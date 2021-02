Ledermanufaktur LeatherCraft Germany öffnet seine Pforten

LeatherCraft Germany hat sich auf die ökologische Herstellung von Lederaccessoires spezialisiert. Das Ergebnis sind Produkte, bei denen Qualität und Langlebigkeit im Vordergrund stehen.

Dieser Ansatz ist im Kern all das, was die Fashionwelt und Wegwerf-Kultur nicht ist. Es ist eine Rückkehr zu einer Zeit, in der Objekte in erster Linie einem Zweck dienten und für eine lange Lebensdauer gemacht waren. Durch das minimalistische Design unserer Kleinlederwaren übertragen wir diesen Ansatz jedoch in einen zeitgenössischen Kontext.

Fernab vom üblichen Modezyklus erscheinen unsere Produkte derzeit nur in natürlichen Schwarz- und Brauntönen und sind ganzjährig im Online-Shop erhältlich. Wenige Ausnahmen bilden hier die Damen-Accessoires, bei denen auch Chromleder zum Einsatz kommt.

Nachhaltigkeit ist für uns kein Modewort – so bieten wir einen Service zum Umarbeiten Ihrer alten, lieb gewonnenen aber nun nicht mehr zu tragendenen Lederartikel an. Aus z.B. einem Mantel wird so noch ein anderes nützliches und schönes Lederprodukt.

Spezialisiert auf individuelle Kundenwünsche, setzen wir gekonnt Unikate und Kleinserien mit personalisierter Note um.

Reines Leder ist ein hervorragendes Naturprodukt mit besten Eigenschaften. Zugleich robust, weich und warm beim Griff entwickelt es im stetigen Genrauch eine ganz natürliche Patina, verbindet sich sozusagen mit seinem Besitzer und wird so zu einem besonderen Einzelstück. Durch seine Belastbarkeit ist es vielseitig einsetzbar und somit im besten Sinne von “nachhaltiger Natur”.

Wir entwerfen keine Artikel nach angeblichen Trends, sondern handgefertigt als edle, coole und moderne Accessoires für Dein perfektes modisches Erscheinungsbild!

Ein besonderes Merkmal sind dabei unsere personalisierten Produktvarianten, die Dein Lederprodukt zu einem echten individuellen Einzelstück aufwerten und den persönlichen Wert des täglichen Begleiters noch weiter erhöhen. Durch das Einbrennen von Schriften, Namenszügen oder Verbinden mit Gadgets wird Dein Lieblings-Item ein echtes Unikat! Ein echtes handmade in Germany – with love. And skills. Für Dich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ledermanufaktur LeatherCraft Germany

Herr Frank Herget

Professor-Heuss-Str. 8

92637 Weiden

Deutschland

fon ..: 0171-3023874

web ..: https://hand-made24.de

email : experts@hand-made24.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



