus der AGON PRO Reihe auf den Markt gebracht, die sich an E-Sport-Spieler und -Enthusiasten richten.

So ermöglichte die Partnerschaft zum Beispiel die Einführung des 63-cm-IPS-Full-HD-Modells (24,5″) AGON PRO AG254FG. Es überzeugt mit einer Bildwiederholfrequenz von 360 Hz und ist mit Nvidia G-SYNC und Nvidia Reflex Latency Analyzer ausgestattet. Gamer können so ihre exakte Systemlatenz messen und sicherstellen, dass sie jederzeit ihr Bestes geben. Darüber hinaus hat AOC den AGON PRO AG274QG entwickelt. Der 68,6-cm-Monitor (27″) mit IPS-Panel, einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz bei QHD-Auflösung, Nvidia G-SYNC und HDR 600-Unterstützung ermöglicht ein schnelles, wettbewerbsfähiges Spielerlebnis mit atemberaubender visueller Wiedergabetreue. Dank der „Screen Shields“, die Reflexionen eliminieren, eignen sich diese Monitore perfekt für den Einsatz auf der Bühne, bei echten Turnieren mit hellem Bühnenlicht.

G2 Esports hat sich bereits in fast allen großen E-Sport-Turnieren, darunter League of Legends, CS:GO, Rocket League, Valorant und Rainbow Six Siege, erfolgreich durchgesetzt. Mit weiteren Teams in Sim Racing, Apex Legends, Fortnite und dem kürzlich angekündigten Roster für Halo Infinite ist G2 ebenso auf höchstem Niveau in den meisten großen Spieltiteln vertreten. Zudem gibt es mit G2 Gozen jetzt auch ein reines Frauenteam für Valorant.

G2 Esports wagte kürzlich zudem sehr erfolgreich den Sprung ins Entertainment und kündigte mit „Our Way“, einem Power-Metal-Song, in dem G2-Gründer und CEO Carlos „ocelote“ Rodríguez zusammen mit Grammy-nominierten und renommierten Musikern zu hören ist, seine erste Musikveröffentlichung an. Zudem hat G2 Esports auch seine ersten Sammlerstücke als NFTs herausgebracht, die den Fans die Möglichkeit geben, ganz besondere Stücke des G2-Vermächtnisses zu besitzen. G2 ist die größte westliche E-Sport-Organisation, die ihr eigenes PFP-NFT-Projekt ins Leben gerufen und damit eine neue NFT-Gaming-Community initiiert hat, die den Spielern einen unmittelbaren und echten Wert bietet.

Carlos „ocelote“ Rodríguez, CEO von G2 Esports: „Wir befinden uns jetzt im fünften Jahr unserer Partnerschaft mit AGON by AOC. Das ist unglaublich, wenn man bedenkt, wie schnell sich alles im E-Sport entwickelt. Die Qualität der AOC Monitore ist unübertroffen und es ist für uns entscheidend, dass unsere Spieler die beste Hardware zur Verfügung haben, damit sie ihre Leistung bringen können. 20G2 ist unser Jahr und wir sind stolz darauf, dass AGON by AOC uns auf dieser Reise begleitet.“

„Mit dem großartigen, mit unseren Monitoren nachweislich erfolgreichen G2 Esports Team an der Seite erhält unser Anspruch, E-Sport-Monitore für Extrem-Gamer auf den Markt zu bringen, echte Legitimität. Dieses Sponsoring hat uns inspiriert und geholfen, ihre Anforderungen zu identifizieren. Dadurch sind wir in der Lage, neuste Technologien zu entwickeln und anzubieten, die den Gamern das liefern, was sie für ihren Erfolg wirklich brauchen“, fügt Stefan Sommer, Global Head of Marketing & Business Management bei AOC International Europe, hinzu.

G2 Esports ist ein weltweit erfolgreiches Team mit einer Vielzahl von Spielern, das rund um den Globus Aufsehen erregt. AGON by AOC ist sehr stolz, G2 Esports, einen der weltweit führenden E-Sport-Clubs, weiterhin zu unterstützen.

Über G2

G2 ist eine der weltweit führenden Unterhaltungs- und E-Sport-Marken. Gegründet wurde G2 von dem legendären League-of-Legends-Spieler und heutigen Teambesitzer Carlos „ocelote“ Rodríguez sowie vom erfahrenen E-Sport-Unternehmer und -Investor Jens Hilgers im Jahr 2015.

In den letzten fünf Jahren hat G2 eine weltweite Fangemeinde von über 35 Millionen Fans aufgebaut, die sich auf die EMEA-Region, Nordamerika, Lateinamerika und den asiatisch-pazifischen Raum erstreckt. International bekannte Marken erkennen zunehmend die Möglichkeiten, die der E-Sport bietet, um ein engagiertes junges Publikum zu erreichen. Zu den strategischen Geschäftspartnern von G2 gehören derzeit Unternehmen wie BMW, Logitech G, Philips, Red Bull, Twitch, Pringles und Mastercard.

Mit einer Instagram-Fangemeinde von 1,4 Millionen und mehr als 1,4 Millionen Followern auf Twitter hat G2 eine treue Community, die jede Entwicklung des Clubs im globalen E-Sport-Kalender verfolgt. Weitere Informationen unter: https://g2esports.com

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

