Lebenszeichen/ Gedichte, Gedanken und Fotografien – Eine lyrische Reise zu einer Poesie der Menschlichkeit

Andreas Peteratzinger widmet sich in “Lebenszeichen/ Gedichte, Gedanken und Fotografien” den verschiedenen Aspekten des menschlichen Lebens.

Jeder Mensch ist etwas Besonderes, und wenn Menschen aufeinander treffen, geschehen oft besondere Dinge an besonderen Orten. Menschen berühren die Herzen von anderen, manchmal mehr, manchmal weniger. Es geht in den Gedichten in der neuen Sammlung “Lebenszeichen/ Gedichte, Gedanken und Fotografien” von Andreas Peteratzinger um diese Begegnungen, aber auch um die Wege, die alle Menschen täglich auf der Suche nach sich selbst begehen. Es geht auch um Frühlingstage, verschiedene Sichtweisen, das Schwimmen gegen den Strom, die Sonne, einen greisen Wolf und die Gefühle, die Menschen erleben. Ergänzt werden die abwechslungsreichen Gedichte mit ebenso abwechslungsreichen Fotografien.

Die Sammlung “Lebenszeichen/ Gedichte, Gedanken und Fotografien” von Andreas Peteratzinger ist eine lyrische Reise durch die zauberhaften Welten des Menschseins und der Natur. Gefühlte, spürbar echte Poesie verbindet sich in diesem Buch mit eindringlich schönen Fotografien.

Andreas Peteratzinger wurde 1973 in Freiburg im Breisgau geboren. Er ein deutscher Lyriker, Schauspieler und Musiker. Er studierte in München Schauspiel, Theaterwissenschaften, Philosophie und Germanistik. Er lebt und arbeitet heute in Dinkelsbühl, wo er auch festes Mitglied des Schauspielensembles am Landestheater Franken/Schwaben ist.

"Lebenszeichen/ Gedichte, Gedanken und Fotografien" von Andreas Peteratzinger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17807-6 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

